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Японский монстр: Наойя Иноуэ снова молча покорил мир

Бой с Луисом Нери завершился нокаутом
Фото: Global Look Press/AFLO/Hiroaki Finito Yamaguchi
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Современные единоборства сложно представить без треш-тока и срежиссированных под каждый бой провокаций, но в боксе еще есть спортсмены, которые стали легендами без грязи. Один из них — Наойя Иноуэ. О его уникальном боксерском пути и очередном титульном бое — с мексиканцем Луисом Нери — в материале «Известий».

Герой против антигероя

Монстр — это прозвище, которое имеет Наойя Иноуэ в боксерском мире. И им его наградили не просто так, его послужной список говорит сам за себя: 26 побед в 26 боях, 23 из них — нокаутом. Действующий абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе, бывший абсолютный чемпион мира в легчайшем весе, чемпион мира в первом и втором наилегчайших весах. Победил 19 боксеров в боях за титул чемпиона мира, больше, чем кто-либо. И это далеко не все его заслуги, были еще «боксер года», «нокаут года», «бой года» по различным версиям.

Наойя Иноуэ — это действительно монстр современного бокса, который творит историю на ринге и не творит ничего громкого и скандального за его пределами. Отчасти именно поэтому он намного чаще проводит бои в Японии, чем в Лас-Вегасе. И бой с Нери также проходил в Токио, на знаменитой арене «Токио Доум», где случилась главная сенсация в истории мирового бокса — нокаут Майка Тайсона от кулаков Бастера Дугласа в 1990 году.

Бой Наойи Иноуэ и Луиса Нери

Бой Наои Иноуэ и Луиса Нери

Фото: AP/Hiro Komae

В то, что такая же сенсация случится в бою Иноуэ с Луисом Нери, верилось слабо. Букмекеры оценивали вероятность победы 31-летнего японца в 96%. Не то чтобы Нери слабый боксер — за его плечами было пять титульных боев, он был чемпионом мира во втором легчайшем весе по версии WBC, избил 35 соперников и лишь один раз проиграл.

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К тому же Нери — один из самых ненавидимых боксеров в Японии, там он дважды побеждал местную легенду Синсукэ Яманаку и забирал у него чемпионские титулы, после чего попадался на допинге. Приехать в Страну восходящего солнца в третий раз и снова там победить местного героя — чем не отличная мотивация? Тем более на арене, которая уже видела одну мегасенсацию.

«Нери, что ты делаешь? А нет, всё хорошо»

И начался бой с огромной неожиданности: уже в первом раунде Иноуэ оказался в тяжелом нокдауне! Оба боксера начали размашисто, без разведки, и Иноуэ нарвался на левый боковой точно в подбородок. Причем этот удар долетел через долю секунды после того, как сам Иноуэ пробил апперкот и был в считаных сантиметрах от точного попадания. Но он не успел выйти из удара, не поднял руку на место и пропустил тот самый боковой. Главная сенсация года едва не случилась на первых же секундах боя.

Японцу нужно было приходить в себя как можно скорее, чтобы не вляпаться в историю, как Майк Тайсон 34 года назад. На второй раунд Иноуэ вышел уже очень собранным. И за 40 секунд до конца раунда на полу оказался уже Луис Нери. Поверивший в себя мексиканец с наскока пошел вперед и наткнулся на встречный левый крюк Монстра. Этот нокдаун также был довольно тяжелым, но Нери сумел оправиться и дожить последние 30 секунд до конца раунда.

Бой Наойи Иноуэ и Луиса Нери

Бой Наойи Иноуэ и Луиса Нери

Фото: AP/Hiro Komae

Третий раунд — также однозначно за Иноуэ. Темп немного упал, оба действовали чуть менее рискованно, чем в первых двух отрезках, никто больше не хотел садиться на пятую точку, но японец выбросил значительно больше ударов. Его преимущество не вызвало сомнений.

В четвертом Иноуэ уже полностью всё контролировал и даже позволял себе играть с соперником, строить гримасы, заманивать и встречать комбинациями по этажам: голова, корпус, голова.

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А за 30 секунд до конца пятого раунда Нери снова оказался в нокдауне. Он решил пойти в рубку, так как другого шанса победить он для себя уже не видел, но эта рубка привела к пропущенному левому боковому в челюсть. Нери только замахнулся для удара, как в то же мгновение получил хук в освободившееся пространство. Стало очевидно, что нокаут приближается.

И он действительно случился: в начале шестого раунда Иноуэ провел такую комбинацию, от которой грохнулся бы даже тяжеловес: потряс левым боковым, а затем засадил коронный правый боковой прямо в подбородок, со всего размаха. Скорости, на которой Иноуэ это делает, недоступны больше никому. За японцем сложно уследить даже телекамере, что говорить о сопернике, который к шестому раунду уже едва понимает, где находится.

Наоя Иноуэ с чемпионскими поясами

Наоя Иноуэ с чемпионскими поясами

Фото: AP/Hiro Komae

Вместо сенсации случилась демонстрация класса и мощи Наойя Иноуэ. Его карьера складывается уникально, и сейчас в мире можно найти мало боксеров, кто в своих весовых категориях находится на том же уровне, что Иноуэ в своих. За звание лучшего боксера планеты вне зависимости от веса он может конкурировать разве что с Тренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом. Возможно, еще с тем, кто победит в скором бою Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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В свое время промоутер Боб Арум называл Иноуэ новым Мэнни Пакьяо. По классу и скорости эти двое друг друга достойны, но у японца и близко нет той медийности и звездного статуса, которые были у Пакьяо. Иноуэ не вышел из нищей семьи, не попрошайничал, не был связан с криминалом и не был замечен ни в каких передрягах. У него обеспеченные родители и скромный, не голливудский образ.

Но как боксер Иноуэ не может не восхищать. Ему 31, и у него еще есть время, чтобы стать мировой звездой. Для этого придется подниматься в весе и встречаться с чемпионами из США и Европы. Если японец вместе с командой выберет этот путь развития, в ближайшие годы мы увидим очень много супербоев с его участием.

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