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Поветкин захотел встретиться с братом Фьюри

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Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
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Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин после победы над Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International в Лондоне заявил, что хотел бы встретиться с его двоюродным братом Тайсоном.

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«Он говорит, что я там чего-то не хочу, а я всегда готов», — приводит слова Поветкина РЕН ТВ.

Также 39-летний спортсмен отметил, что доволен поединком, в котором он выиграл единогласным решением судей.

«После большого перерыва, я считаю, это отлично. Точнее, не отлично, а нормально», — сказал боксер.

Менеджер россиянина Андрей Рябинский ранее рассказал, что Поветкин планирует провести следующий бой до конца 2019 года.

В послужном списке 39-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.

В активе 24-летнего Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и три поражения. У бывшего чемпиона мира по трем версиям 31-летнего Тайсона Фьюри поражения отсутствуют (28 побед и одна ничья).

В предыдущем поединке Поветкин на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проиграл Энтони Джошуа нокаутом в седьмом раунде. Победа позволила британцу защитить сразу три титула чемпиона мира: WBA Super, WBO и IBF.

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