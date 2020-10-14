Против Лома: есть ли шансы у соперника украинского боксера
Украинский боксер Василий Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира, если победит американца Теофимо Лопеса. Вероятность такого исхода высока, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Хотя Лопес может обеспечить украинцу конкурентный поединок. Сам американец в этом вообще не сомневается. Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 18 октября рано утром по московскому времени. Василий Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012). В рейтинге авторитетного журнала The Ring он второй боксер планеты, у американских журналистов, пишущих об этом виде спорта, — тоже второй, а по версии телеканала ESPN — и вовсе первый.
Отцы-тренеры
Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Уже во втором бое бился за титул WBO (проиграл раздельным решением судей мексиканцу Орландо Салидо), а в третьем взял пояс. После чего выдал серию из 12 побед подряд и стал чемпионом в трех весовых категориях. Сейчас Василий чемпион мира в полулегком весе (до 57,1 кг) по версии WBO (2014–2016); чемпион мира во втором полулегком весе (до 58,9 кг) по версии WBO (2016–2018) и чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA, WBO (2018 – н.в.) и WBC (2019 – н.в.).
Спортсмен родился в Белгороде-Днестровском (Одесская область), где живет и сейчас. Он начал заниматься боксом еще в раннем детстве — под руководством отца, который тренирует его до сих пор. На любительском ринге Василий дебютировал уже в 6 лет. Всего на счету у Ломаченко по прозвищу Лома 396 побед и лишь одно (!) поражение на любительском ринге.
Василий Ломаченко на Олимпийских играх – 2012
В рейтинге легковесов Boxrec Ломаченко само собой находится на первом месте. На втором идет Теофимо Лопес. Именно он и станет соперником Василия. Теофимо 23 года. Родился в Нью-Йорке. В его карьере также решающее значение сыграл отец-тренер — Теофимо-Лопес-старший. Рекорд в любительском боксе — 150 побед, 20 поражений (участвовал в Олимпиаде-2016 в составе сборной Гондураса, успеха не добился), в профи — 15-0 (12 нокаутов).
Кто кого
В последнем бою, в декабре 2019-го, Теофимо в пятом раунде нокаутировал Ричарда Комми из Ганы и стал чемпионом мира по версии IBF. Таким образом, на кону звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко — явный фаворит этого противостояния (ставки принимаются из расчета 1 к 4), но очевидно, что Лопес может обеспечить украинцу конкурентный поединок. Сам американец в этом вообще не сомневается. До схватки он вылил на Ломаченко тонны трэштока. Например, на днях заявил такое: «Ломаченко заснет! Это будет нокаут года». Ранее он говорил, что бой не должен продлиться более трех раундов.
— Предстоит крутой бой, который приковывает к себе огромное внимание, — рассказал «Известиям» известный российский боксер Григорий Дрозд. — Наверное, впервые перед поединком Ломаченко эксперты говорят о том, что его соперник может создать ему хоть какие-то проблемы. Лопес — молодой, горячий, агрессивный, с хорошим ударом. Но, мне кажется, ему не хватит всего этого задора, чтобы победить Ломаченко. Василий находится на другом уровне. Но опасность для украинца есть, и она высока, Теофимо настроен подраться.
Бой между Теофимо Лопесом (США) и Ричардом Комми (Гана)
Григорий Дрозд считает, что Ломаченко по праву занимает место в топ-3 самых известных рейтингов.
— Многие сейчас ставят Василия на первое место вне зависимости от весовой категории, — добавил бывший чемпион мира по версии WBC. — На мой взгляд, он находится в тройке или двойке лучших. Он по праву может занимать это место. Для твердой позиции первой строчки Ломаченко не хватает большого боя. Образно говоря, события уровня Мэнни Пакьяо — Флойд Мейвейзер. Такой вывески в его активе всё еще не было. А так, он боксер фантастического уровня. В топ-3 он в компании с Александром Усиком и Теренсом Кроуфордом.
Согласен с Дроздом и бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев.
— Будет дистанционная борьба, на ринг выйдут два серьезных боксера, — отметил он. — Думаю, Ломаченко за счет опыта все-таки переиграет Лопеса. Теофимо очень опасный боксер, амбициозный, много наговорил, конечно, это в его стиле. Но считаю абсолютно справедливым мнением, что Ломаченко — лучший боксер вне зависимости от весовой категории.
А вот известный промоутер Владимир Хрюнов считает, что у Лопеса есть шансы победить Ломаченко.
Василий Ломаченко
— Думаю, на бое скажется фактор пандемии, оба спортсмена долго не проводили боев, — пояснил «Известиям» Владимир Хрюнов. — Хотел бы еще напомнить, что похожая ситуация была перед боем Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри, когда ставки были 100 к 1 в его пользу, но что-то пошло не так. У меня как у профессионала, к сожалению, есть нехорошие предчувствия, что-то команда Лопеса подготовила. Доказательства этому — многочисленные оскорбления и попытки вывести Ломаченко из себя. На мой взгляд, в полемику его попытаются втянуть ближе к бою. И это фактор, который может определить результат схватки.
Свои прогнозы на исход объединительного поединка дали авторы и эксперты журнала The Ring. Лишь двое из двадцати опрошенных полагают, что Лопес одержит победу, остальные 18 ставят на украинца, но лишь один из них полагает, что Ломаченко победит досрочно.