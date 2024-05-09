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Боец Кратос предрек ирландцу Тернеру нокаут в бою с россиянином Дациком

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Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
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Российский боец MMA Вячеслав Дацик отправит ирландца Шона Тернера в нокаут в предстоящем бою. Такой прогноз на главный поединок вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции и их семьям, сделал в беседе с «Известиями» 9 мая боец смешанных единоборств Сергей Калинин по прозвищу Кратос.

«Я думаю, что Дацик в этот раз возьмет свое и нокаутирует своего оппонента. Так что ждите нокаут», — заявил он.

По словам спортсмена, в бою против Кевина Джонсона Тернер слишком много «стоял на месте» и из-за этого пропустил множество ударов соперника. В случае если ирландец также поведет себя в поединке с Дациком, россиянин его снесет мощным ударом, добавил он.

Кроме того, Дацик, по словам Кратоса, из-за своей «колхозной» техники является неудобным соперникам для многих бойцов.

Бой Дацика и Тернера пройдет 24 мая в подмосковной Балашихе. РЕН ТВ покажет главные поединки в прямом эфире. Кроме них в поединке сойдутся россиянин Алексей Папин и малавиец Айзек Чилемба.

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8 мая Чилемба заявил, что многому научился у русских боксеров и предстоящий бой расценивает как один из важнейших в карьере.

Тогда же видеоблогер Артем Тарасов заявил в беседе с «Известиями», что Дацик покажет себя во всей красе в бою с Тернером. Также, по его словам, интересным будет и поединок Папина против Чилембы. Тарасов отметил, что боксеры являются настоящими профессионалами.

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