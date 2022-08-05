Удушающий при нём: сможет ли Монсон победить Дацика коронным методом

Первый в истории турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» по правилам MMA, а не бокса обещает быть максимально конкурентным. В трех поединках из четырех очень сложно выделить фаворита, а бой Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона и вовсе может стать одним из самых зрелищных противостояний года. Очень интересным обещает быть дебют Гаджи «Автомата» Наврузова в MMA и яркое соперничество Святослава Коваленко и Саши Стоуна, которые наговорили друг другу много неприятных вещей. Турнир суперсерии состоится 5 августа в клубе «1930 Moscow». Прямую трансляцию «Бойцовского клуба» можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ.

Дацик vs Монсон

Вячеслав Дацик в 41 год вышел на пик карьеры, в то время как 51-летний Монсон словно еле передвигается. Но и перед кулачным боем Джеффа с Александром Емельяненко звучало много голосов, что американец будет мальчиком для битья. На деле же Монсон оказал достойное сопротивление, постоянно доставая Емельяненко левым хуком.

И ведь ударка — это слабая сторона Джеффа. Прежде всего он первоклассный грэпплер, один из лучших за всю историю ММА (дважды выигрывал чемпионат мира по грэпплингу ADCC). А бой с Дациком пройдет именно по правилам ММА. То есть у Монсона на этот раз будет возможность перевести соперника вниз и провести удушающий. Плюс на стороне американца с российским паспортом огромный опыт выступлений.

Да, Дацик тоже дерется в профи давным-давно — с 1999 года, но никогда не бился на действительно высоком уровне (в то время как Монсон же в 2006-м оспаривал титул чемпиона UFC, а в 2011-м вышел против Федора Емельяненко). Да и последний бой по правилам ММА Вячеслав провел уже довольно давно — в апреле 2019-го, когда проиграл блогеру Артему Тарасову из-за дисквалификации.

При этом Дацик говорит, что не побоится пойти в борьбу. Монсон это только и ждет.

Удушающий при нём Вячеслав Дацик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Слава однозначно выберет удары, скорее всего, руками, — отметил в беседе с «Известиями» экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко. — Он попытается нокаутировать Джеффа. У Монсона крепкая голова, которая позволит выдержать стартовый натиск Дацика, после чего легенда MMA постарается перевести поединок в партер и применить фирменный удушающий. Посмотрим, насколько успешно у него это получится. Всё-таки больше 70% я ставлю на победу Славы. Он сейчас на кураже, голодный до побед. Многих своих оппонентов прям сносит.

По мнению Шлеменко, главное для Дацика — не довести бой до борьбы, до партера, потому что там Джефф Монсон очень опасен.

— Ожидаю, что парни покажут зрелищный бой, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. — Я надеюсь, что Дацик и Монсон покажут хороший уровень и не разочаруют зрителей, которые будут смотреть поединок по телевизору или придут на трибуны. Шансы 50 на 50, но я буду болеть за Дацика.

Наврузов vs Родригес

Звезда кулачных боев Гаджи «Автомат» Наврузов (8-0 в кулачке) дебютирует в ММА. Соперника ему дали серьезного — бывшего чемпиона KSW в тяжелом весе Фернандо Родригеса (12-8 в ММА). Раунды в бою будут по три минуты, но всё равно россиянину придется очень непросто. Родригес стал хорошо известен российской публике, когда в феврале 2020-го бился с Сергеем Харитоновым и проиграл нокаутом. Тогда Фернандо стали называть мешком, однако в мае 2022-го он дал очень конкурентный бой восходящей звезде российских ММА Сергею Билостенному. Русский боец выиграл раздельным решением судей, но поединок был равным.

Родригес попробовал задеть Автомата, заявив, что у польских бойцов куда больше духа, чем у российских. Однако Гаджи на пресс-конференции не стал реагировать резко. Он обратил внимание, что в реальной жизни бразилец ведет себя уважительно, сказал такое для раскрутки.

Удушающий при нём Фернандо Родригес и Гаджи Наврузов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Сколько мне сообщений мои фанаты начали скидывать, как они на него наезжают, — признался «Известиям» Наврузов. — Я говорю: «Пацаны, тормозите. Человек хотел бой раскрутить. Да, лишнее сказал. Всё нормально». Мы так и так пятого числа подеремся. Он такой же человек, который хочет заработать денег, и каждый из нас может что-то не то ляпнуть. Может быть, не со зла. Поэтому я на этом акцент не делаю. Если бы он, конечно, пришел [на пресс-конференцию] и вел себя как отморозок, то я бы его здесь прям выстегнул. Но он себя нормально ведет. Человек приехал к нам в страну, поэтому надо вести себя гостеприимно.

Коваленко vs Стоун

Святослав Коваленко всегда подчеркивает, что он никогда не занимался единоборствами, но не мог пройти мимо поп-ММА. Святослав провел уже 12 боев по различным правилам, итог — 7 побед, 3 поражения, 1 ничья, 1 бой был признан несостоявшимся. Причем в октябре 2021 года в поединке по правилам бокса он даже победил профессионального бойца Васо Бакочевича (по очкам).

У Александра Зарубина (Саша Стоун) есть три боя в поп-ММА, во всех он победил. В Сети Стоун позиционируется как «чемпион мира и России по смешанным единоборствам». Это, конечно, преувеличение. На пресс-конференции он сказал тренеру Коваленко посмотреть его любительские бои, но на YouTube с ходу удалось найти лишь детские поединки с участием Александра. А также видео 2016 года, где он, 17-летний, перечисляет свои регалии в юношеском спорте.

Удушающий при нём Святослав Коваленко и Александр Зарубин (Саша Стоун) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией) у Стоуна 2,5 млн подписчиков, он участвовал в проекте «Русский ниндзя», а еще работает ведущим в поп-ММА промоушене «Наше дело». Александр явно уступает Святославу в габаритах, но это его нисколько не смущает.

«Чем больше шкаф, чем громче падает», — сказал Зарубин на пресс-конференции.

Чибисов vs Ефимов

Это будет реванш. Их первый бой (на голых кулаках) состоялся в июле 2020 года на турнире Top Dog. Николай Чибисов тогда победил Андрея Ефимова нокаутом.

Удушающий при нём Андрей Ефимов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чибис и сейчас фаворит. За него говорят и статистика (5-2 в кулачке против 11-10 у Ефимова в поп-ММА в целом), и регалии в любительском спорте: Чибис кандидат в мастера спорта по боксу, в то время как Ушу-Мастер пришел в поп-ММА из боев на песке «Стрелка».

— Рассчитываю на досрочную победу, — подчеркнул «Известиям» Чибисов. — Всегда стараюсь завершать поединки досрочно. Лежачему руки не поднимают, поэтому, как меня и учили, буду стараться всё завершить в первом или втором раунде. Пройду его легко.

Турнир суперсерии состоится 5 августа в клубе «1930 Moscow». Прямую трансляцию «Бойцовского клуба» можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ.