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Помощь ЕС украинскому правительству превысила финансирование со стороны США

«РИА Новости»: помощь ЕС Украине превысила финансирование со стороны США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Размер помощи Европейского союза (ЕС) украинскому бюджету за последние два года превысил аналогичный показатель США на 4%, следует 6 октября из анализа «РИА Новости» данных Европейской комиссии, американского правительства и минфина Украины.

Так, ЕС на начало сентября выделил Украине $22,6 млрд, в то время как США — $21,7 млрд.

В этом году в 1,8 раза произошел рост финансового потока на Украину из Евросоюза — до $14,6 млрд, и одновременно сократились поступления от американского правительства на 19% — до $9,8 млрд. При этом в прошлом году украинской власти ЕС выделил $8 млрд, а США — $12 млрд.

Как отмечается, Соединенные Штаты с 1 октября вступили в новый финансовый год, поэтому власти должны до 17 ноября согласовать бюджет, в том числе и размер финансирования Украины.

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3 октября стало известно, что американский президент Джо Байден планирует созвониться с союзниками, чтобы заверить в поддержке Украины после того, как конгресс 2 октября исключил из законопроекта о расходах финансовую помощь Киеву.

До этого, 30 сентября, Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Так в США была предотвращена приостановка работы правительства.

29 сентября американская палата представителей одобрила пакет помощи Киеву размером $300 млн. Такой формат был исключен из оборонного бюджета и выделен в отдельный законопроект. Предложение о выделении средств поддержали 311 членов конгресса, против выступили 117 законодателей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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