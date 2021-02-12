«Бокс не умрет, но нам надо меньше чемпионов»

Очередную защиту чемпионского титула в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассчитывает провести в апреле 2021 года. Об этом 30-летний российский боксер рассказал в интервью «Известиям», которое он дал после одного из матчей баскетбольного «Зенита» в Единой лиге. В ходе разговора Бивол назвал своего любимого бойца, объяснил, почему на профессиональном ринге так мало объединительных поединков, и посоветовал сериал, который должен посмотреть каждый спортсмен.

Макгрегор уникален в своем роде

— Когда состоится ваш следующий бой? Это самый частый вопрос, который задают вам поклонники в социальных сетях.

— Действительно, под любым моим постом пользователи оставляют именно такой комментарий. Честно, пока не могу ответить на этот вопрос. Ведем переговоры.

— Допускаете ли вы, что проблема в DAZN (стриминговый сервис, с которым у Бивола подписан контракт)?

— Действительно, у DAZN не так много вечеров бокса, как раньше. Соответственно, процент того, что я буду боксировать, становится меньше. Это один момент. Второй момент — все боксеры у нас разбросаны по разным телеканалам и платформам. Кто-то на ESPN, кто-то на DAZN, кто-то на BBC. Но надеюсь, что Эдди Хирн (глава компании Matchroom Boxing) предложит нам бой и он произойдет в апреле.

— Будет ли следующий бой объединительным?

— Нет. Пояс WBO остается вакантным, за него будет бой. Артур Бетербиев будет проводить защиту титулов IBF и WBC. Так что в апреле рано проводить объединительный поединок.

— С кем вы хотели выйти на ринг в WBA?

— Сложно сказать. С радостью бы вышел на бой с любым боксером, кто стоит в топ-15 рейтинга. В боксе, если ты врываешься в топ-15 по своей версии, то у тебя есть возможность боксировать за титул. Это нормально для нашего вида спорта. У нас нет такой разницы, как в теннисе между первой и 15-й ракеткой мира.

Бокс не умрет1 Во время боя Дмитрия Бивола с Седриком Агнью в Лас-Вегасе, 2017 год Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Marcel Thomas

— Есть мнение, что сейчас в боксе не хватает таких харизматиков, как Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Джон Джонс в смешанных единоборствах. Согласны?

— Не совсем. Я считаю, такими людьми можно смело назвать Усика, Джошуа, Фьюри. Последний — большой весельчак. Очень интересно наблюдать за Саулем «Канело» Альваресом, Геннадием Головкиным. Есть качественный легковес — Джервонта Дэвис. В MMA тоже хватает таких бойцов, но Конор уникален в своем роде. Во многом благодаря ему так взлетела популярность MMA.

— Вы упомянули «Канело». В 2018 году мексиканец подписал рекордный контракт с DAZN на $365 млн за 11 боев, но потом вышел из него. Вы поняли, что там произошло?

— Это был сильный PR-ход DAZN. После этого в боксерском сообществе все заговорили об этом стриминговом сервисе. Что касается контракта, то я не знаю всех тонкостей, но за каждый бой он получал определенную сумму в десятки миллионов. Все зависело от уровня соперника. Условно за Васю — один гонорар, за Петю — другой. Началось все хорошо. Сауль подрался с Головкиным (оба раза Альварес победил судейским решением, третий бой может состояться в ближайшие годы. — «Известия»). А вот дальше найти «Канело» конкурентных соперников на этой платформе не получилось. То есть этот контракт зависел от многих условностей. Не получив соперников, он вышел из него.

— Вы выступаете в полутяжелом весе (79,4). До перехода «Крузервейт» (90,72) вам надо набрать больше 10 кг. Реален ли ваш переход?

— Абсолютно реален, но нужно ли мне это? Мне это не нужно. «Крузеры» — это половинчатый, молодой, не особо популярный вес. Гораздо большим успехом пользуется супертяжелый, полутяжелый, первый средний. Это уже классика.

Бокс не умрет2 Энтони Джошуа против Владимира Кличко, Лондон, 17 год Фото: Global Look Press/KOENIG/Eibner-Pressefoto

— Вам не кажется, что сейчас нет доминирующего супертяжеловеса, какими в свое время были Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Дэвид Туа…

— Я не фанат Джошуа, но когда я увидел его бои с Поветкиным и Кличко, то понял, что это боксер с большой буквы. Я жду их противостояния с тем же Фьюри. Мне интересен этот бой, как и поединок Джошуа с Уайлдером. Сейчас тоже хорошая эпоха супертяжей. Она не скучная и конкурентная.

Мейвезер — пример для всех

— В супертяжелый вес перешел Мурат Гассиев. Верите в него?

— Возраст позволяет ему добиться успеха, но всё будет зависеть от него и его отношений с промоутерами. Конечно, не так легко возвращаться после долгого простоя, но у него есть всё для того, чтобы быть конкурентоспособным в супертяжах: физика, удар. Знаю, что он много спарринговался с супертяжами и доставлял им большие неприятности. Взять хотя бы Энди Руиса. Хочу пожелать Мурату только удачи.

— Александр Усик — супертяж или нет?

— Мне он больше кажется крузервейтом. Его подвижность, сила удара, габариты. Но в «крузерах» Усик уже поставил все точки над «i», и смысла там задерживаться нет. Он принял правильное решение. Александр хочет оставить след в истории бокса. Да, в супертяжелом весе ему сложнее, но всё в его руках.

— Если поразмышлять о pound for pound, то кто сейчас лучший боксер в мире вне зависимости от весовых категорий?

— Конечно, самое крутое, когда у тебя есть четыре пояса в одном весе, — это вершина айсберга. То же самое, что путешественнику подняться на Эверест. Таких ребят трое, кто недавно достигал этой высоты: Усик, Лопес и Кроуфорд. Нельзя списывать со счетов и Мэнни Пакьяо. Это заслуженный человек, на технике которого училось целое поколение. Тот же Альварес. Он владел поясами в разными весах, неважно, с кем он боксировал, но статистика говорит сама за себя.

Бокс не умрет3 Боксёр Флойд Мейвезер Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Joel Marklund

— А как вы относитесь к Флойду Мейвезеру?

— Очень положительно. Это пример для всех, кто занимается боксом, что надо уметь распоряжаться своим бюджетом, который ты заработал. Не терять голову. Это великий спортсмен и грамотный бизнесмен.

— Вам не кажется, что он перегибает, когда хвастается своими сумасшедшими доходами?

— Это его образ. Наверное, он уже «далеко улетел в космос». Человек не от мира сего в хорошем смысле. Один из лучших в истории бокса. Флойд побил многих именитых бойцов, ушел непобедимым. Его не стоит сравнивать с обычными людьми, он живет в своем мире. Я стараюсь не обращать на это внимания. Смотрю на то, как прошла его карьера и что он смог оставить в наследие после себя.

— А как вы относитесь к выставочным боям между блогерами и медийными личностями? Например, 20 февраля РЕН ТВ проведет турнир «Короли ринга», где стронгмен Михаил Кокляев выйдет против блогера Артема Тарасова, скандально известный боец Вячеслав Дацик — против чемпиона Камеруна по боксу Тайсона Дижона, самбист Максим Новоселов — против звезды турниров «по спортивным пощечинам» Дениса Вильданова.

— Нормально. Если ребята договорились, то пусть выходят на ринг. Пусть они лучше это будут делать по правилам бокса, чем на улице. Бокс — это драка. Каждый может что-то показать. Конечно, вряд ли мы увидим какую-то красоту, невероятную технику, но раз эти поединки интересны зрителям, то они имеют право на существование. Меня может заинтересовать такой бой, если я знаю его участников. Например, с удовольствием посмотрел поединок Майка Тайсона и Роя Джонса. Хорошо помню, каким был Тайсон в свои лучшие годы. Я смотрел эти записи, восхищался им. Любил и бои Роя Джонса, рос на его поединках. Поэтому было очень интересно, что происходит со спортсменами такого уровня к 50 годам, на что они способны. Их реванш через 10 лет тоже был бы большим событием.

Бокс не умрет4 Кадр из сериала «Последний танец» Фото: NetFlix

Не хватает конкурентных боев

— Вы говорили, что смотрели «Последний танец» (сериал про шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана). Поделитесь мнением?

— Мне кажется, каждый спортсмен должен посмотреть этот сериал. Понравилось, что Джордана показали не только исключительно положительным человеком, но и его слабости. Увидели, как он относился к своему делу. Понравилась точка зрения Джерри Рейнсдорфа (владелец «Чикаго». — «Известия») на все эти события. Очень хорошо показано, что он жертвует своими человеческими качествами ради бизнеса. Такие люди, видимо, и нужны для достижения результата. Тем не менее было обидно за Скотти Пиппена, который подписал невыгодный для себя контракт. Хотя явно заслуживал большего.

— А какой у вас был максимальный контракт за бой?

— Я не имею право разглашать такую информацию.

— Тогда почему DAZN огласили контракт Сауля Альвареса?

— У меня так прописано в контракте. Думаю, что конкретные цифры оглашают только в том случае, если это выгодно промоутеру.

— Перед боями вы в основном тренируетесь в США, а не Санкт-Петербурге. Почему?

— В Лос-Анджелесе живет мой менеджер, там очень теплый регион, где круглый год можно проводить тренировки на открытом воздухе. Плюс туда приезжает очень много боксеров из разных стран и ты получаешь очень большой выбор спарринг-партнеров. К тому же все мои бои обычно проходят в США, лучше выходить на них полностью акклиматизированным.

Бокс не умрет5 Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— А кто обычно выступает вашими спарринг-партнерами?

— Тяжеловес Сергей Кузьмин. Он тоже занимается со мной у Геннадия Юрьевича Машьянова. А так спарринг-партнеры постоянно меняются. За всё время у меня было не менее 50 человек, которые помогали готовиться к боям. Менеджер организует эту часть подготовки. Бывает, что мы за деньги приглашаем боксеров из других штатов, чтобы получить максимально стиль своего ближайшего соперника.

— А в России нет подобных условий?

— Если честно, то у нас очень классные условия. Есть спортивные базы, где можно жить и сосредоточиться исключительно на подготовке, но, к сожалению, у нас нет столько разных спарринг-партнеров. Их гораздо тяжелее найти, чем в том же Лос-Анджелесе. Плюс это удобно для DAZN, которым гораздо проще раскручивать мой бой, делать какие-то съемки, когда я нахожусь в США. В Америке все боксерские шоу стремятся к окупаемости. Когда это превращается в бизнес, то всем участникам процесса становится очень интересно. И в США такие события на потоке, они проходят каждую неделю. Американцы по-настоящему любят бокс, там много профильных изданий. В России вечера бокса, к сожалению, не окупаются. Они проходят на спонсорские деньги, и в их раскрутке не особо заинтересованы.

— Какой бой было бы очень кстати провести в России?

— Объединительный бой в полутяжелом весе. Собрать все четыре пояса и зарубиться за них.

— Смешанные единоборства сейчас популярнее бокса. Вас это напрягает?

— Бойцовские вечера UFC действительно охватывают большую аудиторию, чем аналогичные мероприятия в боксе. Есть статистика, которая это подтверждает. Что же поделать, сейчас ситуация сложилась таким образом, но я верю в свой любимый вид спорта.

Бокс не умрет6 Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Marcel Thomas

— Бокс умрет или нет?

— Нет, он будет жить. Это классика. При этом я надеюсь на реформы.

— Какие?

— Для начала нам надо сделать меньше чемпионов в каждой версии. А дальше будет видно. Боксу нужны более чистые рейтинги, чтобы было больше обязательных защит пояса. Если не защищаешь, то оставляешь пояс. Как в том же UFC. Тогда будет лучше. Сейчас же есть временный чемпион, регулярный, суперчемпион, золотой чемпион в каждом весе. Это перебор.

В профессиональном боксе не хватает конкурентных боев. Тяжело договариваться. Многие избегают соперничества. Это больше касается даже не боксеров, а промоутеров. Тому же Хирну неинтересно ставить Джошуа против суперсильного соперника. Он и так ему приносит деньги. Так что хотелось бы, чтобы организации почаще заставляли лучших драться с лучшими. Тогда зритель будет получать те бои, которые он хочет. Его не обманешь. Он хочет получить бой Бивол–Бетербиев и получает его. Тогда и интерес к нашему виду спорта полноценно вернется.

— Кто ваш любимый боксер всех времен?

— Шугар Рей Леонард. Он даже один раз комментировал мой бой, видел его несколько раз вживую. Он был очень подвижным, быстрым, моторным боксером, но в то же время расслабленным. Плюс мне очень нравится эпоха, в которую он боксировал. Было сумасшедшее соперничество. Шугар, Марвин Хаглер, Роберто Дюран… Это были золотые годы бокса.