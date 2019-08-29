Миру Поветкин: победа вернёт боксёра в борьбу за статусные пояса

Знаменитый российский боксер Александр Поветкин (36 боев, 34 победы, 24 нокаутом) в ближайшую субботу проведет ключевой бой в своей карьере. 39-летний спортсмен, выступающий в тяжелой весовой категории, сразится с британцем Хьюи Фьюри (25, 23, 13). Бой состоится 31 августа в Великобритании. Победа в поединке принесет Русскому Витязю не только чемпионский пояс, но и возможность впоследствии встретиться с одним из топовых боксеров.

Бой на Альбионе

Август выдался крайне насыщенным на события в мире единоборств. Ровно через неделю после ярчайшей битвы в Челябинске между Сергеем Ковалевым и Энтони Ярдом, завершившейся победой россиянина, свой бой проведет и другой отечественный боксер — Александр Поветкин. Встреча с Хьюи Фьюри состоится в субботу в рамках вечера бокса на «О2 Арене» в Лондоне. Боксеры сойдутся в схватке за вакантный чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации — WBA International. Победитель получит возможность сразиться за полноценный мировой титул с одним из лидеров дивизиона — Деонтеем Уайлдером. Или с победителем пары Энди Руис – Энтони Джошуа.

поветкин Бой Александра Поветкина и Энтони Джошуа. Лондон, 22 сентября 2018 года Фото: Global Look Press/Alan Stanford/imago sportfotodienst

— Александр сейчас в отличной форме, — заявил «Известиям» представитель Поветкина Андрей Рябинский. — Ему провели операции на локтях. Теперь его ничего не беспокоит. Спарринги прошли хорошо. Саша готов к поединку с Фьюри.

Поветкин является одним из лучших российских боксеров супертяжелого веса. Он стал олимпийским чемпионом в 2004 году, когда Хьюи Фьюри было всего девять лет. После победы на Играх в Греции Александр начал карьеру в профессиональном боксе.

Еще в 2011 году он стал обладателем пояса по версии WBA. Проиграв в Москве в 2013 году Владимиру Кличко, Поветкин внес коррективы в тренировочный процесс и одержал победы над такими топовыми бойцами, как Карлос Такам, Жоан Дюопа, Мариуш Вах, Мануэль Чарр. Россиянин добился второго титульного шанса в сентябре 2018 года, встретившись на ринге с Энтони Джошуа. В ярком поединке британец сумел сломить сопротивление Александра техническим нокаутом, что стало первым досрочным поражением в его карьере. Спустя год после своего последнего поединка россиянин попробует снова перезапустить профессиональную карьеру в матче с очень неудобным оппонентом в лице Хьюи Фьюри.

поветкин Александр Поветкин Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Желаю удачи Саше, каждый следующий бой крайне важен для него, — отметил в беседе с «Известиями» олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. — Его предыдущий поединок с Джошуа выдался тяжелым. Александр пропускал серьезные удары. Когда я смотрел встречу, задавал про себя вопросы: «Саша, зачем тебе это? Ты олимпийский чемпион, чемпион мира, всего добился. Чего тебе еще доказывать?» Но если он полностью восстановился и чувствует в себе силы продолжать, то могу его только поддержать в этом. Уверен, что Фьюри — проходимый соперник для Поветкина. Думаю, Саша смог бы и его старшего брата Тайсона пройти.

Известен братом

Хьюи Фьюри известен широкой публике тем, что является двоюродным братом другого более титулованного британского боксера — Тайсона Фьюри. Хьюи всего 24 года, из которых боксом он занимается лишь шесть лет. Тем не менее британец уже имеет нестандартный для супертяжелого веса боксерский стиль, который может доставить массу неудобств опытному россиянину. На ринге он чрезвычайно подвижен и изворотлив. Также к преимуществам британца можно отнести возраст (в сентябре Поветкину исполняется уже 40 лет) и габариты: рост бойца составляет 198 см, что на 10 см выше, чем у противника, а размах рук — 203 см.

— Было принято решение провести восстановительный бой, — поделился с «Известиями» мнением Андрей Рябинский. — Александр встретится с серьезным и неудобным соперником. Вероятно, Поветкин начнет более агрессивно в первой половине. Важно зацепить Хьюи точным попаданием в самом начале поединка.

поветкин Хьюи Льюис Фьюри Фото: TASS/PA Images

И всё же Александр Поветкин является фаворитом встречи. На его стороне несколько очевидных факторов: способность боксировать все 12 раундов, внушительный профессиональный опыт, мощный удар, отличная работа «по этажам». Русский Витязь имеет в своем арсенале поставленные многоударные комбинации, которые завершает акцентированными хуками. Однако к середине поединка у россиянина наблюдается монотонность атакующих действий, что позволяет оппоненту подстроиться под его выпады. На первый взгляд может показаться, что Поветкин удобен британцу, но он намного опаснее всех, с кем тот боксировал раньше.

— Фьюри несравним с Поветкиным по уровню, — заявил «Известиям» известный промоутер Владимир Хрюнов. — Думаю, поединок пройдет по схожему сценарию, который был у Александра с Мануэлем Чарром (в 2014 году Поветкин нокаутировал Чарра в седьмом раунде. — «Известия»). Британцу будет больно, причем сразу. Александр найдет ближнюю дистанцию, с которой станет наносить удары. Хьюи начнет опасаться соперника, и Поветкину останется лишь закончить начатое дело.