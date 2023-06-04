По бразильской отмене: как наши бойцы проиграли на UFC Vegas 74

В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе Абубакар Нурмагомедов в поединке основного карда UFC Vegas 74 уступил Элизеу дос Сантосу. Бой в полусреднем весе завершился победой бразильца раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Первый раунд остался за россиянином, но затем дос Сантосу удалось перехватить инициативу и более уверенно провести схватку. Позже это признал и сам Абубакар. Теперь на счету 33-летнего Нурмагомедова 17 побед и четыре поражения, у 36-летнего дос Сантоса 24 победы при семи поражениях.

Первое дагестанское дерби в UFC

Абубакар Нурмагомедов — главный пират в команде Хабиба Нурмагомедова. Неустанный шутник и пранкер — одно время он даже умудрился достать своими подколами двух лучших тяжей зала своего времени Даниэля Кормье и Кейна Веласкеза. Те подходили к Хабибу и тренеру Хавьеру Мендесу и изумлялись, что это за человек.

Так уж получилось, что Абубакара во всей дагестанской команде фаны из России и СНГ меньше всего воспринимают как серьезного бойца. Виной тому и поражение сдачей в дебюте UFC (до этого дядя Абубакара Абдулманап Нурмагомедов говорил, что не считает правильным, когда бойцы сдаются и стучат при сабмишене), и различные внутренние мемы про «бум-бум двоечку» и «нет стержня».

А между тем соперник Абубакар очень приличный: бронзовый призер чемпионата мира по боевому самбо, хороший грэпплер и жесткий ударник. В марте 2021 года на турнире UFC 260 он перестрелял джебом Джареда Гудена — оппонента, который опережал его в размахе рук на 11 см. Он настолько остро и точно действовал в стойке, что удивил даже авторитетного комментатора UFC Джо Рогана.

После этой победы единогласным решением Абубакар не дрался 19 месяцев. За это время он мелькнул в инфополе разве что сцепкой в соцсетях с Хамзатом Чимаевым. Чеченский швед написал, что «если надо, и Хабиба порвем», и Нурмагомедов дал Хамзату жесткую ответку, припомнив ему в том числе и бегство в Швецию из Чечни в трудные времена.

История в итоге поросла быльем, а Абубакар вернулся в бои в октябре 2022 года. На UFC 280 в Абу-Даби ему пришлось сразиться с Гаджи Омаргаджиевым. Поединок стал первым в истории UFС, когда в клетке сошлись два дагестанца. В итоге Нурмагомедов одержал уверенную победу над Омаргаджиевым единогласным решением судей, нанеся Гаджи второе поражение в карьере.

Таким образом, к бою с Элизеу дос Сантосом он подошел со статистикой две победы из трех в UFC и считался безоговорочным фаворитом у букмекеров. Опытный бразилец в последних пяти боях проиграл дважды — китайцу Ли Цзинляну и россиянину Муслиму Салихову. К тому же соперник Абубакар не дрался в клетке последние полтора года. Обычно столь длительный простой сказывается на возрастных бойцах, но в этот раз вышло иначе.

Трудно без Хабиба

Стартовый раунд был за Абубакаром, но затем инициативу перехватил Элизеу и не отпускал ее до самого финального гонга. Бразилец вдвое больше наносил ударов как руками, так и ногами. Нурмагомедов в это время неоднократно пытался провести тейкдауны, из которых лишь один был успешным. Этого не оценили судьи, и в итоге победа была присуждена дос Сантосу.

«Всем салам алейкум, кто за меня переживал и болел, — написал Нурмагомедов в соцсетях. — Я себя не оправдываю, надо было работать больше и лучше! Иншалла еще увидимся. Огромное спасибо моей команде и моим братьям!»

Это был хороший бой, отметил президент лиги OPEN FC Александр Гурьянов.

«Абубакар Нурмагомедов — один из тех бойцов, которому всё дается только благодаря усиленной работе, — отметил эксперт в интервью metaratings.ru. — У него не бывает таких «решений», как у Умара или Усмана. Для меня каждый элемент в борьбе или стойке — это кропотливая работа. Наверное, сейчас все сбегутся и скажут, что Хабиб подписал братьев в UFC и благодаря поражениям всё встает на свои места. Но кто сказал, что, если у тебя фамилия Нурмагомедов, ты должен идти без поражений? Откуда это правило в голове у людей? Абубакар еще заберет свое, вернется на победную серию. Их команда переживает сейчас трудное время, Хабиба нет рядом во время боя. А это играет огромную роль, ментально прежде всего. Хабиб — не просто брат или тренер. Это залог ментальной победы. Поэтому нужно работать над этим направлением чуть усерднее. Но уверен, что без Хабиба ребятам очень трудно».

В главном бою UFC Vegas 74 Амир Альбази (17-1) победил Кая Кара-Франса (24-11) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Также в основном карде выступал еще один россиянин: в полулегком весе Максим Гришин уступил бразильцу Филиппу Линсу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).