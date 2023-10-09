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Сюжет:

Боррель заявил о неопределенности в вопросе помощи Украине из-за ситуации в США

Боррель: события в США говорят о неопределенности в вопросе финансовой помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lex CÃƒÂ¡Mara
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Последние события в США в связи с кризисом в конгрессе и преодолением шатдауна правительства усиливают неопределенность в отношении будущей финансовой поддержки Киева Вашингтоном. Об этом в воскресенье, 8 октября, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

«В краткосрочной перспективе мы не смогли компенсировать отсутствие поддержки США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика», — написал он в своем блоге.

Боррель также подчеркнул, что происходящее увеличивает ответственность ЕС в вопросе поддержки Украины. По его словам, общие финансовые обязательства Евросоюза в отношении Киева составляют €82 млрд, в том числе €25 млрд приходятся на военные расходы.

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Как сообщалось в пятницу, 6 октября, в этом году в 1,8 раза вырос финансовый поток на Украину из Евросоюза — до $14,6 млрд, и одновременно сократились поступления от американского правительства на 19% — до $9,8 млрд. При этом в прошлом году украинской власти ЕС выделил $8 млрд, а США — $12 млрд.

Накануне, 5 октября, The Washington post со ссылкой на полковника украинского Генштаба Геннадия Коваленко сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью зависят от США. По его словам, ВСУ нуждаются не только в продолжении, но и в расширении американской военной помощи, поскольку боевые действия завершатся еще не скоро.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю. Он уточнил, что подобная ситуация с запасами вооружения складывается и в Европе, где политики сами заявляют, что поставили украинской стороне всю бронетехнику и боеприпасы, которые могли.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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