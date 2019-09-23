Тон ринга: российские боксеры сделали заявку на победу в Токио

Выступление сборной России на домашнем чемпионате мира по боксу дало ей шанс на серьезные результаты на Олимпиаде-2020 в Токио. На прошедшем в Екатеринбурге первенстве наши спортсмены завоевали три золотые и одну бронзовую медали, в общем зачете уступив лишь команде Узбекистана (три золота, серебро и бронза). Первыми среди россиян стали Андрей Замковой (категория до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (91 кг). Третье место среди супертяжей (свыше 91 кг) занял Максим Бабанин. В итоге нынешний ЧМ оказался для сборной России лучшим с 2007 года, когда ей удалось привезти из Чикаго три золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Нынешний прогресс сборной особенно заметен на фоне предыдущего мирового первенства в Гамбурге — в 2017 году наши боксеры остались без первых мест. А на Олимпиаде-2016 в Рио на их счету была лишь одна награда высшего достоинства, завоеванная Евгением Тищенко. Эти антирекорды обернулись скандальной отставкой сначала главного тренера Александра Лебзяка, а затем и всего руководства Федерации бокса России.

— У нас давно не было таких результатов на чемпионатах мира, — отметил в разговоре с «Известиями» триумфатор ЧМ-2019 Муслим Гаджимагомедов. — Честно говоря, мы не ожидали этого — стояла цель завоевать две золотые медали. Рад, что мы эту задачу перевыполнили. Победу в финале я посвящаю своей маме. Она много сделала для того, чтобы я тренировался, и провожала меня на чемпионат именно за этим золотом.

Подготовка к соревнованиям в Екатеринбурге проходила в непростых условиях. За два месяца до старта первенства в сборной сменился главный тренер — на место Эдуарда Кравцова пришел Виктор Фархутдинов. Кроме того, помочь команде не смогли и два единственных призера ЧМ-2017: Евгений Тищенко ушел в профессионалы, а Тамир Галанов был дисквалифицирован за допинг.

— Пожалуй, мы добились максимума — лучше уже не могли, — заявил «Известиям» Виктор Фархутдинов. — Все сборные привезли в Екатеринбург сильнейшие составы, плюс жеребьевка для нас была тяжелой — в четвертьфиналах мы боксировали с кубинцами. Но ребята выдержали всё и выступили очень достойно. Впереди Олимпиада, будем потихоньку готовиться к поездке в Токио.

Два из четырех российских призеров ЧМ-2019 достаточно молоды. Помимо 32-летнего Андрея Замкового и 30-летнего Максима Бабанина успеха в Екатеринбурге добились 22-летний Муслим Гаджимагомедов и 23-летний Глеб Бакши, для которого золотая медаль нынешнего чемпионата мира стала первой в карьере.

— Я доволен и боем, и турниром в целом. Эту победу я посвящаю семье и первому тренеру, у которого недавно был день рождения, — сказал «Известиям» Глеб Бакши. — Также хочу высказать большую благодарность регионам, за которые я выступаю, — Крыму и Кемерово. Спасибо, что поддерживали меня как при взлетах, так и при падениях. Еще перед стартом турнира я поставил перед собой задачу завоевать первое место. И вот он — результат. Сейчас я хочу немного отдохнуть и с новыми силами начать подготовку к Олимпиаде. На этом чемпионате мира я был темной лошадкой, меня никто не воспринимал всерьез. А сейчас к бою со мной будут готовиться уже иначе, и мне нужно стать еще лучше.

Следующий чемпионат мира пройдет в Нью-Дели в 2021 году. Россия принимала у себя мировое первенство по боксу второй раз в своей новейшей истории. Во времена СССР соревнование такого уровня проходило в нашей стране лишь однажды — в 1989 году в Москве.