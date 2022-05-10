Целепопадание: как Бивол приблизился к объединительному бою

Российские боксеры в бою с топовыми соперниками нередко проигрывают. Александр Поветкин уступил Владимиру Кличко и Энтони Джошуа, Сергей Ковалев дважды проиграл Андре Уорду (пусть и спорно), а в 2019-м был нокаутирован Саулем Альваресом. А вот Дмитрий Бивол победил. Перед этим боем много говорили, что у Альвареса нереально выиграть по очкам — якобы судьи будут на его стороне, а переиграть «Канело» в боксе так, чтобы это было очевидно, практически невозможно. Но Бивол переиграл. А сразу после боя принял предложение о реванше — почему бы и нет? При этом не исключено, что до конца года Бивол встретится с победителем боя Артур Бетербиев - Джо Смит, который пройдет 18 июня в Нью-Йорке. На кону будет стоять несколько чемпионских поясов.

«Мне есть к чему стремиться»

Изначально Альварес собирался драться с Илунгой Макабу за титул WBC в первом тяжелом весе. Однако Макабу пришлось заняться поединком с обязательным претендентом Табисо Мчуну, и «Канело» переключился на другие задачи. В конце февраля было объявлено, что мексиканец подписал контракт на три боя стоимостью $160 млн с Matchroom Boxing. Первым соперником Альвареса по этому контракту и стал Дмитрий Бивол, чемпион WBA в полутяжелом весе. Это был второй заход Сауля в полутяжелый вес — как уже было сказано, в 2019-м он нокаутировал Сергея Ковалева. Несмотря на то, что «Канело» бился не в своем весе, он считался фаворитом. Лучше защищается, тяжелее бьет и самое главное — больше опыта, говорили многие эксперты. Да, Бивол до этого боя защитил титул 10 раз, но он никогда не участвовал в боях, за которыми смотрит весь мир. Альварес же выступает в них постоянно.

Сауль был на всех постерах этого боя в Лас-Вегасе, а ринг-анонсер Дэвид Диаманте объявил его «королем pound-4-pound», то есть лучшим боксером мира в независимости от веса. Аванс, который не оправдался. Если первые три раунда были равными, то остальные россиянин доминировал над мексиканцем. Дмитрий пробивал защиту Сауля раз за разом. Выбрасывал быстрые комбинации, отлично оборонялся. У Альвареса же не получалось ничего. «Канело» не был таким резким, как обычно, — видимо, сказался набор веса.

В седьмом раунде и далее Бивол продолжил водить Альвареса в школу бокса. Работал серийно, поджимал к канатам, отлично двигался, поджимал к канатам и постоянно ставил титулованного оппонента в тупик. Ковалев тоже выигрывал у «Канело» по очкам, но в конце концов проиграл нокаутом в 11-м раунде. Тут же было ясно, что ничего такого не произойдет. Бивол без проблем довел дело до победы — даже 12-й раунд забрал.

Счет на судейских записках — 115-113, 115-113, 115-113 в пользу россиянина. Судьи могли бы отдать Дмитрию и больше раундов. Об этом красноречиво свидетельствует статистика. Итоговое соотношение ударов – 710:495 в пользу Бивола, из которых 152:84 точных (в пользу Бивола). Дмитрий донес 46 джебов из 418, тогда как «Канело» успешно провел лишь 10 джебов из 229. Возможно, это главная победа в истории российского бокса.

— Сауль действительно считается лучшим в мире боксером на данный момент, — сказал «Известиям» Дмитрий Бивол. — Очень рад, что мне выпал шанс побоксировать с человеком, возглавляющим pound-4-pound. Мало кому он выпадает. Поэтому выиграть у него было большой мотивацией. Доказать самому себе, что могу одерживать победы на таком уровне. Чувствую ли себя лучшим? Нет такого ощущения. Альварес достиг многого. Он абсолютный чемпион мира во втором среднем весе. Мне точно есть к чему стремиться. Посвящаю свою победу всем людям, кто родом из маленького города и хочет чего-то достигнуть, кто чем-то занимается и верит в себя.

Для Альвареса это всего второе поражение в 61 бою. До этого победить Сауля удавалось только Флойду Мейвезеру, но это случилось почти девять лет назад — в 2013-м.

В ожидании Бетербиева?

Дмитрий Бивол родился в 1990 году в в молдовано-корейской семье, в городе Токмак Киргизской ССР. В 2002 году переехал с семьей в Санкт-Петербург. Дмитрий продолжает жить в Северной столице и тренируется под руководством местных наставников.

После победы над Альваресом Бивол не только 11 раз защитил свой титул, но и поднялся на шестое место в рейтинге pound-4-pound (по версии DAZN) — выше Тайсона Фьюри. Первое место в списке стримингового сервиса занял Александр Усик, который ранее располагался на второй строчке. За ним идет Теренс Кроуфорд, на третьей позиции — бывший лидер этого рейтинга «Канело». Кстати, сразу после боя в Лаю-Вегасе Альварес предложил реванш Биволу.

— Он и должен был просить реванш после такого провального боя, — объяснил «Известиям» промоутер Владимир Хрюнов. — Это, безусловно, интересное занятие с финансовой точки зрения для Дмитрия Бивола. Теперь командует россиянин, и только он может сделать этот бой. Теперь он в этом противостоянии флагман. Что до «Канело» — я бы не советовал ему проводить реванш в таких условиях и с таким соперником. Против Бивола у мексиканца нет ни единого шанса. Я бы посоветовал Альваресу сделать из противостояния с Геннадием Головкиным трилогию. На это было бы интересно посмотреть. Но на такой поединок с Дмитрием — нет.

Действительно, реванш с Альваресом принесет Биволу большие деньги, но не новые пояса. Он же жаждет именно титулы. Так что наилучший сценарий — увидеть осенью бой Бивола против победителя поединка Джо Смита и Артура Бетербиева. Объединительный бой между чемпионом по версиям IBF и WBC и владельцем пояса WBO пройдет в ночь с 18 на 19 июня. Так может определиться абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе. К слову, в интервью «Известиям» Бивол называл большое количество чемпионов проблемой современного профессионального бокса.

— Для начала нам надо сделать меньше чемпионов в каждой версии, — говорил он. — А дальше будет видно. Боксу нужны более чистые рейтинги, чтобы было больше обязательных защит пояса. Если не защищаешь, то оставляешь пояс. Как в том же UFC. Тогда будет лучше. Сейчас же есть временный чемпион, регулярный, суперчемпион, золотой чемпион в каждом весе. Это перебор.

О бое Бивола и Бетербиева активно говорят последние три-четыре года. И сейчас этот поединок близок как никогда.