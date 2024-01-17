План экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта приведет к потере Киевом своих территорий. Об этом 17 января заявил президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, пишет издание «Страна.ua».

По словам украинского лидера, Трамп якобы обещал завершить конфликт, предупредив Москву о поставках большого количества вооружения Киеву, а Украину — о лишении ресурсов.

По словам Зеленского, при таком раскладе Россия сможет взять под контроль за определенное время украинские территории. Он также подчеркнул, что в случае проигрыша Киева «Европа потеряет самую большую и мощную армию континента».

Ранее, в октябре, Трамп заявил, что для Украины было бы правильным поступком передать России те области республики, где местное население разговаривает на русском языке. По его словам, ему удалось бы договориться с Киевом о подобной сделке, которая, согласно его мнению, дала бы украинской стороне возможность сохранить государство.

В августе Трамп заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что в случае победы на выборах он сможет достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

До этого, в июле, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.