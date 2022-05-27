«Размениваться на непонятные кулачные поединки я не буду»

27 мая в Омске состоится турнир по боксу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» (начало трансляции в 22:00 мск). В главном поединке россиянин Алексей Папин встретится с черногорцем Диланом Прашовичем, на счету которого 15 побед (12 нокаутом) и 2 поражения. У россиянина за профессиональную карьеру — 13 побед (12 нокаутом) и 1 поражение. Бой пройдет в первом тяжелом весе и будет состоять из десяти раундов. В преддверии поединка с Прашовичем Папин дал интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям», рассказал о подготовке к бою и шансах закончить его досрочно. Также он объяснил, почему у Магомеда Исмаилова нет шансов в гипотетическом поединке по боксу против его друга — действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева — и вредит ли поп-ММА имиджу профессионального бокса.

— Вы готовились к бою в Краснодаре. С кем удалось поспарринговать?

— С Юрием Быховцевым (белорусский боксер, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. — «Известия») и Рашидом Кодзоевым (российский боксер, выступающий в тяжелой весовой категории. — «Известия»). Хорошие боксеры. С Юрием мне довелось провести профессиональный поединок (Папин победил единогласным решением судей. — «Известия»). А с Рашидом мы спаррингуем достаточно часто.

— Подбирали спарринг-партнеров под оппонента?

— Да. Но оппонент, к которому мы изначально готовились, южноафриканский боксер Джонни Мюллер, слетел с боя. Поэтому за четыре недели до турнира соперник поменялся. Спарринг-партнеры остались те же, но мы начали отрабатывать другие комбинации и задачи.

— Почти за два года вы провели лишь два боя — в августе 2020-го завоевали статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в крузервейте, выиграв техническим нокаутом у Руслана Файфера, а в апреле 2021-го эффектно нокаутировали чеха Вацлава Пейсара. Ржавчину успели стряхнуть?

— Думаю, что да. Восемь недель тренировок дают о себе знать. Но всё увидим на ринге.

— В последнем поединке вы победили достаточно быстро. Какой бой ожидаете 27 мая в Омске?

— Я никогда не загадываю наперед, всегда готовлюсь на весь поединок. Соперник непростой, с хорошим рекордом, и боев у него даже больше, чем у меня (улыбается). Если представится возможность завершить поединок досрочно, я ее не упущу.

— На сегодняшний день вы видите себя исключительно в профессиональном боксе?

— Да.

— Но в теории в будущем вы могли бы провести кулачный бой или поединок по боксу, но в перчатках для ММА?

— Должно быть предложение. Сейчас я официальный претендент на титул чемпиона мира, и у меня есть шанс войти в историю как чемпион мира. Размениваться на какие-то непонятные кулачные поединки я, конечно же, не буду. А так — если будет достойное предложение и если это не будет идти вразрез с моими планами, то почему бы и нет?

— На июль запланирован бой вашего друга Владимира Минеева со звездой поп-ММА Тимуром Никулиным. Можно ли этот поединок назвать ударом по имиджу профессионального бокса?

— Это сложно назвать профессиональным боксом…

— Но всё же бой носит профессиональный характер.

— В боксерском мире об этом бое не знают. Спросите у боксеров-профессионалов — они не знают, кто такой Никулин.

— Соответственно, и вы не знаете?

— Я уже знаю. Мы с Вовой Минеевым много лет дружим, в сборной были вместе. Поэтому буду болеть за Вову, и если ему понадобится моя помощь, я всегда рад буду ему помочь. Вова — мастер спорта по боксу. Когда я уже был профессиональным боксером, он приезжал ко мне на спарринги. Поэтому скажу, что у Вовы очень хороший бокс. Да, возможно, техника исказилась, когда он перешел в смешанные единоборства, потому что борьба наложилась, но всё равно это никуда не денется. Бокс у него на высоком уровне.

— А что скажете о Никулине?

— Никулин в последнем бою против Димы Бикрева проявил себя очень хорошо. Но и Дима Бикрев, как я понимаю, не готовился и отнесся к бою слегка халатно. Может быть, недооценил Никулина. Я слышал, что травма была или еще какие-то моменты.

— У Минеева еще есть потенциал преуспеть в боксе?

— Он был вторым на первенстве России среди юниоров, а это уже высокий уровень бокса. Но сейчас он уже вряд ли переквалифицируется в профессионального боксера. У него хорошо получается в ММА: хорошая защита от проходов, хорошие руки и ноги. Он находится в своей стихии. Ни для кого не секрет, что бой с Никулиным для него больше финансовая история. Все мы хотим хорошо кушать, одеваться, ездить на хорошей машине и чтобы у нас был достаток. Каждый зарабатывает по-разному, нужно лишь, чтобы этот заработок не шел вразрез с какими-то моральными принципами, чтобы не было ничего аморального.

— К теме заработка... Вы как-то заявили, что за миллион долларов готовы подраться одновременно с блогером Амираном Сардаровым и рэп-исполнителем Моргенштерном* (внесен в реестр иноагентов)...

— Да. Знаете, я готов это сделать даже не за миллион долларов или 100 тыс. рублей, а бесплатно. Чтобы показать, что эти люди недостойны находиться в клетке или ринге. Если хотят петь, вести блог, то пускай этим и занимаются, но не примазываются к единоборствам… Это даже шоу назвать сложно.

— Не так давно стало известно, что в индустрию боев хочет ворваться начальник службы безопасности Моргенштерна. Если бы вам дали его в соперники, был бы у вас личный интерес подраться с ним?

— Вообще без проблем.

— Он весит 115 кг.

— Хоть сейчас выйду (улыбается). Мне просто неприятен этот тип — Моргентштерн — и неприятны те люди, которые поддерживают его. Если они хотят, то пускай делают предложение. Вообще легко подерусь. Самое главное, чтобы это не шло вразрез с моими планами завоевания титула.

— Подерись Владимир Минеев в третий раз с Магомедом Исмаиловым, но по правилам бокса, то как бы сложился этот поединок?

— У Магомеда нет шансов в бою по правилам бокса против Владимира.

— Справедливости ради отмечу, что в их втором поединке Магомед в одном из раундов чуть перебил Владимира в стойке.

— В ММА другая ударная техника. В любом случае опасаешься проходов, борьбы и ударов ногами. А бокс — это другое. Если говорить про ММА, то это, наверное, больше Владимир пришел в стихию Магомеда. То есть он затаскал в борьбе как в первом, так и во втором поединке, а сейчас уже получается, что Магомед приходит в стихию Владимира. Поэтому я думаю, что у Магомеда нет шансов в поединке по боксу с Минеевым. Исмаилов молодец. Он хорошо проявил себя в поединке с Оланреваджу Дуродолой (Исмаилов победил судейским решением. — «Известия»), но нигериец уже далеко не тот.

— То есть Исмаилов смог впечатлить вас в поединке с Дуродолой?

— Он впечатлил уже тем, что согласился на этот бой. Он молодец, проделал хорошую работу. Только за это уже уважение ему. Безусловно, Магомед подтянул бокс. Я не говорю, что у него плохая ударка или еще что-то. Он молодец, но в сравнении с Вовой бокс у них абсолютно разный. Это то же самое, если поставить первый разряд против международника. То есть разницу понимаете.