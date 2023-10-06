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На Украине признали полную зависимость ВСУ от США

Полковник Генштаба ВСУ Коваленко заявил, что Украина на 100% зависит от США
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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью зависят от США, заявил 5 октября в интервью американской газете The Washington post полковник украинского Генштаба Геннадий Коваленко.

«Мы на 100% зависим от Соединенных Штатов», — сказал он.

По его словам, ВСУ нуждаются не только в продолжении, но и в расширении американской военной помощи, поскольку боевые действия завершатся еще не скоро. Коваленко поблагодарил США за помощь.

Со своей стороны премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что борьба будет продолжаться и что бюджет страны на следующий год предполагает еще 12 месяцев боевых действий.

Как говорится в публикации, с приближением зимы надежды на то, что начавшееся этим летом контрнаступление приведет к прорыву, не оправдались.

Как сообщалось ранее в пятницу, в этом году в 1,8 раза вырос финансовый поток на Украину из Евросоюза — до $14,6 млрд, и одновременно сократились поступления от американского правительства на 19% — до $9,8 млрд. При этом в прошлом году украинской власти ЕС выделил $8 млрд, а США — $12 млрд.

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3 октября стало известно, что американский президент Джо Байден планирует созвониться с союзниками, чтобы заверить в поддержке Украины после того, как конгресс 2 октября исключил из законопроекта о расходах финансовую помощь Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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