Американская истерика: как Ломаченко неожиданно проиграл бой года

23-летний американец Теофимо Лопес стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории бокса. После сенсационной победы над украинцем Василием Ломаченко в Лас-Вегасе он оказался обладателем всех четырех поясов в легком весе (WBA, WBO, IBF и WBC Franchise). Бой Лопес выиграл единогласным решением судей (116–112, 117–111, 119–109). Оценки были вынесены правильно, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако с этим категорически не согласен сам Ломаченко: по его мнению, он доминировал во второй половине боя и точно не заслужил поражения.

Треш-ток сработал

Василий Ломаченко еще не сталкивался с таким мощным потоком треш-тока в свой адрес. Теофимо Лопес и его отец и по совместительству тренер Теофимо Лопес-старший говорили гадости про Василия при каждом удобном случае. Это началось еще в декабре 2018 года, когда Лопес-отец нахамил Ломаченко в лобби нью-йоркского отеля — тогда ему показалось, что украинец ведет себя высокомерно по отношению к нему. Тогда тренер сказал что-то вроде «мой сын тебя легко нокаутирует». В одном отеле они оказались, так как Ломаченко и Лопес-сын бились в одном боксерском вечере. Оба свои бои выиграли. Впоследствии Лопес-старший старался поддеть Василия едва ли не в каждом интервью. Например, в августе 2020-го он сказал ESPN такое: «Когда мой монстр ударит его [Ломаченко], вы увидите раненую собаку без ног! Мой ребенок с другой планеты, он не такой, как все. А этот бой [с Ломаченко] сделает из него супергероя. Он будет как супермен».

Американская истерика_1 Теофимо Лопес выходит на ринг Фото: Getty Images

С удовольствием упражнялся в треш-токе и Лопес-младший. У Теофимо четкая позиция: бокс — это шоу-бизнес, и людям нужно зрелище с конфликтом. Возможно, треш-ток в итоге дал толчок организации его боя с Ломаченко. Но все же главное, из-за чего он состоялся, — это спортивные результаты Лопеса. 15 побед, ни одного поражения, 12 нокаутов и титул чемпиона IBF в легком весе. С такими опасными панчерами Василий не встречался. Впрочем, ни удар, ни скорость, ни молодость Теофимо не сказались на котировках букмекеров: Ломаченко считался явным фаворитом (1 к 4).

Но Василий в этот вечер не был похож сам на себя. Так пассивно в профи он не боксировал никогда, а возможно, не только в профи, но и во всей своей карьере. И это можно назвать заслугой Лопеса, хотя Теофимо не показал ничего выдающегося. Он действовал прямолинейно, но этого оказалось достаточно, чтобы выиграть у технаря Ломаченко.

Американская истерика_2 Бой между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко Фото: Getty Images

— Удивил в первую очередь ход самого поединка, — сказал «Известиям» известный аналитик бокса Григорий Стангрит. — Все привыкли, что Ломаченко доминирует над соперниками, находит способ не усомниться в своем превосходстве. Здесь же какое-то очень долгое ожидание, как будто ушла прежняя динамика. Возможно, сыграл роль тот факт, что это был не совсем его вес: габариты Теофимо побольше. Что я думаю о словах Ломаченко про неверное решение судей? При всем уважении к Василию и его отцу не получается у меня победа Ломаченко. Я не знаю, изменит ли он свое мнение после просмотра боя. Здесь можно было дать ничью, но мое восприятие колеблется между 6–6 и 7–5 в пользу Лопеса. Я не нашел семи раундов, которые я мог бы отдать украинцу.

Будет ли реванш?

Василий никогда не начинал бои с яростных атак: это не в его стиле. Однако минуты шли, а он все не бил, не взвинчивал темп. Первую половину поединка американец забрал без вопросов — просто за счет большей активности. И не было такого, чтобы Василий был в опасности: он хорошо работал в защите, но почти не выбрасывал ударов. Соответственно, и очки капали на счет Лопеса.

Ломаченко включился, когда уже было поздно, — в восьмом раунде. 11-й раунд был лучшим в его исполнении. На 12-й он вышел добывать нокаут. Но не добыл, да и близок к этому не был. Итог — справедливая победа Лопеса.

Американская истерика_3 Бой между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко Фото: Getty Images

После боя американец обнял украинца. Все, что было сказано им и его отцом до боя, осталось в прошлом. Они добились своей цели — сначала получили поединок за титул абсолютного чемпиона мира с возрастным боксером, который считается одним из лучших в мире, а потом выиграли его. Теперь оба Теофимо — на вершине. А вот вернутся ли туда Ломаченко —большой вопрос.

— Думаю, Ломаченко нужно попробовать добиться реванша, — сказал «Известиям» промоутер Владимир Хрюнов. — Но необходимо учитывать то, что Лопес объединил большое количество поясов, будут возникать обязательства перед претендентами различных организаций. Это создаст определенные трудности в организации второго боя. Сможет ли Ломаченко вернутся на свой уровень? Он и так на своем уровне, Василий — великий чемпион. Но если не будет реванша с Лопесом, то больше не будет ничего. Опять идти через систему отборочных боев? Для чего ему это?

Американская истерика_4 Теофимо Лопесом c чемпионскими поясами после победы над Василием Ломаченко Фото: Getty Images

После победы над Ломаченко американец сделал свой фирменный кульбит и просто светился от счастья.

— Надо просто попробовать поставить себя на его место — ему 23 года, он абсолютный чемпион мира, а в него мало кто верил, — продолжил Григорий Стангрит. — Когда отец Лопеса говорил, что они выиграют и знают, как с ним драться, им тоже мало кто верил. Они не всегда вежливые, иногда грубые, и восприятие общественности было таково: Ломаченко поставит пацана на место. А пацан оказался real deal. Вышел — и сделал все, о чем говорил. Я бы даже сказал, что отпраздновал он сдержанно.

Интересно, что на победу Лопеса поставили экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и украинский боксер Иван Редкач. Оба выложили в Instagram победные чеки из букмекерских контор.