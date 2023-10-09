Ставка на Зе: на выборах президента Украины Запад поддержит Зеленского

В ЕС поддержат кандидатуру Владимира Зеленского в случае проведения президентских выборов на Украине в 2024 году, сказали «Известиям» депутаты Европарламента. Многое, однако, будет зависеть от позиции США, считают политики. Осведомленные источники отметили, что Вашингтон тоже пока делает ставку на Зеленского. Эксперты подчеркивают, что в настоящий момент действующий президент удобен западным лидерам, поскольку он проводит нужную им политику. Однако ситуация, по их словам, может резко измениться.

Выборы под вопросом?

Летом Верховная рада отменила проведение выборов в парламент, которые должны были состояться в октябре этого года. Причиной стало продление до 15 ноября военного положения, которое действует в стране с 24 февраля 2022 года.

Вслед за этим в Киеве выступили и за перенос президентских выборов, которые по закону должны состояться в марте 2024 года. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отметил: выборы не состоятся из-за нехватки денег, трудностей в организации агитационной кампании и голосования среди участников боевых действий, а также из-за проблем с обеспечением безопасности.

Однако на днях Зеленский допустил проведение голосования в условиях военного времени. «Ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться, если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию», — сказал он. Более того, еще в конце августа он пообещал выставить свою кандидатуру в случае проведения выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. 21 декабря 2022 года Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

Примечательно, что в сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждал, что именно Запад настаивает на проведении выборов в 2024-м, чтобы «подтвердить легитимность президента Украины». В Евросоюзе, однако, сказали, что в Киеве самостоятельно принимают решение о проведении президентских выборов.

— Организация выборов на Украине — это суверенное решение ее властей, — сказал «Известиям» официальный представитель ЕС.

В Европарламенте подчеркивают, что на сегодня в объединении не видят альтернативы Зеленскому в украинской политике и, несмотря на высокий уровень коррупции и рост авторитаризма, Брюссель всё равно поддержит именно его кандидатуру.

Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Украины Зеленский прогуливаются после совместной пресс-конференции в Киеве. 9 мая 2023 года Фото: REUTERS

— Признаки некоторой критики Зеленского есть даже в рядах его сторонников в Европарламенте. Все прекрасно понимают, что проблемы коррупции и борьба с оппозицией в конечном итоге выйдут на поверхность. Но мне трудно представить, чтобы ЕС поддерживал другого кандидата, учитывая, что он следует каждой прихоти Зеленского, — заявил «Известиям» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Кроме того, Европе невыгодно «менять коней на переправе», поскольку это может нанести имиджевый удар по ЕС и Украине, считает член Европарламента от Германии Гуннар Бек. По его словам, в Евросоюзе давно сделали выбор в пользу действующего президента.

— Для ЕС Украина — это Зеленский, а Зеленский — это Украина. Запад не заинтересован в выставлении Украины в качестве разделенной нации с расколотым политическим руководством, — добавил евродепутат в беседе с «Известиями».

Президент Владимир Зеленский встречается с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве. 10 июня 2023 года Фото: Global Look Press

В Европарламенте при этом признают, что слово Евросоюза и европейских стран не играет решающей роли — ключевые решения по Украине принимаются в США.

— У нас пока нет окончательной информации о том, пройдут ли в следующем году выборы. Европа в этом вопросе — марионетка. Вопрос о выборах будет решаться в Вашингтоне, — считает депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

И грянул Грэм

Тем не менее на днях глава офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Запад якобы не оказывает давления по вопросу проведения выборов. «Но мы знаем, что для американцев это важная тема, мы читали высказывания некоторых конгрессменов», — отметил Ермак. До этого американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, посетивший Киев в конце августа, заявил, что выборы президента должны пройти в срок, невзирая на боевые действия.

При этом США, так же как и ЕС, делают ставку на Зеленского, сообщил «Известиям» осведомленный источник.

— Зеленский во всех смыслах удобен и выгоден США и Западу. Поэтому его переизберут на следующих выборах. Для Вашингтона альтернативы ему пока что нет. Хотя, если ситуация на земле кардинально поменяется, он может и до конца срока не досидеть, — заметил собеседник. — Москве всё равно, кто будет в кресле президента Украины. Есть четкое понимание, что борьба ведется уже давно не только с ним. И все решения принимаются не в Киеве.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проходят через колоннаду к Овальному кабинету в Белом доме в Вашингтоне. 21 сентября 2023 года Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Политолог НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что действующему президенту вряд ли найдется альтернатива на возможных выборах президента Украины.

— Зеленский, по сути, устраивает Запад, а именно главного заказчика его режима. Он пока легитимный президент, старается выполнять требования. Другое дело, что многие вещи не получаются. Запад заинтересован в возобновлении его легитимного статуса, и поэтому они настаивают на выборах. Какой-то альтернативы этому, скорее всего, не будет, — заметил эксперт в беседе с «Известиями». — Убрать нынешний режим бюрократически невозможно, поскольку он всё больше превращается в диктатуру, в которой участвуют силовики.

Запад поддержит Зеленского, если ему удастся добиться прорыва на линии соприкосновения или в политике, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— Либо у него не будет конкурентов и Вашингтон в этом будет заинтересован, либо у Зеленского не будет шансов, потому что он уже собрал большую часть негатива, и тогда его «контркандидат» должен будет пройти вашингтонский «кастинг», — заявил эксперт «Известиям».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. 5 октября 2023 года Фото: REUTERS

К слову, в США сильно недовольны уровнем коррупции на Украине. Так, издание Politico недавно опубликовало выдержки из конфиденциального документа, касающегося стратегии Вашингтона на Украине. В нем прямо говорится, что коррупция в стране может подорвать доверие к ее руководству и привести к сворачиванию помощи Запада.

— США хотели бы, чтобы у следующего президента был положительный «шлейф» и это гарантировало ему определенный рейтинг доверия хотя бы на один или полтора года. Тогда бы он мог совершать действия и операции с опорой на общественную поддержку. Нужно, чтобы он не был токсичен и для Запада, и для украинского общества, — пояснил Брутер.

При этом, по его словам, на сегодня не просматривается новых кандидатур на пост президента. Он исключает, что таковым может стать главком ВСУ Валерий Залужный. Руководитель военной разведки Кирилл Буданов может получить поддержку Запада лишь в том случае, если в Белом доме примут решение ужесточить политический режим в стране. Маловероятно, что США и их союзники поддержат главу офиса президента Андрея Ермака, поскольку, по его оценке, Западу может понадобиться человек, не связанный с Зеленским.