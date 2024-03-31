Слово и дело: как Цзю показал себя в бою с Фундорой

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе прошел бой Тимофея Цзю с Себастьяном Фундорой. На кону стояло не только два пояса чемпиона мира в первом среднем весе, но и возможность выйти на уровень, выше которого уже нет. Победитель получал право встретиться с лучшим боксером планеты вне зависимости от веса — с Теренсом Кроуфордом. Кто в итоге заслужил это право и как Тим Цзю впервые проявил себя в Вегасе — в материале «Известий».

Разные и одинаковые

Сложно найти более разных боксеров, чем Тим Цзю и Себастьян Фундора. Рост Тимофея — 174 см, и он на голову ниже соперника (197). Цзю боксирует в атакующем стиле и ищет нокаут, Фундора из-за аномальных габаритов смотрится довольно неуклюже и выигрывает за счет набора очков . Цзю впервые приехал боксировать в Вегас и лишь во второй раз в США, а для Фундоры это дом, он 15 из 22 боев провел в Соединенных Штатах.

Но кое-что этих боксеров и объединяло: они показали на весах абсолютно одинаковые цифры, вплоть до граммов: 69,31 кг. А также оба в случае победы получали возможность провести бой с Теренсом Кроуфордом — лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Во всяком случае, именно это анонсировал глава WBO Пако Валькарсель.

Тимофей Цзю (слева) и Себастьян Фундора во время взвешивания Фото: TASS/Zuma/Mikael Ona

Хотя непосредственно в день боя в публичном пространстве неожиданно появился Эррол Спенс. Экс-чемпион мира бросил вызов победителю поединка Цзю — Фундора, чем заинтересовал Тимофея.

«Прекрасно, он наконец-то проснулся. Я думал, что он будет спать дольше. Подерусь с любым из них, кого будет проще вызвать», — сказал Цзю.

Но, чтобы встретиться со Спенсом или Кроуфордом, Тиму нужно было еще пройти Фундору. Да, Цзю-младший считался очевидным фаворитом, но, во-первых, неожиданные результаты — обычное дело для бокса, а во-вторых, самая благоприятная почва для них — ситуации, когда фаворит начинает заглядывать за спину сопернику: планировать следующие бои, пока не выигран предстоящий. Фактически ровно то, чем Тим и занимался.

Ручная работа

Сам бой получился для Тимофея значительно более сложным, чем могло показаться. Хотя стартовая трёхминутка прошла с преимуществом австралийца и увенчалась его точным попаданием в голову Фундоре правым прямым.

Второй раунд — тоже Цзю явно активнее. Фундора работает на дальней дистанции джебом, а Тимофей пытается сближаться и периодически достает соперника. В одном из эпизодов второго раунда он разбил ему нос. Но в конце раунда случилось то, что повлияло на всю дальнейшую картину боя ключевым образом. Цзю наскочил на локоть Фундоры и получил глубочайшее рассечение на лбу . Кровь из него хлестала так, что можно было ожидать, что врач даже остановит бой.

Тимофей Цзю (слева) в бою против Себастьяна Фундора Фото: АР/John Locher

Но этого не случилось. 10 оставшихся раундов Цзю боролся с двумя соперниками. И Фундора не был самым страшным из них. Кровь, которая буквально накрывает лицо полностью и попадает в глаза, — проблема похуже. И Тим, надо отдать ему должное, очень достойно смотрелся в этой ситуации. Еще три раунда он старался не сбавлять темп и действительно выглядел острее.

Но дальше начало сказываться огромное превосходство Фундоры в размахе рук. Оно и само по себе могло дать ему преимущество, а когда еще и соперник почти слепой, тут грех не воспользоваться. Тим действительно вторую половину боя не мог ничего сделать против джеба Фундоры. Он старался, но когда у тебя к середине раунда буквально залито кровью всё лицо, сложно уследить за всем происходящим на ринге.

В поздних раундах Цзю по-прежнему пытался идти в атаку и всегда начинал трёхминутки активно. Пока лицо не было залито кровью. Но как только это становилось помехой, Цзю замедлялся, и Фундора забирал обратно всё то, что он отдал в первую минуту. Американец просто за счет количества джебов брал раунд за раундом.

Победивший в бою Себастьян Фундорой Фото: АР/ John Locher

Мнения судей в итоге разделились: 116:112 в пользу Цзю, 116:112 в пользу Фундоры и 115:113 в пользу американца. По ударам в целом тоже Тимофей не выиграл. За весь бой соперники выбросили свыше 1100 ударов: 721 — у Фундоры, 400 — у Цзю. По общему числу попаданий также выиграл Фундора — 194 против 175, по джебам — 93:39 в пользу Фундоры. Цзю превзошел его только по акцентированным ударам — 136:101.

Один из судей отдал Цзю восемь раундов, второй — пять, третий — четыре. Тимофей проиграл впервые в жизни, при 24 победах. Проиграл в том бою, который собирался выиграть очень уверенно, чтобы использовать его как подготовку к Теренсу Кроуфорду.

Что дальше для Цзю

Тимофей не стал оспаривать результат боя, и за это ему тоже нужно отдать должное.

«Я не мог видеть. Но я не умаляю заслуги человека, который выиграл сегодня вечером. Бой становился жестким и хорошо складывался для меня в первых двух раундах, а затем — бум, и я полностью ослеплен. Это бокс. Такие вещи случаются, это часть спорта. Поздравляю Фундору, он новый король в первом среднем весе», — заявил Тимофей Цзю на ринге.

Тимофей Цзю Фото: TASS/АР/Steve Marcus

Он также сказал, что по-прежнему готов к любому бою, включая Эррола Спенса и даже Теренса Кроуфорда. Но, конечно, в ближайшее время такого поединка не будет. Что намного реальнее и было бы более полезно для Тима — это реванш с Фундорой. В контракте пункт о реванше есть. И его нужно активировать. Вероятность получить вторую такую же сечку подряд стремится к нулю, а при прочих равных Тимофей снова будет явным фаворитом. Правда, не таким очевидным, каким был еще вчера.