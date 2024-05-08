Соперник россиянина Папина малавиец Чилемба назвал важнейшим предстоящий бой

Соперник россиянина Алексея Папина — малавиец Айзек Чилемба заявил, что многому научился у русских боксеров и предстоящий бой расценивает как один из важнейших в карьере, поделился боксер 8 мая с «Известиями» в ходе подготовки к поединку.

«Не могу сказать, что опасаюсь кого-то — они все очень серьезные противники. Все русские, с которыми я бился — хорошие бойцы, у каждого из них свой стиль борьбы. Некоторые из них очень проворные и быстрые, другие больше концентрировались на силе. Я у них многому научился», — сказал Чилемба.

Самым серьезным противником на ринге малавиец назвал Сергея Ковалева. При этом указал на то, что все свои бои считает сложными в том или ином виде.

«Каждый раз я стараюсь показать класс, я помню все свои бои — они все значимы для меня. Могу сказать, что предстоящая битва одна из важнейших для меня», — добавил он.

В этот же день Айзек Чилемба показал «Известиям», как готовится к поединку с россиянином Алексеем Папиным. Боец продемонстрировал силовую тренировку.

Кроме того 8 мая видеоблогер Артем Тарасов заявил в беседе с «Известиями», что Дацик покажет себя во всей красе в бою с Тернером. По его словам, интересным будет и поединок Папина против Чилембы. Тарасов отметил, что боксеры являются настоящими профессионалами.

​Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям, состоится 24 мая. Трансляцию спортивного мероприятия будет вести телеканал РЕН ТВ. Зрителей ждут сразу два поединка: в главном бою Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером. Кроме того, на ринг выйдут Алексей Папин и малавиец Айзек Чилемба. Помимо этого, состоятся еще два боя в легкой весовой категории.

Мероприятие пройдет в ледовом дворце «Арена Балашиха». Гостями турнира будут военнослужащие, участвовавшие в спецоперации на Украине, их семьи, Герои России, профессиональные боксеры, актеры и политики.