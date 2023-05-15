Парижский настрой: как прошли ЧМ по боксу и дзюдо

Сборные России по боксу и дзюдо удачно выступили на чемпионатах мира, которые проходили в Ташкенте и Дохе соответственно. Наши боксеры взяли шесть медалей (два золота и четыре бронзы), заняв третье место в общем зачете. Выше расположились только хозяева турнира (5-2-2) и сборная Казахстана (4-1-0). Отметим важный момент: наша команда выступала в Узбекистане под флагом России. А вот в столицу Катара Международная федерация дзюдо допустила 17 нейтральных индивидуальных спортсменов из РФ. Двое из них в итоге завоевали мировые награды — Арман Адамян стал чемпионом мира в категории 100 кг, а Инал Тасоев серебряным призёром в категории свыше 100 кг.

С флагом и гимном

Призовой фонд ЧМ по боксу составил рекордные $5,2 млн. Победители получили по 200 тыс., серебряные призёры — по 100 тыс., бронзовые — по 50 тыс. Согласно решению IBA, российские боксёры выступали на чемпионате мира с национальной атрибутикой.

В итоге в Ташкенте дважды прозвучал гимн России: в честь победы Муслима Гаджимагомедова (до 92 кг) и Шарабутдина Атаева (до 86 кг). Гаджимагомедов, к слову, стал уже двукратным чемпионом мира. До него подобного успеха добивались всего четыре отечественных боксёра — Михаил Алоян, Раимкуль Малахбеков, Евгений Макаренко и Матвей Коробов.

На ЧМ-2019, который проходил в Екатеринбурге, Муслим уверенно победил в финале опытного спортсмена из Эквадора Хулио Кастильо (5:0). А в столице Узбекистана сумел выиграть тяжелый бой у серебряного призёра чемпионата мира-2021 итальянца Аззиса Аббес Мухийдина. По итогам трёх раундов победу раздельным (4:3) решением судей присудили россиянину.

И если от серебряного призера Игр-2020 в Токио Гаджимагомедова ждали подобного результата, то прорыв Атаева стал приятным сюрпризом. Для 23-летнего Шарабутдина чемпионат мира в Ташкенте был вторым в карьере. В Белграде-2021 он остановился на стадии 1/4 финала, проиграв выступающему за Азербайджан кубинцу Лорену Альфонсо (1:4). Тогда в Сербии Альфонсо стал чемпионом мира. По иронии судьбы в финале чемпионата мира 2023 года они встретились снова. Только в воскресенье, 14 мая, Шарабутдин взял реванш и выиграл раздельным (решением судей (4:1).

— У наших боксеров была хорошая поддержка в Ташкенте, — рассказала «Известиям» генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириченко. — У нас два чемпиона мира. Один из них стал двукратным, а это большая редкость. Поздравляю всю нашу боксерскую семью, всю российскую команду во главе с главным тренером. Мы всей страной ждали этих побед, переживали. Хотелось бы еще больше, и мы будем далее трудиться еще усерднее. Спасибо всем, кто за нас болел. Россия, вперед!

Бронзовыми призерами ЧМ стали Эдмонд Худоян (до 48 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг) и Имам Хатаев (до 80 кг).

— Команда была готова, — отметил главный тренер мужской команды Виктор Фархутдинов. — Мы провели два хороших сбора в Киргизии и Сочи. И по итогам чемпионата мира у нас есть два чемпиона мира, четыре бронзовых медалиста. Результат вроде неплохой… Мы и планировали два золота, но в каких‑то весах не доработали. Сделаем выводы и всё учтем к Олимпийским играм. Впереди у нас чемпионат России в августе. Будем исправлять ошибки и серьезно готовиться к Играм в Париже.

Две — отлично

Чемпион Европы Арман Адамян добавил в свою коллекцию и золото ЧМ. В Катаре он одержал досрочную победу над алжирцем Буамаром, представителем «команды беженцев IJF» Ханканом и победителя «Большого шлема» голландцем Катарину. Красивым броском уложил на татами лидера мирового рейтинга грузина Суламанидзе, а в полуфинале выбил из борьбы трижды чемпиона Панамерики канадца Эльнахаса. В решающей встрече Арману противостоял титулованный чех Лукаш Крпалек, имеющим в личной коллекции высшие награды и в весе 100 кг, и в категории свыше 100 кг как с чемпионата мира, так и с Олимпийских игр. Адамян выиграл у него благодаря правильной тактике (по замечаниям в «голден скоре»).

— Таких ощущений я никогда еще не испытывал и рад, что сегодня мне удалось победить, — признался Адамян. — Лукаш — легенда, он смог выиграть все возможные состязания. Но и я ехал в Катар только за золотом. О серебре даже не думал. У меня был план — выждать, когда соперник «встанет» и начать потихоньку давить. Я был чемпионом Европы, а теперь стал чемпионом мира. Остались только Олимпийские игры, и это — моя цель, на пути к которой «Европа» и «мир» — всего лишь остановки. Будем дальше работать ради этой цели.

Путь Инала Тасоева в Дохе был не менее тернистым. Он последовательно одержал победы над бронзовым призером ЧМ голландцем Мейером, серебряным медалистом ЧМ азербайджанцем Кокаури и чемпионом мира кубинцем Грандой. За выход в финал Инал довольно быстро одержал победу над вице-чемпионом Азии узбекистанцем Юсуповым. Увы, но в финале он уступил дважды олимпийскому чемпиону французу Тедди Ринеру в изнурительном «голден скоре». Его соперник стал 11-кратным чемпионом мира.

— Рад, что завоевал медаль в Катаре, — сказал Инал Тасоев после награждения. — Конечно, ехал я в Доху за золотом, но и серебро — тоже неплохо. Соревнования для меня получились тяжелыми. «Встал не с той ноги», неважно себя чувствовал. Спасибо тренерам за то, что были рядом, и особенно Арсену Галстяну, который не оставлял меня ни на минуту — помог собраться.

Это мой второй чемпионат мира в карьере, главная же цель — попасть на Олимпийские игры. Надеюсь, что завоеванный результат мне поможет в отборе, а он будет продолжен для нас. Спасибо за предоставленную возможность Международной федерации дзюдо и её президенту Мариусу Визеру.

Трое представителей нашей страны дошли в Дохе до четвертьфинальной стадии, но не пробились к пьедесталу, оставшись седьмыми. Речь про чемпиона мира-2021, двукратный призёр чемпионатов Европы Яго Абуладзе (66 кг), призёра молодежного ЧЕ-2021 Мансура Лорсанова (90 кг) и обладательнице бронзовых наград Олимпийских игр в Токио-2020 и двух чемпионатов Европы Мадина Таймазова (70 кг).

— Впереди команду ждут новые сборы, работа над ошибками, нам надо становиться сильнее, — сказал, подводя итоги чемпионата мира тренер нашей команды Арсен Галстян. — Совершенно очевидно, что отсутствие международных стартов отрицательно сказалось на ребятах – не все смогли справиться с эмоциями, с напряжением. Без регулярной практики происходит закономерный откат и после такого простоя две завоеванные награды в Дохе – это просто отличный результат.

В итоговом протоколе личного турнира Чемпионата мира по дзюдо в Дохе лидерами стали представители Японии, на счету которых 11 наград (5-2-4). На второй строчке — французы (2-3-2), а на третьей — грузины (2-1-1).