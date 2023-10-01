Добровольная защита: Канело выиграл самый статусный бой в карьере

В ночь на воскресенье, 1 октября, в Лас-Вегасе прошел уникальный бой, встречались два действующих абсолютных чемпиона мира: король суперсреднего веса (до 76,2 кг) мексиканец Сауль «Канело» Альварес и король первого среднего (до 69,8 кг) американец Джермелл Чарло. Именно в дивизионе мексиканца проходил поединок, и его пояса стояли на кону. Бой получился чуть более односторонним, чем можно было ожидать, Канело сводил Чарло в школу. Подробности — в материале «Известий».

Альварес выбрал себе в соперники монстра

Прошедший бой — добровольная защита Альвареса, именно Канело был инициатором боя с Чарло, а не наоборот. Американец, согласно рейтингам, должен был защищать свои пояса в бою с Тимом Цзю, но когда получил предложение от звездного мексиканца — сразу принял его. И сделал это, несмотря на то, что за отказ драться с Тимом он лишился двух титулов: WBC и WBO.

«Если Цзю слышит меня, то пусть не задирает нос, потому что он ничего не сделал в боксе. Конечно, я выбираю больший шанс в лице Канело. Кто такой Тим Цзю? Его знают в Австралии, но не в боксерском мире. Пусть остается скромным, помалкивает, а время всех рассудит», — говорил Чарло до боя.

Саул «Канело» Альварес (слева) и Джермелл Чарло во время взвешивания в Лас-Вегасе Фото: Getty Images/Getty Images Sport

Фаворитом считался Альварес

Шансы Канело на победу оценивались в 80–85%, что может показаться странным, учитывая уровень и статус обоих боксеров. Чарло в отличие от Альвареса побеждал всех, с кем выходил на ринг , пусть двоих и не с первого раза — Брайана Кастаньо и Тони Харрисона. Чарло также имел преимущество в антропометрии: он на 10 см выше — 183 против 173, а его руки достают на 6 см дальше — 185 против 179.

Но именно Чарло поднимался в весе, причем сразу на две категории, так что как раз для него ситуация в бою должна была быть некомфортная. Альварес, пусть и ниже его ростом, всё же давно уже стал суперсредневесом и чувствует себя в этой категории как у себя дома.

Главная причина, по которой мексиканец считался фаворитом, — его гигантский опыт подобных боев. Канело встречался с величайшими боксерами двух десятилетий из разных весовых категорий: с Флойдом Мейвезером, с Геннадием Головкиным (трижды), с Мигелем Котто, Сергеем Ковалевым, Дмитрием Биволом, Каллумом Смитом, Билли Джо Сондерсом и другими чемпионами. Лучшая оппозиция, что была у Чарло, — бои с Остином Траутом и Тони Харрисоном, причем последнего он победил лишь со второго раза.

Бой между Сауль Канело Альваресом и Геннадием Головкиным в Лас-Вегасе, 2022 год Фото: Getty Images/Sarah Stier/Staff

Кроме того, Чарло из-за травмы не дрался почти полтора года, в прошлый раз он выходил на ринг в мае 2022-го. Столь длительный простой перед главным боем в жизни — не помогает. Канело, в свою очередь, оставался активен и провел три боя за этот же период . Мексиканец должен был также иметь преимущество в разнообразии. Предполагалось, что он заберет бой по очкам относительно уверенно.

Что происходило на ринге

Преимущество Альвареса четко обозначилось уже со второго раунда. Первые три минуты были осторожными и ознакомительными, а дальше Сауль начал работать на полную . Он охотился за Чарло на протяжении всего боя. Всё, что делал американец, — защищался и редко предпринимал попытки контратаковать. Единственный раунд, где он в этом преуспел, — пятый. Там у Чарло было несколько точных попаданий, да и центр ринга Канело держал не так уверенно, но во всех остальных 11 раундах на ринге был только один боксер.

В седьмом раунде Канело пробил двойной джеб в голову Джермелла, тот шире расставил руки, и в образовавшуюся брешь мексиканец засунул мощнейший правый прямой. Чарл не упал, но спустя секунду опустился на колено — нокдаун. Ему нужна была эта пауза, чтобы оценить собственное состояние после пропущенного удара по голове. Джермелл продолжил бой, но с того момента он вообще не рисковал, а просто выживал и терпел до конца 12-го раунда. Канело, в свою очередь, тоже не шел за нокаутом, он понимал, что разгромно выигрывает бой, и не форсировал события.

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Что этот результат означает для обоих

Альварес провел ярчайший бой за несколько лет. В последние раз он настолько явно доминировал над чемпионом мира, пожалуй, три года назад в поединке с Каллумом Смитом.

«Этого Канело никто не победит. Я чертовски люблю бокс, бокс — моя жизнь», — сказал после боя Альварес.

Он защитил титулы чемпиона мира в суперсреднем весе и может выбрать себе в соперники абсолютно любого. Если Канело захочет оставаться в своей нынешней категории, там есть молодой проспект — Давид Бенавидес. Если захочет подняться — можно устроить реванш с Дмитрием Биволом. Вряд ли Канело захочет спускаться в средний вес, учитывая возраст и то, как ему тяжело даются весогонки.

Чарло, в свою очередь, признал поражение и сказал, что гордится собой из-за того, что Альварес его не вырубил. Он также бросил вызов лучшему боксеру вне зависимости от весовых категорий — Теренсу Кроуфорду. Теренс ответил на вызов с юмором:

Фото: Getty Images/Sarah Stier/Staff

«Тебе должно быть стыдно. Ты даже не пытался победить, а просто выживал. Канело отшлепал тебя, будто он твой папа».

Сам бой Чарло с Альваресом также означает, что пояс чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе официально перешел к Тимофею Цзю . Сын Кости Цзю теперь, как и его отец, чемпион мира по боксу, и первую защиту он проведет 15 октября против Брайана Мендосы. У Тима 23 победы в 23 боях (17 — нокаутом), и если он пройдет Мендосу, то объединительный бой с Чарло выглядит более чем вероятным.

Возможен ли бой двух лучших бойцов планеты, Альвареса и Кроуфорда друг с другом? Канело спросили об этом, и он сказал, что Теренса нет в его планах, но если бой будет иметь смысл, то почему бы его не организовать.

Проблемой на пути к организации такого поединка могут стать три весовые категории, которые разделают боксеров. Очевидно, что Теренс не прыгнет с 66 кг в 76 кг, поэтому боксерам нужно будет находить компромиссный вариант, а с этим в боксе часто бывают проблемы.