«Моя цель — стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе»

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» продолжает радовать поклонников различного вида единоборств своими мероприятиями. 31 октября в рамках проекта в Сочи состоится масштабный боксерский турнир, афиша которого впечатляет. В главном бою вечера экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA 27-летний россиянин Мурат Гассиев (26-1) проведет дебютный поединок в супертяжелом весе за пояс WBA International.

В соперниках у «Железного осетина» опытный 43-летний албанец Нури Сефери (41-9). Он провел на профессиональном ринге более 20 лет и обладает очень сильным ударом: 23 из 41 победы одержал нокаутом. Для Гассиева этот бой — первый за почти 2,5 года. Последний раз россиянин выходил на ринг 21 июля 2018 года. В московском «Олимпийском» он уступил Александру Усику, который в итоге стал победителем Суперсерии и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Теперь Гассиев полон мотивации перезапустить свою карьеру.

Моя цель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Гассиев и Сефери уже находятся в Сочи и завершают тренировочный процесс в рамках подготовки к бою. На ринг они выйдут в субботу, а вчера боксеры провели традиционную пресс-конференцию и дуэль взглядов. На пятницу запланировано контрольное взвешивание спортсменов. Саму схватку, а также несколько со-главных боев вечера эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, выступающий в роли главного организатора турнира.

Накануне поединка Мурат Гассиев дал интервью МИЦ «Известия», в котором рассказал о степени своей готовности к поединку, выказал уважение сопернику и пообещал сделать всё ради победы.

— Мурат, расскажите с кем вы проводили спарринги перед этим боем?

— Об этом нельзя рассказывать. Скажу лишь, что в основном это были наши российские ребята, один боксер приехал из Белоруссии. Хотели привезти спарринг-партнеров из США или Европы, но это было очень сложно. У кого-то были трудности с визой, кто-то боялся заразиться коронавирусом. Тем не менее мы хорошо поработали. Спарринг-партнеры подбирались из расчета того, что бой будет с Сефером Сефери, с которым изначально планировался поединок. Но его брат Нури похож на него по стилю, так что я доволен подготовкой.

Моя цель Российский боксер Мурат Гассиев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— У вас есть желание быстро закончить этот бой нокаутом или после долгой паузы хочется побольше подвигаться, прочувствовать соперника, вновь ощутить дух профессионального бокса?

— Я ставлю перед собой только одну задачу — победить. А получится это у меня сделать в первом, втором, шестом раунде или в последнем — не столь важно. Самое главное выполнить план на бой, который поставила передо мной команда. Если получится закончить всё быстро, то это хорошо. Если бой продлится всю дистанцию — тоже хорошо. Главное — добиться победы.

— Чувствуете ли вы разницу после того, как перешли в супертяжелый вес? Возможно, удары стали мощнее?

— Мы с тренером работаем на лапах, и он говорит, что сила чуть-чуть прибавилась. Чуть потяжелее стал удар. А так не чувствую особой разницы. Когда я еще дрался в первом тяжелом весе, то часто проводил спарринги с супертяжами. Ничего необычного в них я не увидел: те же удары, та же техника: наверное, только лишь габаритами отличаются. С переходом в другую весовую категорию, возможно, я стал чуть медленнее. Однако глобальные выводы сделаю уже после боя.

— Вы приходите в новую для себя категорию с большим амбициями? Хотите стать чемпионом мира в супертяжелом весе?

— Конечно, мечта любого спортсмена — стать чемпионом мира. Я не исключение. Сейчас полностью сосредоточен на предстоящем поединке с Сефери в Сочи, а так моя основная цель — стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Сейчас великое время для тяжелого веса. Много отличных бойцов, настоящих чемпионов. И, конечно, я хочу побороться со всеми.

Моя цель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— И вы считаете, что у вас всё для этого есть?

— Для начала надо выиграть свой бой 31 октября, а дальше будет видно.

— Признайтесь, вы мечтаете о реванше с Александром Усиком?

— Прежде всего, Усик — замечательный боксер, олимпийский чемпион. Конечно, я хочу этот бой. Но, как я уже сказал, сейчас я сфокусирован на предстоящем поединке с Сефери.

— Во время пресс-конференции и дуэли взглядов вы проявили максимальное уважение к сопернику. Даже сделали совместное фото на память. Вы всегда так спокойны перед поединком, или бывали моменты, когда сильно злились на оппонента?

— Я не сторонник словесных перепалок, каких-то толчков, скандалов. Мы — спортсмены, и на мой взгляд, у нас должно быть уважение друг к другу до боя, во время боя и после его окончания. Не стоит забывать, что на нас смотрит много молодых людей, которые берут с нас пример. Что касается Нури, то у меня нет к нему личной неприязни. Что я чувствовал по отношению к Кшиштову Влодарчику (чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF (2006–2007), по версии WBC (2010–2014). — «Известия»)? Всё было нормально, мы пожали руки после боя и пожелали друг другу удачи (Гассиев выиграл нокаутом в третьем раунде в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии. — «Известия»).

Моя цель Российский боксер Мурат Гассиев с Нури Сефери Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Ваш тренер говорил обратное... Что команда поляка вас жестко провоцировала…

— Честно, я не обращал на это внимания. Я постоянно был в номере, выходил только поесть, на тренировки ездил на отдельной машине. Моя команда видела всё это, но мне ничего не передавали.

— Подготовка к бою с Сефери чем-то отличалась от подготовки к вашим другим поединкам?

— Ничего не менялось. Всё было так же, как обычно. Мы бегали, занимались на мешках, на лапах, проводили спарринги, подкачивались, работали над координацией, передвижением ног, скоростью, реакцией…

— Что для вас самое тяжелое в боксе?