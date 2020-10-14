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Против Лома: есть ли шансы у соперника украинского боксера

Эксперты считают, что в бою за титул абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопес навяжет борьбу Василию Ломаченко
Фото: Getty Images/Yong Teck Lim
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Против Лома: есть ли шансы у соперника украинского боксера
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2020-10-14 17:20:55
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Украинский боксер Василий Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира, если победит американца Теофимо Лопеса. Вероятность такого исхода высока, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Хотя Лопес может обеспечить украинцу конкурентный поединок. Сам американец в этом вообще не сомневается. Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 18 октября рано утром по московскому времени. Василий Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012). В рейтинге авторитетного журнала The Ring он второй боксер планеты, у американских журналистов, пишущих об этом виде спорта, — тоже второй, а по версии телеканала ESPN — и вовсе первый.

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Отцы-тренеры

Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Уже во втором бое бился за титул WBO (проиграл раздельным решением судей мексиканцу Орландо Салидо), а в третьем взял пояс. После чего выдал серию из 12 побед подряд и стал чемпионом в трех весовых категориях. Сейчас Василий чемпион мира в полулегком весе (до 57,1 кг) по версии WBO (2014–2016); чемпион мира во втором полулегком весе (до 58,9 кг) по версии WBO (2016–2018) и чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA, WBO (2018 – н.в.) и WBC (2019 – н.в.).

Спортсмен родился в Белгороде-Днестровском (Одесская область), где живет и сейчас. Он начал заниматься боксом еще в раннем детстве — под руководством отца, который тренирует его до сих пор. На любительском ринге Василий дебютировал уже в 6 лет. Всего на счету у Ломаченко по прозвищу Лома 396 побед и лишь одно (!) поражение на любительском ринге.

Против Лома
Василий Ломаченко на Олимпийских играх 2012

Василий Ломаченко на Олимпийских играх – 2012

Фото: Global Look Press/Gesang Dawa

В рейтинге легковесов Boxrec Ломаченко само собой находится на первом месте. На втором идет Теофимо Лопес. Именно он и станет соперником Василия. Теофимо 23 года. Родился в Нью-Йорке. В его карьере также решающее значение сыграл отец-тренер — Теофимо-Лопес-старший. Рекорд в любительском боксе — 150 побед, 20 поражений (участвовал в Олимпиаде-2016 в составе сборной Гондураса, успеха не добился), в профи — 15-0 (12 нокаутов).

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Кто кого

В последнем бою, в декабре 2019-го, Теофимо в пятом раунде нокаутировал Ричарда Комми из Ганы и стал чемпионом мира по версии IBF. Таким образом, на кону звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко — явный фаворит этого противостояния (ставки принимаются из расчета 1 к 4), но очевидно, что Лопес может обеспечить украинцу конкурентный поединок. Сам американец в этом вообще не сомневается. До схватки он вылил на Ломаченко тонны трэштока. Например, на днях заявил такое: «Ломаченко заснет! Это будет нокаут года». Ранее он говорил, что бой не должен продлиться более трех раундов.

— Предстоит крутой бой, который приковывает к себе огромное внимание, — рассказал «Известиям» известный российский боксер Григорий Дрозд. — Наверное, впервые перед поединком Ломаченко эксперты говорят о том, что его соперник может создать ему хоть какие-то проблемы. Лопес — молодой, горячий, агрессивный, с хорошим ударом. Но, мне кажется, ему не хватит всего этого задора, чтобы победить Ломаченко. Василий находится на другом уровне. Но опасность для украинца есть, и она высока, Теофимо настроен подраться.

Против Лома
Бой между Теофимо Лопесом и Ричардом Комми

Бой между Теофимо Лопесом (США) и Ричардом Комми (Гана)

Фото: TASS/AP/Michael Owens

Григорий Дрозд считает, что Ломаченко по праву занимает место в топ-3 самых известных рейтингов.

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— Многие сейчас ставят Василия на первое место вне зависимости от весовой категории, — добавил бывший чемпион мира по версии WBC. — На мой взгляд, он находится в тройке или двойке лучших. Он по праву может занимать это место. Для твердой позиции первой строчки Ломаченко не хватает большого боя. Образно говоря, события уровня Мэнни Пакьяо — Флойд Мейвейзер. Такой вывески в его активе всё еще не было. А так, он боксер фантастического уровня. В топ-3 он в компании с Александром Усиком и Теренсом Кроуфордом.

Согласен с Дроздом и бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев.

— Будет дистанционная борьба, на ринг выйдут два серьезных боксера, — отметил он. — Думаю, Ломаченко за счет опыта все-таки переиграет Лопеса. Теофимо очень опасный боксер, амбициозный, много наговорил, конечно, это в его стиле. Но считаю абсолютно справедливым мнением, что Ломаченко — лучший боксер вне зависимости от весовой категории.

А вот известный промоутер Владимир Хрюнов считает, что у Лопеса есть шансы победить Ломаченко.

Против Лома
Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
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— Думаю, на бое скажется фактор пандемии, оба спортсмена долго не проводили боев, — пояснил «Известиям» Владимир Хрюнов. — Хотел бы еще напомнить, что похожая ситуация была перед боем Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри, когда ставки были 100 к 1 в его пользу, но что-то пошло не так. У меня как у профессионала, к сожалению, есть нехорошие предчувствия, что-то команда Лопеса подготовила. Доказательства этому — многочисленные оскорбления и попытки вывести Ломаченко из себя. На мой взгляд, в полемику его попытаются втянуть ближе к бою. И это фактор, который может определить результат схватки.

Свои прогнозы на исход объединительного поединка дали авторы и эксперты журнала The Ring. Лишь двое из двадцати опрошенных полагают, что Лопес одержит победу, остальные 18 ставят на украинца, но лишь один из них полагает, что Ломаченко победит досрочно.

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