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Трамп порекомендовал Украине передать РФ регионы с русскоязычным населением
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Трамп порекомендовал Украине передать РФ регионы с русскоязычным населением

Трамп: Украине следовало бы передать РФ регионы с русскоязычным населением
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Фото: РИА Новости/Анна Садовникова
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Для Украины было бы правильным поступком передать России те области республики, где местное население разговаривает на русском языке. Об этом 6 октября заявил 45-й президент США Дональд Трамп в интервью Just the News.

Бывший лидер США утверждает, что ему удалось бы договориться с Украиной о подобной сделке, которая, по мнению Трампа, дала бы Киеву возможность сохранить страну.

«Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», ― цитирует слова Трампа «Газета.Ru».

Кроме того, экс-президент Соединенных Штатов указал, что позиция администрации действующего американского президента Джо Байдена, состоящая в поддержке Киева Вашингтоном до победного конца, может «привести к третьей мировой войне».

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Ранее, 15 сентября, Дональд Трамп позитивно оценил комментарий российского президента Владимира Путина о готовности американского политика урегулировать кризис вокруг Украины. Экс-президент США отметил, что добился бы переговоров Москвы и Киева, а также заключения по итогам сделки между странами.

В августе Дональд Трамп заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. По его словам, в случае победы на выборах он сможет достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

До этого, в июле, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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