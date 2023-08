«Шакил О’Нил мне сказал: «Ты — любимый белый боец Майка Тайсона»

Пробить печень и сделать болевой на коленку — подобными обещаниями сыпали участники предстоящего турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» на пресс-конференции, прошедшей 15 августа в МИЦ «Известия». Шоу по правилам бокса пройдет уже в предстоящую пятницу, 18 августа. Основной кард турнира выглядит весьма внушительно: Андрей «Ушу-Мастер» Ефимов – Эдгар Гукасян, Марк Петровский – Кевин Джонсон, Олег Тактаров – Джефф Монсон и главный бой вечера Вячеслав Дацик – Оли Томпсон.

«Молодой лев заходит в лес»

Американский боксер Кевин Джонсон заверил, что не видит угрозы в лице своего соперника — россиянина Марка Петровского, чемпиона мира 2021 года.

— Нет, никакой угрозы нет, просто молодой лев заходит в лес, — заявил Джонсон. — Но этот молодой лев должен понимать одну вещь — он заходит на мою территорию, которая называется «опыт» . Он может ходить вокруг да около, но, как только он зайдет на мою территорию, всё станет понятно.

В главном бою Суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Вячеслав Дацик хочет поквитаться с британцем Оли Томпсоном за то, что ранее победил россиянина Алексея Олейника. Он напомнил, что они занимались в одном зале, поэтому есть желание отомстить. Дацик сказал, что пробьет Томпсону печень, потому что тот «на фарме».

Вячеслав Дацик, Оли Томпсон и Владимир Хрюнов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Первый российский чемпион UFC, легендарный боец Олег Тактаров признался, что желает опробовать болевой прием на другой звезде MMA — Джеффе Монсоне, хотя и не отрицает силу своего соперника.

— Я бы хотел сломать ему «ахиллес» (болевой прием в ахиллово сухожилие. — «Известия»), сделать болевой на коленку, — сказал Тактаров.

Он затронул и тему допинга в спорте. Олег Тактаров отметил, что большинство его ровесников и тех, кто из «следующего поколения», находятся в ужасной форме — «полумертвые», потому что выступали в Pride, где никак не контролировался прием препаратов . «Не употребляйте химию!» — обратился Тактаров к молодежи. А после пресс-конференции он дал яркое мини-интервью, рассказав о своем первом знакомстве с Монсоном, отношении к Майку Тайсону и вероятности его боя с Федором Емельяненко.

«Как бухать — так полный бар…»

— 10 августа вы должны были провести бой по правилам ММА в другой лиге. Почему в итоге этот бой не состоялся?

— Ну, у ребят нет такого опыта, как у Влада (Хрюнова, знаменитого промоутера. — «Известия»). Это, конечно, не тот уровень. Я желаю им успеха, чтобы это получилось. Мне периодически пишут об их достижениях с «Матч ТВ», но посмотрим. Все должны в этой жизни состояться. Слабый уходит, а сильный остается. Если у них получится вытянуть это шоу, то было бы очень интересно, потому что меня тоже задевает, когда какая-то молодежная публика, в жизни ничего не видевшая, начинает [говорить]: «Да Монсон ему!»

Что мне Монсон? Я спарринговал с теми, кого он учил. Я выигрывал у тех, кто его учил — у легенд спорта. Понятно, что можно устать, но я не думаю, что за шесть минут я устану. Это не тот срок, чтобы устать. Пару часов — да, могу устать. Он, может, и три часа сможет фигачить, но я — уже пару.

Джефф Монсон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— У Монсона спросили о знакомстве с вами. Как вы думаете, что он ответил?

— Мы с ним, по-моему, в первый раз увиделись в Самаре. Он проводил мастер-класс, и я тогда возмущался в прессе, что пришло всего шесть человек. Потому что он скрупулезно показывал, как перейти на удушающий. То есть показывал вещи, которые в стране точно никто не знал. И было всего шесть человек. Мне так стало обидно. Я помню, что возмутился: «Ну что это такое?!» Как бухать — так полный бар, а как прийти на семинар… А что он ответил?

— Он ответил, что познакомился с вами 10 лет назад на одном из мастер-классов, на котором были вы и Хабиб.

— Да-да, 10 лет назад, Самара. Там был промоутер из Пензы, который до сих пор мне должен 50 тыс. рублей. Увижу — отдаст. Он, кстати, ислам принял. Посмотрим, действительно ли он верующий.

Фото: соцсети Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов и Олег Тактаров

— C Хабибом у вас сохранился контакт? Общаетесь?

— Нет. Мне искренне жаль, что с ним так произошло в жизни (3 июля 2020 года умер Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба. — «Известия»), но на всё воля Всевышнего, и у Всевышнего свои планы на каждого человека.

«Боя Емельяненко и Тайсона не будет»

— Может быть, есть еще имена, которые в дальнейшем вам были бы интересны?

— У Роя Джонса, как оказалось, какие-то медицинские проблемы, у Тайсона тоже. Если они поправятся, то было бы, конечно, здорово, но и без них полно людей. Лично для меня легендами являются такие люди, как Холифилд. Тогда я уже был взрослый человек, занимался боксом, был жив мой тренер по боксу, и мы смотрели бои Холифилда с Тайсоном — и когда он ухо откусил, и их первый бой.

Я до сих пор помню 1996 год, рядом с центром Beverly был ночной ресторан. Мы пришли, народу нет, сидят только черные ребята, баскетболисты здоровые все, и ко мне парень подходит и говорит: «Подойди. Friend Shaq want to tell you something. He has a knee injury» («Друг Шак хочет тебе что-то сказать. У него травма колена». — «Известия»). Ну я такой подошел и встал: «Здравствуйте». И он такой: «Хей, я — Шак (Шакил О’Нил, легендарный баскетболист. — «Известия»). Хочу выразить тебе респект» и бла-бла-бла. Мол: «Майк Тайсон рассказывал мне, что следил за твоими боями в тюрьме и что ты — его любимый белый боец». Ну приятно, что я был его любимым белым бойцом, когда он сидел в тюрьме.

Тайсона обожал мой отец, он просил привезти его голубей. И для меня, конечно, горько, что я не знал его и даже не заморочился. У меня было много знакомых, и, конечно, если бы я привез голубя, это было бы здорово, потому что у отца был голубятник. Чем бы Тайсон ни занимался, что бы там ни рекламировал или продавал — не важно: для меня он останется человеком, которого обожал мой отец.

Олег Тактаров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Если все-таки получится так, что Федор Емельяненко подерется с Майком Тайсоном…