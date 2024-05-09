Одна женщина погибла и одна пострадала при обстреле ВСУ поселка в Курской области
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- Одна женщина погибла и одна пострадала при обстреле ВСУ поселка в Курской области
Одна мирная жительница погибла, еще одна пострадала при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области. Об этом заявил 9 мая губернатор региона Роман Старовойт.
«В результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Другая женщина получила осколочные ранения», — написал он в своем Telegram-канале.
Старовойт уточнил, что пострадавшую госпитализировали. Состояние женщины не уточняется.
Кроме того, в результате обстрела разрушено местное кафе. Там обошлось без пострадавших.
Ранее в этот же день в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.