«В 19 лет Кличко меня избил, не отрицаю. Но тем спаррингом я остался доволен»

Первый бой за 13 месяцев проведет супертяжеловес Мурат Гассиев. 26 августа, в Белграде, в парке Калемегдан он сразится с 42-летним американцем Карлоусом Уэлчем (21-2). Бой эксклюзивно в России покажет телеканал РЕН ТВ. Гассиев — бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе. После поражения от Александра Усика в финале Суперсерии-2018 он перешел в супертяжелый вес. Однако с тех пор провел лишь два поединка. Сейчас Мурат оправился от перелома правой руки и готовится к поединку с Уэлчем. В интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям» он рассказал о свое форме, причинах застоя в карьере, «кривых» ударах Уайлдера и поделился ожиданиями от предстоящего реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Драки по дружбе

— Вы сейчас в Сербии. Почему бой пройдет в этой стране, а не в России?

— Сейчас такая ситуация сложилась. Тяжело боксировать. Но у нас есть хорошие друзья в Федерации бокса Сербии. Федерация бокса России дружит с ними. Они предложили место проведения, и мы с радостью согласились. Сюда легко добираться, приедет много людей из России. Поэтому и выбрали это место.

— Помню, когда я был в Сербии 10 лет назад, люди, узнавая, что я из России, руки мне жали, обнимали даже. Вы уже почувствовали, что в Сербии к россиянам особо теплое отношение?

— Когда приехал, я не почувствовал, что вдали от дома. Как будто в России нахожусь, здесь очень приятные и добрые люди, приветливые.

— Вы по миру достаточно поколесили, много где были. Где прочувствовали самое большое гостеприимство?

— Если брать из стран Европы, то в Сербии самые доброжелательные люди. Везде они есть, но здесь ко мне как-то более тепло относятся. У них и менталитет чуть-чуть схож с нашим, мы понимаем друг друга очень хорошо.

— Кстати, по поводу Осетии. Я ездил туда в в марте, и мне знакомый рассказал, что в Южной Осетии есть деревня, где принято на праздники драться по-братски. Это правда?

— Да, это правда. В Южной Осетии есть поселок Квайса. На свадьбах или днях рождения люди сидят за одним столом, празднуют. А потом могут выйти и просто подраться. По-дружески. Потом обратно садятся и продолжают праздновать. Такая добрая традиция.

— Вы там были?

— Я там почти все детство провел. Моя мама оттуда.

— Вот что сказалось на вашем выборе в пользу бокса.

— Наверное, не знаю (улыбается).

— Дрались там?

— В детстве, как и любой подросток, приходилось. Но когда чуть-чуть подрос, я стал категорически против драк на улицах. Лучше просто заниматься спортом. Выйти в ринг и выяснить там свои отношения. Драки до добра точно не доводят.

— Я имел ввиду эти традиционные братские драки.

— Нет (смеется). Обнялись, и все. До драк никогда не доходило.

Сломал руку о лоб

— Почему вы пропустили целый год?

— Очень много факторов. Травма, потом одно, второе, третье. Визу было сложно получить. Но сейчас, слава Богу, все хорошо. Спасибо Федерации бокса России, Умару Кремлеву, Алексею Авсецину, всем ребятам, которые сейчас помогают мне, что я начал боксировать, вернулся на прежний уровень. С Божьей помощью этот бой будет стартовой точкой. Дальше — только вперед.

— У вас была травма правой руки. Как это случилось?

— Во время спарринга в лоб попал и сломал руку. Потом было долгое восстановление. Кто спортом занимается, тот понимает, что травмы неизбежны. Без них просто невозможно, потому что наш организм переносит колоссальные нагрузки. Мышцы надрываются, рвутся, связки болят, суставы, кости ломаются. Без этого не получится добиться успеха. Нужно все это преодолевать, где-то закрывать глаза на боль и двигаться к своей цели.

— Нервирует вся эта ситуация? У вас большой простой, вам 28 лет, хочется боксировать, идти вверх, и тут происходят такие неприятности.

— Все случается. В карьере любого спортсмена бывают паузы: где-то остановился, что-то мешает. Но я на это никак не реагирую. Делаю свою работу, постоянно тренируюсь, поддерживаю себя в форме. Рабочий процесс, рабочий момент. Меня это точно не останавливает.

Должен выигрывать у каждого

— Ваш соперник — Карлоус Уэлч. Вроде бы и 42 года, со звездами не дрался, но при этом результат у него достойный — 21-2. Что за боксер такой?

— Начиная со своего дебютного боя в 17 лет, я ни одного соперника не недооценивал. К каждому сопернику отношусь серьезно. Кто бы он ни был — чемпион мира, претендент, начинающий боксер, молодой или возрастной. Я ко всем готовлюсь одинаково. Уверен, и мой соперник серьезно готовится. Возрастной, не возрастной, дрался он со звездами или нет, только бой покажет.

— У вас есть какая-то долгосрочная стратегия? Мол, тогда-то я уже должен драться со звездами, быть в числе тех людей, которые близки к чемпионским поясам.

— Я сейчас в таком положении, что должен выигрывать у каждого соперника, которого мне дает моя команда. И если сейчас это Карлоус Уэлч, то это будет он, а дальше соперники будут улучшаться, оппозиция будет становиться серьезнее. Я знаю, как я могу боксировать, на каком уровне находиться. И сейчас моя задача просто следить за собой, за своим здоровьем, серьезно относиться к тренировочному процессу и выигрывать у всех соперников, которых мне дают.

— С каким весом выйдете на бой? Помню видео, где вы показали 114,6 кг.

— Я не знаю. Еще времени до боя много. Посмотрим.

— Если не секрет, за последние четыре года у вас какой был рекордный вес?

— 114 килограммов. Может быть, 115 килограммов.

В паре с Кличко и Уайлдером

— Есть ли сейчас цель получить, допустим, американскую визу, чтобы драться в Америке. Или это вам пока не нужно?

— Конечно, американская виза нужна, но я на этом не зацикливаюсь. Если Америка недоступна, то друзья могут предложить помощь — как сейчас. Но, конечно, в идеале хотелось бы поехать в США и там пройти тренировочный лагерь.

— У Абеля Санчеса в Биг-Бэре?

— В Лос-Анджелесе, в Майами, в любом месте. Потому что основной плюс Америки — это спарринг-партнеры. Их очень много. Любого можно подобрать: высокого, низкого, быстрого, левшу, правшу. А так — наши тренеры, в России, самые лучшие.

— Роман Кармазин, кстати, тоже придерживается этого мнения. Почему так считаете?

— Это мое личное мнение. Сергей Ковалев, Артур Бетербиев — они все тренировались у наших тренеров. Дмитрий Бивол, Александр Поветкин, Денис Лебедев, Костя Цзю. Они все наши боксеры — российские. И их результаты говорят сами за себя.

— У вас же в Америке были спарринги в том числе с суперзвездами. Помню, что стояли в паре с Владимиром Кличко. А с кем еще?

— Кличко, Деонтей Уайлдер, Крис Арреола, Доминик Бризил. Много с кем, всех уже и не помню.

— Это прямо спарринг-партнеры мечты для серьезного боксера.

— Конечно. Я был еще молодым пацаном, и мне предложили с ними поспарринговать. Я вообще ни секунды не думал. Сразу поехал, потому что с такими боксерами разделить ринг — это большая честь.

— Расскажите про удар Уайлдера.

— С Уайлдером мы работали во всю силу. Очень неприятный удар у него. Хороший, и он еще нестандартно бьет. У него особо школы бокса нет. От его ударов очень тяжело защищаться. Размашистые, какие-то кривые удары. Если сравнивать его с Владимиром Кличко, тот классический левый джеб кидает, потом кидает удар правой. С ним полегче в этом плане этого. Но по уровню они, конечно, разные. Кличко намного выше. А Уайлдер именно физически посильнее.

— Вы по Уайлдеру хорошенько попадали?

— Друг друга не жалели в спарринге. Все остались довольны. И мой тренер, и тренер Уайлдера.

— А спарринг с Владимиром Кличко как вам? Дотянуться смогли до него?

— Честно сказать, особо ничего не получилось, потому что он очень хорошо пользовался своими данными, двигался, контролировал бой джебом. Но даже если бы он меня все 10 или 12 раундов избивал, это был бы хороший опыт для меня. Я читал интервью, где какой-то тренер сказал, что Кличко меня избил. Я этого тоже не отрицаю. Но спаррингом я остался в целом доволен, потому что с таким боксером разделить ринг — это большая честь. И мне это очень много сил дало. Понял, что можно противостоять любому боксеру.

— Лет 20, наверное, вам было.

— 19.

Спарринг лучше отжиманий

— Ваш тренер Виталий Сланов рассказывал, что вы многое почерпнули у Геннадия Головкина, с которым находились в одном лагере.

— Если у начинающего боксера, пусть он уже и провел определенное количество боев, есть возможность потренироваться вместе с такими боксерами, как Гена Головкин, Артур Бетербиев, все вот эти чемпионы мира, нужно этой возможностью обязательно пользоваться. Я рад, что тренировался вместе с Геной. Он мне тогда очень много подсказывал, да и сейчас подсказывает. Мы всегда на связи, и он очень много помогал мне во время спаррингов, тренировок, рабочего процесса. Я видел много его спаррингов, смотрел, как он относится к тренировочному процессу. Много у него перенял. За что ему огромное спасибо.

— Чем удивлял вас Головкин?

— Своими дисциплиной и трудолюбием. Он был самым старшим в зале, но всё делал лучше всех. Первым бегал, первым ускорение прибегал, больше всех подтягивался. Был примером для всех нас.

— Сколько подтягивался? Не вспомните?

— Очень много. Очень. Там все в совокупности: и подтягивания, и отжимания. Мы на него смотрели и не хотели от него отставать. Он был для нас всех примером.

— Вы из тех, кто больше любит вольные упражнения вроде подтягиваний и отжиманий на брусьях, или упражнения с отягощениями. например, жим лежа?

— Мне больше нравятся спарринги (улыбается). Эта самая любимая часть тренировок. Бегать, подтягиваться, отжиматься — мне это не очень нравится.

Усик vs Джошуа

— Скоро будет реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Что-то изменится, или ждете примерно то же, что было в их первом бою?

— Как раз сегодня обсуждали этот вопрос с тренером. Мне кажется, что если у Джошуа не получится нокаутировать Сашу до седьмого раунда, может быть, до шестого, то Усик его остановит. Я думаю, до 10-го раунда будет досрочная победа 100%. Может быть, не нокаут. Но технический нокаут точно. Усик его забьет. Мне кажется, Джошуа не будет столько раундов дышать. В первом бою Усик осторожничал. Думаю, сейчас он понял, что Джошуа из себя представляет, и уже доведет дело до логического завершения.

— За Усика будете болеть?

— Конечно. Он мне нравится как боксер, и я с нетерпением жду этот бой.

— А свой бой с Усиком ждете с нетерпением? Или рано пока об этом говорить?

— Сейчас рано. Мы находимся на разных уровнях, в разном положении. У него свои бои, у меня — свои. Если у меня получится дойти до титульных боев, и если у Саши еще будут титульные бои, то мы обязательно встретимся еще раз.

— Год назад вы назвали Тайсона Фьюри лучшим супертяжем. По-прежнему так считаете?

— Мое мнение не изменилось. Во-первых, он вернется. Во-вторых, он сейчас лучший супертяж.