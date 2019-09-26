«Фьюри — грязный боец»

Олимпийский чемпион, неоднократный победитель чемпионатов мира и Европы в тяжелом весе Александр Поветкин в конце лета провел очередной успешный бой. 40-летний спортсмен одержал победу над 24-летним британцем Хьюи Фьюри. В этом поединке Поветкин завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBA International в тяжелом весе. Теперь россиянин находится на распутье, ждет свой следующий бой и подбирает оппонента, ведь каждый новый выход на ринг может стать ключевым для него. В интервью «Известиям» Александр Поветкин рассказал о грязных приемах британского боксера, восстановлении после поединка и дальнейших перспективах.

— Как проходит ваше восстановление после поединка с Хьюи Фьюри?

— Нормально, занимаюсь помаленечку, тренируюсь и жду следующего поединка.

— Насколько сложнее стало восстанавливаться после поединков с возрастом? Или из-за опыта, наоборот, проще?

— Не то чтобы проще... Наверное, с возрастом просто отношение становится другое. Ощущаешь себя более спокойно, уверенно. Не знаю, как в физическом плане, но в моральном мне сейчас точно проще, чем было раньше. В юности всё время не сиделось на месте, хотелось туда-сюда, а сейчас спокойно сидишь на сборах, никуда не вылезаешь. Раньше это было тяжело, а сейчас чувствуешь себя как дома.

поединок Поединок Александра Поветкина и Хьюи Фьюри на международном чемпионате WBA в супертяжелом весе Фото: Global Look Press/Alan Stanford

— Если вспоминать поединок с Фьюри, он очень опасно выходил из клинчей, задевал вас локтями. Почему вы об этом не сигнализировали рефери?

— Фьюри — грязный боксер. Мне говорили: ударь его в ответ так же, но я отвечал, что просто не могу этого сделать. Я такой спортсмен, какой есть, и не привык таким заниматься. Наверное, рефери для этого и есть на ринге, чтобы наблюдать. И следить за тем, чтобы поединок проходил по правилам.

— Во время этого боя в вашем углу не присутствовал тренер Иван Кирпа...

— Кирпа присутствовал на бое и был рядом. Просто решили кое-что немного поменять.

— Ваш промоутер Андрей Рябинский заявил, что было небольшое недопонимание в команде. Сейчас этот момент улажен?

— Никакого недопонимания не было. Всё нормально, нет никаких проблем.

— Вы говорили, что хотели бы провести бой против более известного брата Фьюри — Тайсона. Но у него сейчас, скорее всего, другие планы. Как думаете, есть ли шанс все-таки выйти против него когда-нибудь?

— Не знаю, это надо не у меня спрашивать. Конечно, было бы интересно против него побоксировать. Но сейчас у него должен быть бой с Деонтеем Уайлдером, а у меня будет свой поединок. Посмотрим, как всё сложится.

— Вас недавно вызывал на бой Майкл Хантер. Также была информация, что с Диллиана Уайта, вызывавшего вас ранее, могут быть сняты обвинения в допинге и он вернется на ринг уже 7 декабря. С кем из них было бы интереснее сразиться сейчас?

— Мне в принципе всё равно. Что значит вызвали? Пусть приходят к промоутеру и излагают свои предложения. Такой-то поединок, такой-то гонорар. А вот эти понты кидать и говорить, что я хочу с этим или с тем, — не совсем правильно. Ну, «хоти» дальше. Лучше сделайте что-нибудь, чтобы бой состоялся. Я не против с кем-нибудь боксировать. Платите, организовывайте, и я готов. Главное, чтобы это устраивало моего промоутера Андрея Михайловича Рябинского. Мы с ним недавно разговаривали по поводу дальнейшего будущего. Есть несколько вариантов. С кем будет выгоднее и интереснее, с тем и организуют бой.

— Что для вас более интересно — подраться с топ-боксером или получить бой за титул?

— Титулы, конечно, хорошо, но мне всю карьеру хотелось боксировать с лучшими. Хотя если говорить честно, то сейчас поясами по сути и владеют лучшие. Смотрите на чемпионов мира — они все лучшие.

— Вы побывали на мероприятии, где простые рабочие соревновались в боксерских навыках. Это говорит о том, что бокс становится всё более популярным в России?

Александр Поветкин Боксер Александр Поветкин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Знаете, мне кажется, что раньше и бокс, и единоборства были не менее популярными, чем сейчас. Скажу даже так: сейчас я часто смотрю любительские турниры и вспоминаю то время, когда мне было лет 13–14. Тогда у нас залы были забиты под завязку друзьями, одноклассниками, родственниками. Сейчас, когда проводим детские соревнования, людей на них приходит очень мало. Так что я бы не сказал, что сейчас стоит говорить о какой-то сверхпопулярности бокса. Просто потихонечку набираем обороты. Думаю, то, что было в СССР и 1990-е годы, все-таки вернется и бокс будет на очень достойном уровне.

— Что нужно сделать, чтобы восстановить уровень?

— Нужно заниматься популяризацией этого вида спорта. Проводить соревнования самого высокого уровня. Помню, как-то приходил в школу и призывал детей идти заниматься спортом, а они мне в ответ: «Ну, пойду, ну, выиграю, а зачем мне это?» И у меня сложилось мнение, что некоторым вообще ничего не надо, просто хотят дома валяться. Но всегда нужно сражаться, заниматься и быть сильным.

— Вы сказали о знаковых соревнованиях, но в России их становится всё больше: год назад прошел финал Всемирной боксерской суперсерии, а этим летом Сергей Ковалёв провел в Челябинске бой с Энтони Ярдом за титул WBO в полутяжелом весе...

— Конечно, такие события повышают популярность бокса в нашей стране и очень важны. Тот же Ковалёв -— один из лучших боксеров мира. И то, что удалось провести его поединок именно в России, очень здорово для популяризации бокса.

— При этом вы сами давно не боксировали на родине, так как на вас есть спрос в Великобритании. Хотели бы провести бой в России в ближайшее время?