 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
ВМФ РФ получит две подводные лодки проекта «Лада» в 2022 году
Экономика
В Литве заявили о приостановке транзита газа в Калининград
Общество
В московских загсах сняли введенные из-за коронавируса ограничения
Экономика
Власти РФ запретили ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта
Общество
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг
Экономика
В январе в РФ выдали рекордное число ипотечных кредитов
Общество
Власти РФ выделят почти 600 млрд рублей на строительство в Крыму
Политика
Путин 17 февраля проведет встречу с лидерами думских фракций
Интернет
В ОП выступили за досудебную блокировку сайтов мошенников
/

«Перед нокдауном от Уайта я был слишком прямой и открытый»

Временный чемпион по версии WBC Александр Поветкин — о реванше с британцем, перенесенном коронавирусе и американских порядках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
«Перед нокдауном от Уайта я был слишком прямой и открытый»
2021-02-08 21:54:55">
2021-02-08 21:54:55
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский супертяж Александр Поветкин активно готовится к реваншу с британцем Диллианом Уайтом, победа над которым стала одной из самых красивых в его карьере. Отечественный боксер безнадежно проигрывал, но в пятом раунде сделал все, как по учебнику: Уайт выбросил правый прямой, Поветкин нырнул ему под руку и тут же нанес сокрушительный апперкот. Реванш был назначен на ноябрь, но Александр заразился коронавирусом, и бой пришлось перенести. Новая дата поединка — 6 марта. Перед началом второго сбора Александр Поветкин дал интервью «Известиям» и РЕН ТВ.

Коронавирус

— Как вы перенесли COVID-19?

— В принципе, нормально. Полежал в больнице. После того, как мне начали делать капельницу, у меня температура спала уже буквально через несколько дней. Потом я еще обследовался — уже после коронавируса — вроде, все нормально.

— Это была страховочная мера, или температура поднялась?

— Температура у меня была где-то 38,4 - 38,5, примерно неделю держалась. Начала спадать, когда стал делать капельницу. Как только выписался из больницы, потихоньку приступил к пробежкам. Сейчас с дыханием все нормально. А так, легкие были поражены, если не ошибаюсь, на 25-30 процентов. Когда выписывался из больницы, было меньше 10 процентов. Сколько сейчас — не знаю. Прошел сбор в Геленджике. Побегал, попрыгал. Самое интересное — как быстро буду реагировать в спаррингах.

Тренировки

— Получается, в Геленджике работали на функционалку?

— Да.

Как выглядят ваши тренировки на физику?

— Утром бег, турник, брусья, отжимания, приседания. Днем — школа бокса: снаряды, лапы. Вечером — работа с тяжестями: штанга, гири — взрывная работа.

Как много бегаете?

— Километров 5-6. Иногда получалось и побольше.

По сколько раз подтягиваетесь?

— Подтягивания в основном по 13-15 раз. Делаю по несколько подходов. На брусьях — по 20-25 раз.

— А жим лежа?

— 120-130 килограммов. А раньше доходил до 200 кг на раз. Но потом у меня начали плечи болеть, и я отказался от этого. Сейчас у меня самый большой вес в жиме, по-моему, 140-145 кг. Точно не помню.

— Теперь вас ждут спарринги. Сколько вам обычно требуется спарринг-партнеров для подготовки к бою?

— Все зависит от их качества. Важно, чтобы они не уставали. Думаю, двое-трое будет по-любому. Самое главное, чтобы у них выносливость была хорошая.

— По сколько раундов спарринги?

— Начинаются с 4-6 раундов, 7-8, потом 10 и доходим обязательно до 12.

— А какие боксеры будут вашими спарринг-партнерами?

— Пока не знаю. С кем менеджеры договорятся, те и приедут.

— Нынешний объем ваших тренировок отличается от того, который был 5-6 лет назад?

— Трудно сказать. Может быть, немножко. Может, где-то и поменьше делаю что-то — все же в юности быстрее восстанавливался. Смотрю по состоянию.

Уайт

— В первом бою с Уайтом вы дважды побывали в нокдауне...

— Это мои ошибки. Вовремя Диллиан нанес удар и сделал свое дело. Я был слишком открытый, слишком прямой. Проводил удар снизу не после защиты, а сразу. Был открытый и из-за этого пропускал сбоку. Оба нокдауна случились как раз после ударов сбоку. Эту ошибку исправить трудно, но попробую это сделать. Уайт — мощный парень. Сильный боксер. Конечно, мы разбирали, смотрели, что и как нужно делать во втором бою. Во-первых, руки надо держать, во-вторых, атаковать после защитного действия. Да много моментов разобрали. Думаю, в этот раз все будет получше.

— Уайт утверждает, что смог бы продолжить бой после того, как упал. Как вы это прокомментируете?

— Да что мне комментировать. Любой боксер скажет, что был готов продолжить. Он же вышел на ринг, чтобы драться. Ему хочется драться. Это его личное мнение.

То есть вы верите, что он мог биться дальше?

— Ну откуда мы знаем? Мы могли бы понять так ли это, только если бы ему разрешили продолжить бой.

Можно ли сейчас сказать, что вы находитесь на пике? Если нет, то когда этот пик был?

— Трудно сказать. Я стремлюсь к тому, чтобы нормально себя чувствовать. Самое главное — я хочу боксировать, есть желание. А если не будет желания — нет смысла выходить на ринг. Боксировать — это одно, другое дело — сборы, тренировки. Вот к ним должно быть желание. И у меня это желание есть — значит, буду боксировать дальше.

Нокаут-сила

WBC и портал BoxingScene признали нокаут в бою с Уайтом лучшим в 2020 году. Вы считаете его лучшим в карьере? И вообще, какие свои нокауты включили бы в топ-3?

— Неплохой нокаут. Нормальный. Считаю, в бою с Карлосом Такамом тоже был неплохой нокаут... Вот эти два — с Уайтом и с Такамом. Серьезные соперники и удар удалось нанести в самую нужную точку.

—​​​​​​​ Еще немного о нокаут-силе. Есть много видео о том, как сделать удар сильнее. А вы бы какой совет дали?

— Да кто что говорит... Думаю, это удары не по мешкам, грушам, а по настенным макиварам. Вот на них отрабатывается удар — жесткий, сильный, вкладывая корпус. Но, понимаете, боксер всегда двигается. И когда он двигается, ты теряешь баланс, можешь потерять возможность попасть сильно. Тут перед тобой встает уже другая проблема.

—​​​​​​​ Нокаутирующая сила какого боксера вас поражала? Из тех, с кем вы пересекались в боях и на тренировках?

— У Владимира Кличко сильный удар. У Энтони Джошуа. Хороший удар у Карлоса Такама. Не сказал бы, что у Диллиана Уайта удар слабый.

—​​​​​​​ А российские боксеры?

— Про наших могу сказать, что есть сильные ребята, с хорошим ударом. Не буду кого-то выделять, но спарринг-партнеров из России и Украины ко мне приезжало много. Вот из Дагестана приезжал Меджидов. Хороший, сильный парень. Думаю, у него все впереди.

—​​​​​​​ Вы хотели бы, чтобы Владимир Кличко вернулся в бокс и провел с вами бой-реванш?

— Я об этом не думаю, если честно.

—​​​​​​​ Нынешний Александр Поветкин смог бы победить того Владимира Кличко из 2013 года?

Я об этом вообще не думаю. Смог бы , не смог бы... Я не знаю. Честно.

Россия

—​​​​​​​ Роман Кармазин (бывший российский боксер-профессионал) недавно высказал мнение, что отечественная тренерская школа сильнее американской. Вы работали с американскими специалистами. Согласны с ним?

— Наша ничем не хуже, а то и лучше. У нас сильные тренеры... Просто у них как-то, знаете... Вот конфетки, разные по вкусу. Но одной обертка красивая — это американская. А наша конфетка, вроде бы, вкуснее, но обертка простая.

Вы сказали в интервью Юрию Дудю в 2014-м: «Я считаю, что в России все самое лучшее». До сих пор так думаете?

— Потому что Россия — моя Родина. Отношение людей друг к другу у нас лучше однозначно. Но мне печально смотреть на то, что сейчас стали брать пример с Америки или с Запада, когда родители с детьми судятся. У нас такого никогда не было. Вот это печально.

—​​​​​​​ Я слышал, что у вас телефон российского производителя.

— Ха-ха, был. Сейчас у меня «Самсунг».

Это было принципиально?

— Нет. Он мне нравился, но сломался.

— У вас были победы над сильными соперниками в профессиональном боксе, достойная оппозиция, но вы говорите, что золото Олимпиады — главное достижение в карьере. Почему?

— Олимпийские игры есть Олимпийские игры. Вы подсчитайте сколько чемпионов мира по профессионалам и сколько олимпийских чемпионов. Олимпийский чемпион это олимпийский чемпион. Каждый, кто идет в спорт, в том числе бокс, мечтает об олимпийском золоте. Оно для меня всегда будет важнее.

—​​​​​​​ Когда Александра Шлеменко спрашивают, кто ему нравится из бойцов и боксеров, он всегда называет вас. Что ему ответите?

— Сашка красавец. Он за здоровый образ жизни, сколько он делает, сколько помогает детям — тренажерные залы, спортивные уголки... Все правильно делает. Показывает, как нужно себя вести, и у него хорошая, крепкая семья. Это здорово. Он красавец, молодец.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021