Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с бывшим американским лидером Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью журналисту Fox News Бенджамину Холлу, опубликованном во вторник, 21 ноября.

«Давайте поговорим с Трампом, дадим ему возможность высказаться и продемонстрировать, какие шаги и действия есть в его формуле мира», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что для государства неприемлемы предложения, в которых содержатся какие-либо территориальные уступки. Киев не считает их мирным планом, дополняет «Газета.Ru».

Кроме того, украинский лидер указал, что государство находится «в центре глобальных рисков». Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходят накануне президентских выборов в США, которые будут иметь глубокие последствия для дальнейшей поддержки военных усилий, добавил он.

«Я надеюсь, что конгресс нам поможет, и я надеюсь, что помощь Соединенных Штатов будет направлена ​​украинскому народу», — объяснил Зеленский.

Ранее, 13 ноября, украинская газета «Страна.ua» написала, что Зеленский хочет дозвониться до экс-президента США для проведения переговоров. А 8 ноября он в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог бы за 24 минуты объяснить экс-президенту США, что мирного урегулирования не удастся достичь за 24 часа. Однако Трамп отказался от приглашения. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена, и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

5 августа Трамп заявил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет». До этого, 18 июля, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.