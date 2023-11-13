Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский хочет дозвониться до бывшего американского президента Дональда Трампа для проведения переговоров. Об этом 12 ноября сообщила украинская газета «Страна.ua».

Офис президента Украины основным вопросом сейчас ставит проведение переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

«Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) палату представителей конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине», — отмечается в публикации.

8 ноября Зеленский в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог за 24 минуты объяснить экс-президенту Соединенных Штатов, что мирное урегулирование не удастся достичь за 24 часа.

В свою очередь, Трамп отказался от приглашения. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

Ранее, 18 июля, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.