Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу отметил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО
Экономика
Власти потратят на оборону и безопасность 39% бюджета в 2024 году
Экономика
В РФ хотят ввести знак качества «Шерсть России»
Мир
Минздрав Палестины сообщил об 11 180 погибших в секторе Газа
Мир
Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу
Мир
Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе
Мир
В ХАМАС отвергли обвинения Израиля в срыве поставок топлива в больницу Газы
Мир
ВКС России ликвидировали более трех десятков боевиков в Идлибе
Мир
Армия Израиля нанесла удар по родильному отделению в больнице «Аш-Шифа»
Мир
Бывший глава ЦРУ допустил поставку Киеву F-16 зимой
Мир
Экс-министру Бишимбаеву отказали в прощении родные убитой им супруги
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Мир
ВОЗ зафиксировала 137 нападений на больницы в Газе с начала эскалации

Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу

0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский хочет дозвониться до бывшего американского президента Дональда Трампа для проведения переговоров. Об этом 12 ноября сообщила украинская газета «Страна.ua».

Офис президента Украины основным вопросом сейчас ставит проведение переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

«Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) палату представителей конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине», — отмечается в публикации.

Самообман и воровство: Запад меняет свое отношение к Зеленскому
Украинского президента начали ругать американские СМИ

8 ноября Зеленский в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог за 24 минуты объяснить экс-президенту Соединенных Штатов, что мирное урегулирование не удастся достичь за 24 часа.

В свою очередь, Трамп отказался от приглашения. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

Ранее, 18 июля, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023