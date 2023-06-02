Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. ЦСКА — «Ростов», «Крылья Советов» — «Спартак»

Последний 30-й тур в РПЛ пройдет под знаком борьбы за серебряные и бронзовые медали. Центральной станет очная встреча двух претендентов на призовые места — московского ЦСКА и «Ростова». Их конкурент московский «Спартак» едет в гости к самарским «Крыльям Советов», которым также необходимо побеждать, если они хотят выбраться из зоны переходных матчей и досрочно сохранить прописку в премьер-лиге на следующий сезон без лишней нервотрепки.

3 июня, 17:00: «ВЭБ Арена» (Москва); «Солидарность Арена» (Самара). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1»

Теннис

Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос). Третий и четвертый круг

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» подходит к экватору. Уже в конце недели определятся первые четвертьфиналисты в одиночных разрядах. Пока впереди матчи третьего (1/16 финала) и четвертого (1/8 финала) кругов, где выступит огромное количество россиян. Особенно широко у нас представительство среди женщин. В третьем круге сыграют семь наших теннисисток. Причем одна из них точно выйдет в четвертый круг, так как в ближайшие сутки нас ждет очная встреча Анастасии Потаповой и Анастасии Павлюченковой.

В 1/8 финала могут сыграть между собой россиянки Дарья Касаткина и Анна Блинкова, если первая пройдет американку Питон Стирнс, а вторая — украинку Элину Свитолину. Также борьбу продолжает Камилла Рахимова, которой играть со второй ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко. Могут пройти дальше и наши молодые теннисистки. Попавшая на турнир как лаки-лузер (поражение в квалификации и проход в основной турнир из-за снятия с него соперницы, которой был проигран матч) Элина Аванесян сенсационно выбила звездную швейцарку Белинду Бенчич и теперь готовится к матчу с малоизвестной датчанкой Кларой Таусон. Екатерина Александрова выйдет на корт против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя. Наконец, уже заявившая о себе 16-летняя Мирра Андреева также сыграет в третьем круге против американки Кори Гауфф.

У мужчин после вылета нашего лидера Даниила Медведева борьбу продолжают Карен Хачанов и Андрей Рублев. Они могут сыграть друг против друга в четвертом круге, если Хачанов пройдет австралийца Танаси Коккинакиса, а Рублев — итальянца Лоренцо Сонего.

2-4 июня, 12:00–20:30. Стадион «Ролан Гаррос». Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Смешанные единоборства

Турнир UFC Vegas 74

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Очередные крупные бои с участием российских спортсменов пройдут в ближайшие выходные в Лас-Вегасе. В рамках главного карда в полусреднем весе выступит Абубакар Нурмагомедов. Двоюродный брат легендарного Хабиба встретится с бразильцем Элизеу дос Сантосом, который проведет свой первый поединок после отбывания дисквалификации за допинг. Он не выходил в октагон с 2021 года. Абубакар с того периода провел два боя и оба выиграл. В предварительном карде намечено еще одно российско-бразильское противостояние. В полутяжелом весе Максим Гришин готовится к схватке с Филипи Линсом.

4 июня: 01:00, предварительный кард; 04:00, основной кард. Комплекс UFC Apex (Лас-Вегас, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Хоккей

Кубок Стэнли. Финал. «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз»

Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Jim Rassol

В НХЛ наступает решающая часть сезона. Всего две команды продолжают борьбу в плей-офф за главный трофей лиги — Кубок Стэнли. Ранним утром 4 июня по московскому времени пройдет первый матч финальной серии. Оба участника еще никогда не выигрывали этот титул, поэтому в течение ближайших двух недель зрители станут свидетелями исторического момента. И одними из главных причастных к нему станут российские хоккеисты. Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в одиночку вытащил несколько матчей для своей команды и помог ей дойти до финала после того, как она с трудом пробилась в плей-офф. А нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев вновь показал себя как один из лучших форвардов нижних звеньев в НХЛ и теперь может выиграть свой второй Кубок Стэнли в карьере — предыдущий покорился ему в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз».

4 июня, 03:00, Ti-Mobile Arena (Парадайс, США).

Тхэквондо

Чемпионат мира

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Два года назад наши тхэквондисты сверхуспешно выступили на Олимпиаде в Токио, выиграв два золота, одно серебро и одну бронзу. На проходящем на этой неделе в Баку чемпионате мира они, как и белорусы, выступают в нейтральном статусе. Всего там участвует 14 российских спортсменов. Правда, организаторы не допустили двух наших главных звезд — олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова. Но до столицы Азербайджана доехали серебряный призер Игр в Токио Татьяна Минина и выигравший в столице Японии бронзу Михаил Артамонов. Артамонов в категории до 63 кг уже вылетел из турнира. А Минина выступит в категории до 53 кг в выходные. 2-4 июня пройдут последние дни чемпионата мира, когда будут разыграны последние шесть комплектов медалей.

2 июня, женщины до 46 кг, мужчины до 54 кг: 08:00–11:30, предварительный раунд; 13:00–14:30, 1/8 финала, четвертьфиналы; 17:00–19:00, полуфиналы и финал. 3 июня, женщины до 62 кг, мужчины до 74 кг: 08:00–11:30, предварительный раунд; 13:00–14:30, 1/8 финала, четвертьфиналы; 17:00–19:00, полуфиналы и финал. 4 июня, женщины до 53 кг, мужчины свыше 87 кг: 08:00–11:30, предварительный раунд; 13:00–14:30, 1/8 финала, четвертьфиналы; 17:00–19:00, полуфиналы и финал. 2 июня: 08:00–11:30, предварительный раунд; 13:00–14:30, 1/8 финала, четвертьфиналы; 17:00–19:00, полуфиналы и финал. «Бакинский кристальный зал» (Баку, Азербайджан). Прямые трансляции на «Матч! Боец» и «Матч! Арена»

Гандбол

Женщины. Чемпионат России. Финал. Третий матч. ЦСКА — «Ростов-Дон»

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Женский гандбольный сезон в России завершится в ближайшие выходные. Турнир Суперлиги стал главным в условиях отстранения наших спортсменов от международных соревнований. Вновь, как и в прошлых розыгрышах, в финале плей-офф встречаются московский ЦСКА и «Ростов-Дон», в составе которых собралось немало олимпийских чемпионок 2016 года и вице-чемпионок Олимпиады-2020 в Токио. Уже прошло два матча решающей серии — команды одержали по одной домашней победе. И теперь их ждет заключительная третья встреча, в которой определится обладатель трофея. Матч пройдет в Москве.

4 июня, 15:00. Волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Матч! Планета»