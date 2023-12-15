Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса ипотеки для семей с детьми
Армия
ВС РФ нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ за неделю
Мир
Йеменские хуситы заявили об ударах по двум контейнеровозам
Экономика
ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста цен
Мир
В КНР заявили об активном развитии энергетического сотрудничества с РФ
Мир
Туск заявил о разморозке ЕС €5 млрд для Польши до конца года
Мир
В Германии назвали поездку Зеленского в США провалом
Политика
Путин заявил о попытках противника дотянуться до объектов ж/д сетей РФ
Политика
Рябков назвал Украину для США средством подавления возвышения РФ
Общество
Замдиректора брянской гимназии изменили меру пресечения
Мир
Лавров рассказал о тайных попытках Запада установить контакт с Россией
Политика
Путин заявил о десятилетии больших строек в России
Экономика
Набиуллина заявила о вреде экономике в случае отказа от повышения ставки
Экономика
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Общество
С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков

Песков назвал невозможным решение конфликта на Украине «одним днем»

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 декабря, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, заявил, что эта проблема не может быть решена так просто.

Трамп ранее заявлял, что в случае своего переизбрания он добьется полного урегулирования вопроса за 24 часа.

«Он (Песков. — Ред.) поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит конфликт за один день, заявив, что «слишком сложно» решить это так легко», — сообщает NBC, интервью которому дал Песков.

В ходе беседы Песков также обвинил Вашингтон в том, что он выбросил миллиарды долларов своих налогоплательщиков на военную и финансовую помощь Киеву, назвав это деньгами, выброшенными «на ветер». Он указал, что США подобными действиями только удлиняют конфликтную ситуацию.

Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной США против РФ

Официальный представитель Кремля и раньше выражал сомнение в вероятности такого оперативного решения украинского конфликта. Так, 11 сентября он заявил, что существенных изменений во внешнеполитическом курсе Вашингтона даже после прихода Трампа к власти не может быть.

5 августа американский экс-президент заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

До этого, 16 июля, Трамп отметил, что действующий глава Белого дома Джо Байден «не способен вести дела с мировыми лидерами». Между тем у него, как он сам заметил, хорошие отношения и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с его коллегой Владимиром Зеленским.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023