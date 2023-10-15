«Дружок, ты где?»: Тимофей Цзю впервые победил в статусе чемпиона мира

В воскресенье, 15 октября, в Сиднее прошел вечер бокса с участием чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофея Цзю. Его соперником был один самых опасных боксеров дивизиона, временный чемпион мира по версии WBС Брайан Мендоса. Сын легендарного Кости Цзю одержал 24-ю победу в карьере и первую в статусе обладателя мирового титула . Как прошел поединок и что ждет Цзю-младшего дальше — в материале «Известий».

Кто такой Брайан Мендоса

Соперник Дзю — 29-летний американец, уроженец Альбукерке. На профессиональном ринге у него 22 победы и два поражения, 16 побед нокаутом . Самая значимая из них — последняя, одержанная в апреле 2023 года над Себастьяном Фундорой. Именно она принесла Мендосе временный мировой титул WBC, второй по значимости пояс организации.

Мендосу нельзя назвать нокаутером или сверхталантливым боксером. Он классический околотоп, способный создать проблемы любому сопернику, но сам всерьез ни на что великое не претендующий. Его стиль в целом умеренный, сбалансированный, но скорее защитный, чем агрессивный. Ему комфортно, когда атакует соперник, и его можно встречать, ловить на контратаках. И это должно было быть удобно Тиму, ведь он как раз агрессор, ему нравится идти вперед и постепенно душить соперников количеством и тоннажем ударов.

Тим Цзю и Брайан Мендоса во время взвешивания перед боем Фото: Getty Images/Bradley Kanaris/Stringer

Тим защищал пояс, который не выигрывал

Бой с Мендосой — первый для Тима Цзю в статусе полноценного чемпиона мира. Но сам Тим себя таковым не считает, ведь титул ему достался не в бою, а фактически в тренировочном лагере. Тимофей стал чемпионом мира из-за того, что Джермелл Чарло предпочел не защищать титул по версии WBO, а подняться на две весовые категории и провести поединок с Саулем Альваресом .

«Чувствую ли я себя чемпионом? Нет, уже говорил об этом. Я буду доволен только тогда, когда побью чемпиона дивизиона. Моя цель не получить еще один пояс, а забрать все титулы», — сказал Цзю перед боем с Мендосой.

Обязательным претендентом Тим стал еще в 2021 году, и Чарло должен был защищать титул с ним изначально, но бой в первый раз отменился из-за перелома руки Джермелла, после которого он выбыл на полгода.

Фото: Getty Images/Bradley Kanaris/Stringer

Тим был очевидным фаворитом боя

Несмотря на солидный послужной список Мендосы и временный титул по версии WBC, Тимофей считался безоговорочным фаворитом боя. Шансы на его победу оценивались почти в 90%. Считалось, что единственный шанс Мендосы — поймать русского австралийца на встречном движении и отправить в шальной нокаут. Победить по очкам вариантов не виделось никаких, Тим выкидывает намного больше ударов.

Очевидного преимущества в габаритах нет ни у кого: Мендоса на четыре сантиметра выше — 178 против 174, но Цзю дальше достает руками — 183 против 178. На взвешивании соперники показали почти одинаковые цифры: 69,44 кг у Цзю и 69,85 у Мендосы.

Цзю подтвердил свой класс, но столкнулся с трудностями

Сам бой получился для Тима чуть более сложным, чем можно было ожидать: Мендоса ни в чем не уступал ему первые шесть раундов. А где-то даже превосходил: Брайан оказался действительно быстрым боксером, на атаки Цзю он отвечал своими контрударами, и Тим их раз за разом пропускал. Центр ринга был за Тимофеем почти всегда, но быстрее и точнее зачастую был американец.

Фото: Getty Images/Bradley Kanaris/Stringer

Всё изменилось в седьмом раунде, когда Тимофей точным апперкотом в голову потряс Мендосу. Было близко к нокауту, но Брайан устоял. И с этого момента преимущество Тима стало очевидным, он перестал осторожничать, шел вперед, зажимал у канатов и избивал. Правда, донести столько ударов, чтобы оформить хотя бы нокдаун, так и не получилось: у Мендосы оказался очень крепкий подбородок.

Особенно близко было к финишу в 10-м и 11-м раундах, но там после точных ударов Тима Мендосу спас клинч. Во второй половине боя американец просто выживал. Он попытался пойти вперед на решающий штурм в 12-м раунде. Тим это увидел и решил не рисковать, понимая, что по очкам бой он забирает. Он спокойно отработал в защите, довел дело до победы и впервые защитил мировой титул. Судьи выставили разный, но очень похожий счет: 116:112, 116:111, 117:111 в пользу чемпиона. Это 24-я победа в профессиональной карьере Цзю.

Что Тима ждет дальше

Сразу после боя Тим бросил вызов Джермеллу Чарло со словами: «Ты где, дружок?» В зале Чарло не оказалось, поэтому вряд ли договоренность об этом бое уже достигнута, но Тимофей показал, что он действительно хочет встретиться с лучшим боксером дивизиона и не сомневается, что победит его.

«Только в бредовом сознании Чарло может думать, что выиграет у меня! Ну так попробуй!» — сказал Цзю.

Фото: Getty Images/Bradley Kanaris/Stringer

Состоится ли бой с Чарло? Почти всё зависит от его собственных амбиций (на деле, а не на словах) и от его команды. Если в его лагере решат, что он готов сделать следующий шаг, то уже в 2024 году мы увидим его в объединительном поединке с Чарло где-нибудь в Лас-Вегасе.

Если же в команде Цзю решат еще бой-другой провести дома в Австралии, то в соперниках могут оказаться американцы примерно класса Мендосы — выше среднего, но не в топе: Конвелл, Эриксон Лубин или Себастьян Фундора. С каждым из них можно собрать полный зал в Сиднее или в любом городе Австралии, но следующим шагом в карьере Тима эти поединки не станут.

Если немного пофантазировать, то можно представить бой Тима Цзю в России, ведь он сам говорил, что ему этого очень хочется из-за русского происхождения и любви к стране. Очень интересным выглядит бой Тимофея с одним из лучших боксеров мира в первом среднем весе — Магомедом Курбановым, который почти все бои проводит в Екатеринбурге в рамках турниров RCC. Но этот поединок выглядит маловероятным, ведь Курбанов не чемпион мира, а лишь третий претендент по версии WBA, а Костя Цзю публично выступал против боев сына с россиянами.