Президент Украины Владимир Зеленский обратился к экс-лидеру США Дональду Трампу в порыве отчаяния. Об этом сообщает обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей в среду, 8 ноября.

Она пишет, что на передаче Meet the Press на NBC у Зеленского «паническое отчаяние было более ощутимым, чем обычно». Мюррей назвала это немного нетрадиционным, так как Трамп является частным лицом, и задалась вопросом: «Какое ему дело до вопросов войны и национальной безопасности?»

«Он похож на обезумевшего наркомана, жаждущего следующей дозы и обещающего погасить кредит», — отметила обозреватель.

По ее словам, украинский лидер начинает скрыто угрожать Западу, если он не будет давать больше финансовой помощи Киеву, пишет «Газета.Ru».

5 ноября Зеленский в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог за 24 минуты объяснить экс-президенту Соединенных Штатов, что мирное урегулирование не удастся достичь за 24 часа.

В свою очередь, Трамп отказался от приглашения. Он объяснил, что это было бы неуместно в это время. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

Ранее Трамп не раз подчеркивал, что в случае своего переизбрания на должность президента США он сможет за сутки урегулировать украинский конфликт.

5 августа экс-глава Соединенных Штатов заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

Ранее, 18 июля, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.