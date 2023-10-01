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Двое на одного: как Мурат Гассиев проиграл свой второй бой в карьере

Судьи раздельным решением отдали победу Отто Валлину, команда россиянина заявила об «ограблении»
Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Российский боксер Мурат Гассиев в поединке за титул WBA Inter-Continental в тяжелом весе (свыше 91 кг) уступил шведу Отто Валлину. Бой, состоявшийся в субботу, 30 сентября, в Анталье, продлился все 12 раундов, мнения судей разделились (115-113, 112-117, 115-113). Команда российского боксера и эксперты не согласны с таким вердиктом рефери и считают, что оно «было похоже на ограбление». Шведский боец не видит смысла в реванше, уверяя, что выиграл у Гассиева все 12 раундов.

На десять больше

В Турции 30 сентября состоялся боксерский вечер, в главном событии которого Мурат Гассиев встретился со шведом Отто Валлином. На кону был пояс WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Кроме того, этот бой носил статус претендентского на титул IBF в тяжелом весе. Для Гассиева поединок с Валлином стал первой защитой титула, который он завоевал победой над Майком Балогуном. 40-летнего американца Мурат нокаутировал во втором раунде в марте 2023-го.

К встрече со шведом Гассиев подходил на серии из четырех побед: до Балогуна он нокаутировал Нури Сефери, Михаэля Валлиша и Карлуса Уэлча, причем с Сефери и Уэлчем россиянин разобрался в первом раунде. Но такую оппозицию сложно назвать адекватной, особенно на фоне единственного поражения 29-летнего Гассиева. В 2018-м Мурат проиграл Александру Усику, после чего не выходил на ринг два года.

Мурат Гассиев (Россия) и Александр Усик (Украина) в финальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира

Мурат Гассиев (слева) и Александр Усик в финальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Отто Валлин стал первым соперником Гассиева после возвращения, который по уровню хотя бы немного ближе к тем противникам, с кем Мурат бился раньше. 32-летний Валлин в профессиональной карьере провел 26 поединков. Как и Гассиев, он проиграл только однажды. Если Мурат уступил Усику, то швед — вероятному следующему сопернику украинца Тайсону Фьюри.

Валлин был одним из двух соперников Фьюри между первым и вторым поединками с Деонтеем Уайлдером. Цыганский Король победил единогласным решением судей: он просто не смог финишировать неизвестного шведа, к тому же получил жуткое рассечение над правым глазом, на которое врачи наложили 47 швов.

На церемонии взвешивания Гассиев показал 98 кг, а его соперник — почти на 10 кило больше. При этом сам Мурат на прошлый поединок выходил в весе 108 кг — за полгода он прилично скинул. Во время дуэли взглядов Валлин отказался пожимать руку россиянину — тот отреагировал с улыбкой и большого значения этому не придал.

Мурат Гассиев и Отто Валлин (слева направо) на битве взглядов

Мурат Гассиев и Отто Валлин (слева направо) на битве взглядов

Фото: IBA/Руслан Колесников

Спорное решение

Мурат начал поединок первым номером, прессинговал и поджимал Валлина к канатам. Швед работал в привычной для себя манере, двигался не слишком активно и изредка пропускал джебы.

Во второй трехминутке Гассиев активизировался, старался сокращать дистанцию и работать по корпусу соперника. Валлину тоже пришлось работать интенсивнее, но все его удары попадали по блоку. В третьем раунде Гассиев не сбавлял темп, а примерно за минуту до конца здорово достал голову Валлина правым кроссом. Швед не был потрясен, но на полсекунды потерялся в пространстве.

Гассиев не прекращал атаковать и забирал раунды, но Валлин иногда выбрасывал неплохие джебы и ловил россиянина. Мурат же искал возможности в ударах по корпусу, в том числе пытался пробить печень шведа. В шестом отрезке Валлин прилично зацепил и потряс Гассиева, а затем обрушил на него серию из жестких ударов. Мурат тоже оформил несколько четких попаданий, но этот раунд наверняка остался за шведом.

В дальнейшем поединок протекал скорее по сценарию Гассиева: россиянин шел вперед и накидывал мощные бомбы, а швед держал дистанцию и пытался отбиться джебами.

бой
Фото: youtube.com/1tv

Валлин перебивал Гассиева по общему числу ударов, но выстрелы Мурата были значительнее — шведу было сложно устоять, несмотря на преимущество в весе. К финальному раунду Гассиев явно сдал функционально, но продолжал прессинг.

Когда бой закончился, предугадать счет на карточках судей было невозможно даже приблизительно. В итоге победу раздельным решением судей забрал Валлин — 115:113, 111:117, 115:13. Гассиев проиграл во второй раз в карьере, хотя один из судей насчитал девять раундов в пользу россиянина.

— Я был уверен, что мы выиграли раундов восемь точно, — признался журналистам тренер Гассиева Виталий Сланов. — Валлин отбрыкивался, выживал, уходил, даже джеб полноценно не доносил. Один раз в каком-то раунде в глаз попал — и всё. Думаю, Мурат выиграл очень убедительно.

Схожее мнение высказал и Григорий Дрозд.

— Я разочарован, — подчеркнул ТАСС бывший чемпион мира по боксу. — Думал, Мурату отдадут, не знаю, почему за эти тычки победу отдали Валлину. Ущерба они не наносили. Мурат выиграл, это первое. Но, с другой стороны, он не придумывал ничего, не был изобретательными. Хотя это и было похоже на ограбление.

Мурат Гассиев
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

При этом сам Валлин считает, что выиграл все 12 раундов в этом бою.

— Я очень нервничал, — признался «Известиям» шведский боец. — Предполагал, что победу могут отдать ему, но знал, что выиграл все раунды. Я был в шоке, когда сказали, что это раздельное решение. Я был сильно взволнован, но судьи сделали правильно, отдав мне победу. За счет чего удалось выиграть? Думаю, я стилистически неудобен для него. Я уважаю его и думаю, что он хороший боец, но и я очень хороший боксер. Я знаю, как передвигаться, знаю, как биться, что и показал. Это бокс: кто-то побеждает, а кто-то проигрывает.

В реванше Отто не видит смысла.

— Об этом не может быть и речи, — продолжил Валлин. — Я показал в Анталье, почему я лучше. У нас было по меньшей мере 10 недель на подготовку, может, даже больше. Теперь я хочу биться за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. Я показал, что могу быть терпеливым, я постоянно в зале, я становлюсь лучше. Я хочу пояс чемпиона мира.

В любом случае команде Мурата предстоит сделать работу над ошибками и подумать над следующим соперником. Возможно, уровень оппозиции Гассиеву повысили слишком резко.

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