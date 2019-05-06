«Нужно выделить спорт в отдельный национальный проект»

Любительский бокс будет представлен в программе Олимпийских игр-2020. Об этом в интервью «Известиям» сообщил экс-чемпион мира по версии WBO, депутат Госдумы Дмитрий Пирог. Также титулованный спортсмен рассказал о своем отношении к судебному процессу над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, самых ожидаемых боксерских поединках этого года и новой стратегии развития спорта до 2030-го.

— Как развивается ситуация с возможным исключением бокса из олимпийской программы, связанным с расследованием деятельности Международной ассоциации бокса (AIBA)?

— Насколько я знаю, все претензии Международного олимпийского комитета к AIBA урегулированы. Бокс на Играх-2020 всё же будет. Это правильное решение, ведь наш вид спорта — в программе Олимпийских игр с момента их зарождения. Это фундамент олимпийского движения, и отказываться от него было бы совсем нелогично.

— За какими боксерами вы сейчас наиболее пристально следите?

— Больше всего сейчас меня интересует первый тяжелый (до 90,7 кг) и полутяжелый вес (до 79,4 кг), где собралось много чемпионов из России и с постсоветского пространства — Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Александр Гвоздик, Сергей Ковалев, Александр Усик. Каждый бой в этих весовых категориях я жду с особым интересом, но самое интригующее начнется, когда стартуют поединки за объединение поясов. Не разделяю мнение, что россияне не должны драться друг с другом. Это спорт, и зрителей обманывать нельзя, они чувствуют такие моменты. Лучшие должны драться с лучшими. Во многом из-за того, что многие профессионалы воспринимают бокс как бизнес, мы нечасто видим объединительные бои. Боксеры и их тренерские команды зачастую перестраховываются и находят себе соперников полегче. Ведь каждое поражение — это откат назад и риск остаться без больших гонораров в будущем. Это крайне негативно сказывается на развитии и популярности бокса.

Наши же бойцы (Усика я тоже считаю нашим) готовы к противостоянию друг с другом, и это вызывает уважение. Я убежден, когда они начнут объединять пояса, — это будут бои на загляденье.

— Как вы думаете, то, что в боксе стало мало по-настоящему чемпионских боев, способствует росту популярности MMA?

— Это частично так, но выделить один фактор, почему смешанные единоборства сейчас развиваются гораздо стремительнее, чем бокс, невозможно. Это одна из причин, но не главная. Важнейшая же причина безумной популярности MMA, а особенно UFC, — грамотный менеджмент. Дана Уайт — менеджер от Бога, который сумел сделать свою организацию сверхприбыльной, установив очень четкие и жесткие правила. И если кого-то эти правила не устраивают — он уходит. В UFC лучшие почти всегда дерутся с лучшими.

Мировому боксу не хватает своего Даны Уайта, который бы ввел четкие правила объединительных боев. Тогда чемпионы не могли бы избегать боев друг с другом, бояться поражений. Сейчас же в боксе есть четыре ведущие организации (WBA, WBC, IBF, WBO), которые зачастую не могут договориться друг с другом, и каждый идет по своему пути развития.

— Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и профильному министерству до следующего октября принять новую стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. На что бы вы в первую очередь обратили внимание при разработке этого документа?

— Следует отталкиваться от тех задач, которые поставил перед нами президент. Необходимо, чтобы к 2024 году 55% населения страны регулярно занимались спортом. Фундаментом позитивных изменений будет строительство новых и реконструкция существующих площадок, причем широкого профиля. От многофункциональных спортивных центров, бассейнов, стадионов до малых спортплощадок шаговой доступности.

Также необходимо преодолевать низкую мотивацию россиян, вовлекать их в занятия спортом с самого юного возраста и поддерживать на протяжении всей жизни. А для этого нужны стимулирующие механизмы. Например, если по месту учебы нам удается мотивировать ребят — школьников, студентов, то по месту работы, на мой взгляд, у россиян слабая мотивация. Поэтому в стратегии необходимо предусмотреть компенсационные меры для работодателей, которые будут вовлекать своих сотрудников в занятия физической активностью.

Очень важно уделить внимание финансированию кадрового состава. Тренеры и другие рядовые сотрудники отрасли получают крайне низкие зарплаты. К тому же в отличие от педагогов они лишены льгот. Из-за этого многие тренеры, инструкторы уходят из профессии, спортивные школы недоукомплектованы опытными, профессиональными специалистами. Это факт.

Все перечисленные проблемы можно решить, если выделить спорт в отдельный национальный проект. Иными словами, признать важность спорта на государственном уровне.

— Должен ли вести более активную работу профсоюз спортсменов?

— Профсоюзы — добровольные общественные объединения. Не секрет, что профсоюзное движение в российском спорте развито крайне слабо. Даже в футболе — а это вид спорта номер один в нашей стране — не более 10% профессиональных игроков — члены профсоюза. Что говорить о других видах спорта. Во многих видах их просто не существует. У нас заменой профсоюза, по сути, стали федерации, которые взаимодействуют, с одной стороны, с государством, с другой — со спортсменами. А профсоюзы уходят на периферию, и это проблема.

— Профильный комитет Госдумы может инициировать обязательное создание профсоюзов для всех видов спорта?

— Я считаю, что здесь не нужно законодательного регулирования. Это будет работа по указке, которая не всегда качественно осуществляется. Необходимо, чтобы у спортсменов была потребность в создании профсоюзов. И между ними должно быть доверие и конструктивное взаимодействие — тогда результат не заставит себя ждать.

— Ваша коллега по Госдуме трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина недавно в интервью «Известиям» говорила, что необходимо уходить от иждивенчества в спорте. За чей счет должен существовать профессиональный спорт, на ваш взгляд?

— Я считаю, что он должен обеспечивать себя сам. Целевые субсидии, конечно, стимулируют развитие не очень популярных видов спорта в стране. Но футбольные и хоккейные клубы обязаны выходить на самоокупаемость. Есть хорошие примеры на Западе, где профессиональный спорт развит в разы лучше. Те виды, которые интересны болельщикам, телевизионной аудитории, развиваются за счет частных инвесторов, рекламы. Профессиональный спорт равно бизнес, и это аксиома, которую почему-то многие в нашей стране игнорируют.

— Как вы относитесь к судебному процессу над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым?

— Это более простое дело, чем его преподносят аудитории. На Западе есть такое негласное правило: если непубличный человек, например, попадается пьяным за рулем, то его накажут, но не будут применять максимально жесткие санкции. Если то же самое сделает публичное лицо — неважно, известный спортсмен или звезда шоу-бизнеса, — наказание будет максимально суровым. Более того, оно будет показательным и станет активно обсуждаться во всех СМИ. Такое, например, пропагандируется в США. В истории Кокорина и Мамаева есть что-то подобное.

Я не защищаю их, они виноваты. Прежде всего в том, что на них равняются тысячи мальчишек, которые смотрят матчи, считают их своими кумирами. Они должны нести определенный груз ответственности. Ребята этого не осознали и позволяли себе непристойное поведение. В то же время думаю, что эту некрасивую историю уже следовало бы завершить. Как мне кажется, они получили урок и осознали свою вину.

— Как вы относитесь к тому, что их арест продлен до 25 сентября?

— Крайне непонятно, почему судебный процесс так растянулся. Если это дело о хулиганстве, то оно достаточно простое. Не ясно, почему на следствие было выделено так много специалистов и почему так долго шло расследование. Во-первых, это ставит под угрозу карьеру футболистов. Во-вторых, просто нелогично, чтобы по такому пустяковому делу они провели в СИЗО почти год. Суду надо определиться с наказанием. Сейчас же это всё превратилось в какое-то реалити-шоу.