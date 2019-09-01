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Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International

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Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
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Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин завоевал пояс WBA International. Он победил британца Хьюи Фьюри в Лондоне единогласным решением судей.

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Менеджер россиянина Андрей Рябинский заявил, что Поветкин планирует провести следующий бой до конца 2019 года. Также он отметил, что боксер остался недоволен боем из-за того, что выиграл по очкам, а не досрочно, передает «Газета.ру».

В послужном списке 39-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 24-летнего Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и три поражения. Хьюи Фьюри — двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем версиям Тайсона Фьюри.

В предыдущем поединке Поветкин на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проиграл Энтони Джошуа нокаутом в седьмом раунде. Победа позволила британцу защитить сразу три титула чемпиона мира: WBA Super, WBO и IBF.

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