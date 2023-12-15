Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 декабря, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, заявил, что эта проблема не может быть решена так просто.

Трамп ранее заявлял, что в случае своего переизбрания он добьется полного урегулирования вопроса за 24 часа.

«Он (Песков. — Ред.) поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит конфликт за один день, заявив, что «слишком сложно» решить это так легко», — сообщает NBC, интервью которому дал Песков.

В ходе беседы Песков также обвинил Вашингтон в том, что он выбросил миллиарды долларов своих налогоплательщиков на военную и финансовую помощь Киеву, назвав это деньгами, выброшенными «на ветер». Он указал, что США подобными действиями только удлиняют конфликтную ситуацию.

Официальный представитель Кремля и раньше выражал сомнение в вероятности такого оперативного решения украинского конфликта. Так, 11 сентября он заявил, что существенных изменений во внешнеполитическом курсе Вашингтона даже после прихода Трампа к власти не может быть.

5 августа американский экс-президент заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

До этого, 16 июля, Трамп отметил, что действующий глава Белого дома Джо Байден «не способен вести дела с мировыми лидерами». Между тем у него, как он сам заметил, хорошие отношения и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с его коллегой Владимиром Зеленским.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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