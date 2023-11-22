Нокаут рабочего дня: еще один сын Кости Цзю стал чемпионом

В среду, 22 ноября, в австралийском Ньюкасле прошел бой Никиты Цзю и Дилана Биггса. Младший сын Кости Цзю боксировал за титул чемпиона Австралии с соперником, которого он хорошо знает. Что из этого вышло и какие перспективы поединок открыл перед 25-летним наследником абсолютного чемпиона мира — в материале «Известий».

Удивить того, кто тебя знает

Одной из интриг боя было то, что Никита и Дилан хорошо знакомы друг с другом. Два года назад они тренировались в одном зале и много раз спарринговали. И тогда Дилан, который на четыре года младше Никиты, выглядел сильнее. Цзю нужно было показать, что за это время он стал лучше, и удивить соперника, который знает все его сильные и слабые стороны, что является одной из самых непростых задач в боксе.

Никита, несмотря на это, считался фаворитом поединка. Шансы на его победу оценивались в 60%, но еще более вероятным считалось досрочное завершение боя одним из соперников. Никто из них до 22 ноября 2023 года не проигрывал на профессиональном ринге, большинство побед добыв нокаутами. Шесть из семи боев Никиты не прошли всю дистанцию, Дилан выиграл досрочно семь из десяти своих встреч.

Никита Цзю выходит на арену перед боем за титул чемпиона Австралии в суперсреднем весе против Дилана Биггса Фото: REUTERS/AAP Image/Dan Himbrechts

Боец с высшим образованием

Еще один интересный факт про младшего из сыновей Кости Цзю — он дебютировал в профи только в начале 2022 года. Любительский бокс он бросил в 16 лет, чтобы сконцентрироваться на учебе. И только получив степень бакалавра в Технологическом университете Сиднея, вернулся в кулачное искусство — сразу в профессионалы.

Почему он все-таки выбрал бокс? Никита ответил на этот вопрос в августе. «Я занимаюсь боксом не из-за денег. Не пытаюсь построить бизнес. Я в этом спорте потому, что люблю делать людям больно. Получаю от этого сексуальное удовольствие», — заявил Цзю.

Его соперник ни такими провокационными фразами, ни высшим образованием похвастаться не может. В отличие от Никиты, он никогда бокс не бросал и стал профессионалом уже в 18 лет. Десять побед за два с половиной года одержаны, чемпионский пояс в родной Австралии завоеван, и вот защита титула против сына легендарного Кости Цзю.

Никита Цзю перед боем с Диланом Биггсом Фото: REUTERS/AAP Image/Dan Himbrechts

Один шанс на двоих

Никита Цзю пока не провел достаточное количество боев, чтобы говорить о фирменном стиле, но уже было ясно: он любит идти в размены и стремится донести нокаутирующий удар любому оппоненту. Этим он отличается от старшего брата Тима, который уже имеет репутацию тактического и комбинационного боксера. Тимофей много работает на дистанции и сближается только тогда, когда этого требует ситуация. Никита же — классический «рубака», который много ударов принимает собственной головой. Пока крепость подбородка его ни разу не подводила, но для этого и не было подходящих соперников.

Такой стиль оставлял немало шансов Дилану Биггсу, который умеет доносить сильные удары и имеет большое преимущество в размерах: он на 8 см выше (185 против 177) и имеет на 7 см более длинный размах рук (185 против 178). Он однозначно самый опасный соперник в пока только стартующей карьере Никиты Цзю. Все эти вводные данные обещали зрелищный и яркий бой с крайне вероятным нокаутом в пользу одной из сторон.

Бой Никиты Цзю с Диланом Биггсом Фото: REUTERS/AAP Image/Dan Himbrechts

Смеяться поздно

Сперва бой полностью оправдывал ожидания. Биггс отправил Цзю на настил ринга уже на первой минуте — правым прямым навстречу. Нокдаун был среднетяжелым, но Никиту это не смутило. Тем не менее первый раунд явно остался за Диланом, Никите порой приходилось выживать.

Начиная со второго отрезка преимущество перешло к Цзю. Он начал опережать соперника, постоянно бить первым — как джебы, так и атакующие удары правой. Большая часть боя проходила в формате рубки на ближней дистанции, соперники подходили вплотную и избивали друг друга практически в клинче. И Дилану с каждой минутой становилось всё тяжелее. От улыбки, которая была на его лице в первом раунде, не осталось и следа.

В четвертом раунде пришло время выживать уже Биггсу. Цзю обрушил на него всю силу своих ударов и буквально охотился за ним по всему квадрату ринга. Единственное, что спасло Дилана от нокаута, — гонг. Но в пятом раунде он до него не «дожил». Сначала Никита отправил его в нокдаун ударом по корпусу. Биггс поднялся в последний момент, но тут же оказался снова под шквалом атак, и рефери остановил бой. Дилан не спорил с решением.

Никита Цзю празднует победу над Диланом Биггсом Фото: REUTERS/AAP Image/Dan Himbrechts

«Лас-Вегас, детка»

Именно такой ответ дал Никита Цзю журналисту на ринге на вопрос: «Что дальше?»

«Биггс был просто препятствием, просто огромным блокпостом на моем пути. Я начинаю бои медленно, это меня заводит. Ничего не бодрит лучше, чем чашка кофе с утра или пропущенный удар», — сказал Цзю после боя.

Теперь Никита — чемпион Австралии, и это открывает перед ним мировые перспективы. Вероятно, что он пока не готов боксировать за титул чемпиона мира в первом среднем весе — том же, где выступает Тим Цзю, но побить некоторых статусных претендентов вполне может. Особенно если прибавит в защитных действиях и не будет ловить удары головой.

И будет интересно, если Никита Цзю начнет свою карьеру в США раньше, чем его старший и пока чуть более успешный брат Тимофей. Еще один вопрос, который приходит в голову после боя: будут ли поединки Никиты и дальше ставить на среду или следующих соперников он будет избивать в прайм-тайм?