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Стоп-кард: путь Тактарова от чемпионства в UFC до съемок в Голливуде

Русский Медведь возвращается на ринг спустя 15 лет
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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При словосочетании «первый чемпион UFC из России» большинству на ум придет Хабиб Нурмагомедов, но это не совсем верно. Хабиб, действительно, первым из россиян взял титул в отдельно взятом весе. Но еще за 23 года до этого пояс UFC примерял Олег Тактаров. Случилось это во времена, когда чемпионом лиги объявлялся победитель конкретного турнира — они проводились в открытой весовой категории, с боями на выбывание в течение недели. Русский Медведь провел насыщенную карьеру, но решил вернуться спустя 15 лет: 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он выйдет на ринг против другой легенды смешанных единоборств Джеффа Монсона. Рассказываем о пути Тактарова, который хотел намеренно сломать ногу сопернику и играл в кино с Робертом Де Ниро.

Пять видеокассет

Российский боец Олег Тактаров родился 25 июня 1967 года в закрытом городе Арзамас-16 Горьковской области — сейчас он называется Саров и находится в области Нижегородской. Отец Тактарова, Николай, служил в армии и имел разряд по боксу. С раннего детства Тактаров-младший любил читать приключенческие книги и мечтал о карьере актера, но отец отвел его в секции самбо и дзюдо, потому что в конфликтах с одноклассниками парень не мог постоять за себя.

Олег занимался в местной школе под руководством опытного тренера Виталия Михайлова. Тот увидел в трудолюбивом воспитаннике большой потенциал, верил в его способности и даже высказывал предположение, что Тактарова ждет будущее мирового чемпиона.

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Фото: соцсети
Олег Тактаров

Окончив школу, Олег отслужил два года в советской армии: сначала — в спортивной роте, а затем — в войсках ПВО. В 1990 году выполнил норматив мастера спорта СССР по самбо. Также сообщалось, что он работал инструктором по боевым искусствам в советском КГБ, но это оказалось неправдой.

— Это американское вранье, — сказал в интервью «Известиям» Тактаров. — Где-то в 1992–1994 году Иосиф Линдер (основоположник джиу-джитсу и кобудо в СССР. — «Известия») проводил в Нижнем Новгороде семинары. Он любил всех собирать, у него тогда это получалось, хотя он тот еще пройдоха. Принимали участие все спецподразделения, которые существовали тогда в России: и налоговая полиция, и Федеральная служба контрразведки (предшественница ФСБ, — «Известия»), и другие. Там я преподавал рукопашный бой.

Профессиональная карьера Тактарова в смешанных единоборствах началась в 1993 году, когда россиянину было 25 лет. Боец приехал в Ригу на турнир «Белый дракон» и со всеми тремя соперниками разобрался максимально оперативно: Васкаса Хильму задушил за 24 секунды, Артур Алмаев понес такой урон, что угол отказался продолжать на пятой минуте, а Максима Кузина Олег задушил за минуту и 11 секунд.

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Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров — о прошедшем бойцовском турнире, причинах поражения Фергюсона и борьбе за титул в легчайшем весе

С рекордом 3-0 Тактаров и попал в UFC. Ходили слухи, что россиянина в Риге заметили американские скауты и пригласили в Америку, но сам боец это опровергает.

— Никто меня в Америку не приглашал, — продолжает Тактаров. — Всем, кто хочет себе каких-то дивидендов и рассказывают такое, хлещите по мордам ослиным хвостом. Никто меня не замечал. Я снял пять видео, приехал в Америку, показал их Арт Дейви (создатель лиги UFC. — «Известия»). Он офигел и пригласил меня в UFC.

тактаров
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Тяжелая дорога к титулу

Первым турниром, в котором выступил Тактаров, стал UFC 5: Return of the Beast. Сам боец вспоминает дебют в промоушене без особого восторга.

«На UFC 5 в Техасе всё было против меня, в том числе менеджер с одной извилиной, с которым я после этого расторг контракт, — рассказывал Тактаров в интервью Meta MMA. — Поговорить по-русски было не с кем, а каждый звонок мне обходился от $2 до $10, в зависимости от того, откуда я звоню домой. Все колени и все связки у меня полетели. Весил я тогда где-то меньше 90 кг. И вдруг я получаю для себя урок. В UFC никто никого не жалеет. Даже если соперник борец, как Дэн Северн, это не значит, что он будет идти по какому-то кодексу бойца. У него было желание в тот момент выиграть во что бы то ни стало, потому что до этого он проиграл Ройсу Грейси и приехал мотивированным. А я думал, что с кондачка легко выиграю даже при хреновом самочувствии».

И всё же первый поединок Тактаров выиграл: за две с половиной минуты задушил Эрни Вердисию. Но во втором бою российский боец встретился с более опытным Северном, который в тот момент тоже только начинал карьеру, но проводил уже второй турнир UFC, а в первом добрался до финала «восьмерки». Поединок продлился 4 минуты и 21 секунду, а закончился из-за рассечения у Тактарова.

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Фото: соцсети

К UFC 6 Олег готовился в зале Lion's Den, куда его пригласил Кен Шемрок, чтобы россиянин помог ему подготовиться к бою с Ройсу Грейси. По словам Тактарова, к UFC 6 он подошел голодным и с желанием взять реванш у Дэна Северна.

В первом поединке Тактаров встретился с Дэйвом Бенето — российский боец изначально чувствовал, что он сильнее своего оппонента. Даже тот факт, что Бенето спарринговал с Эвандером Холифилдом, Тактарова не смутил. Тем более что Холифилд точно не обучал Бенето удушающим приемам, а именно таким образом в очередной раз победил Тактаров — накинул «гильотину» на первой же минуте.

Следующей жертвой Русского Медведя стал Энтони Масиас. С ним вышло еще быстрее — девять секунд, и Тактаров празднует победу всё той же «гильотиной».

В финале Тактаров встретился не с Северном, который проиграл в первом же круге, а с Дэвидом Эбботтом по прозвищу Танк. По признанию российского бойца, перед встречей с Эбботтом он не видел ни одного поединка американца, поэтому не был в курсе его отличных борцовских навыков.

«Сразу хотел перевести его в партер самбистским приемом, но вдруг меня как стена оттолкнула обратно, — рассказывал Тактаров «Спорт-Экспресс». — Я оказался на спине, а он на мне. Думаю: «Ничего себе, какой мощный мужик!» Баланс у него был в порядке, я же не знал, что он базовый борец. Думал, что просто здоровяк с животиком».

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Фото: соцсети

Фирменную «гильотину» Тактаров Эбботту провести не мог не только из-за навыков американца, но и потому что турнир проходил в городе Каспер, который находится на высоте 1555 м над уровнем моря. Тактаров устал, но и его соперник утомился не меньше. В то время бои в UFC проходили по формуле одного 33-минутного раунда — россиянин финишировал Эбботта на 18-й минуте удушением сзади.

Так Олег Тактаров стал первым чемпионом UFC из России. За победу на турнире ему выписали чек — за вычетом всех расходов осталось около $25–26 тыс. Часть их россиянин потратил на покупку личного автомобиля, чтобы не тратиться на общественный транспорт и такси.

Реванш

Когда Русский Медведь вернулся в зал, Кен Шемрок сказал ему, что больше они не могут тренироваться вместе, потому следующий бой проведут друг с другом. Это Тактарова удивило — раньше бойцы договаривались, что не примут такой бой. Поединок с Шемроком прошел через два месяца после победы в UFC 6 и закончился ничьей — соперники без остановки бились — вернее, боролись — 33 минуты. На кону стояло попадание в сетку турнира, где выступят все чемпионы, но Тактарову это было неинтересно. Он надеялся встретиться с Дэном Северном на любом этапе, потому что был уверен, что всех остальных пройдет.

Реванш всё же состоялся. На турнире UFC 7,5 Тактаров дошел до финала, где и встретился с Северном. Сначала Русский Медведь еще раз победил Дэйва Бенето ущемлением ахилла, затем одолел Марко Руа единогласным решением судей (бой длился один 18-минутный раунд), после чего вышел на главного соперника.

тактаров
Фото: соцсети

Поединок с Северном также продлился 18 минут. У Тактарова были все шансы закончить бой досрочно. Он имел возможность выйти на болевой на ногу, но, как говорил сам боец, сгубила жадность, потому что Тактаров хотел не просто финишировать Северна, а сломать ему ногу, чтобы отомстить за рассечение. Для этого нужно было получить лучший рычаг для излома. Как признает чемпион сейчас, это было не по-спортивному.

Сил Тактарову не хватило во многом потому, что график турнира был выстроен не в его пользу: боец из его подгруппы с иностранцами отдыхал меньше, чем из той подгруппы, где собрали американцев. Итог — поражение единогласным решением судей.

Этот поединок стал последним для Тактарова в UFC. Затем он провел еще 12 поединков в разных организациях, бился с известными бойцами вроде Гэри Гудриджа и Ренцо Грейси, завершал карьеру на шесть лет и возвращался, но пик его карьеры, безусловно, пришелся на UFC.

Поворот в карьере

Бой с Северном состоялся в конце 1995 года, а в 1996-м Тактаров поступил в одну из самых престижных американских актерских театральных академий Playhouse West в Голливуде, в которой учился шесть лет, одновременно занимаясь спортивной карьерой. Благодаря UFC Тактаров стал звездой в США, поэтому получить роль стало проще — уже в 1997 году он впервые снялся в серьезном проекте, сыграв русского офицера в сериале «Военно-юридическая служба».

По словам бойца, во время учебы в его способности не особо верили.

— Это были приятные трудности, — рассказал Тактаров «Известиям». — Знаете, когда чемпион с мышцами сидит за партой, это смотрится странно. Я с английским языком не очень дружил, и ученики специально старались использовать слова, которые я не знаю и не понимаю. В школе я из-за этого изучил почти все английский прилагательные. До этого я знал только good, bad и beautiful. А потом стал записывать другие, которые слышал: exaggerating, gorgeous и прочие. И так изучил английский язык.

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Фото: соцсети

Среди однокурсников Тактарова был Джеймс Франко, впоследствии ставший узнаваемым актером.

— Он был из Группы 1, я — из Группы 2, — встпоминает Тактаров. — В первой были красивые и молодые мальчики и девочки, все не старше 22 лет. А во второй — старперы, плохо говорящие по-английски, или некрасивые женщины.

Первым фильмом, после которого Тактарова по-настоящему заметили в Голливуде, стал боевик «15 минут славы». В нем Олег получил одну из главных ролей — играл русского бандита, который приехал в США с подельником и решил прославиться, снимая на камеру свои преступления. Детектива, противостоящего персонажу Тактарова, сыграл Роберт Де Ниро. Этот фильм, а также сериал «Лето волков» и «Уходящая натура» боец включил в топ-3 лучших картин, в которых он принимал участие.

За кинокарьеру Тактаров снялся в 93 фильмах и сериалах — от провального «Красного змея» с рейтингом 1,4 на «Кинопоиске», до «Плохих парней 2» (рейтинг — 7,6) и «Сокровища нации» (7,7). Помимо Де Ниро, Тактаров делил съемочную площадку с такими мэтрами, как Аль Пачино, Жан Рено, Николас Кейдж, Роберт Дювал, Гари Олдман, Харрисон Форд, Уилл Смит.

Со многими из них Тактаров поддерживает связь до сих пор. Например, с тем же Де Ниро. С Аль Пачино боец общается, но меньше, так как легенда «Крестного отца» уже в преклонном возрасте.

— Частенько списываемся со всеми, кто снимался со мной в «Хищниках» (фильм 2010 года, — «Известия»). Трое из них оскароносцы, — отметил Тактаров. — Первый — наш «пианист» Эдриен Броуди. Второй — Махершала Али. Мы много смеялись, что его полное имя, Махершалалхашбаз Али, помнят только его мать и я. И третий — Уолтон Гоггинс, он был номинантом.

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Фото: соцсети
Олег Тактаров, Роберт Де Ниро, Аль Пачино

Был у Тактарова и режиссерский опыт. В 2005 году он в коллаборации с Александром Мосиным снял комедию о криминальных приключениях русских в Америке под названием «Картина маслом». В фильме Тактаров сыграл одну из основных ролей.

Бой с Дольфом Лундгреном

Помимо опыта в кино Тактаров занимался еще и озвучкой видеоигр. Впервые он озвучил персонажа игры 50 Cent: Blood on the Sand в 2009 году, а затем получил предложения от более культовых франшиз. В 2010-м он озвучил русского полковника Льва Кравченко в Call of Duty: Black Ops, в 2011-м — военного Дмитрия Маяковского в Battlefield 3, а в 2012-м — командира Николая Зиновьева в Resident Evil: Operation Raccoon City.

Российской массовой аудитории Тактаров в первую очередь запомнился появлением в телешоу «Король ринга», где провел боксерский поединок против актера Дольфа Лундгрена. Базовый самбист Тактаров без труда справился с Лундгреном, который был намного крупнее него — выиграл по очкам.

Олег Тактаров и Дольф Лундгрен

Олег Тактаров и Дольф Лундгрен

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Сейчас Олегу Тактарову 55 лет, он активно поддерживает форму, иногда секундирует бойцов UFC. Например, помогал Ринату Фахретдинову и Александру Волкову. Возможно, кому-то из них скоро придется секундировать Олега: спустя 15 лет Тактаров решил вернуться в бои. На август 2023-го у него запланировано два боя — по боксу и ММА. Тактаров серьезно настроен на камбэк.

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