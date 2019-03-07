Многих Бивол: российский боксер будет отстаивать титул в пятый раз

Один из лучших боксеров в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (15-0, 11 KO) проведет пятую защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Его соперником станет претендент на заветный пояс — американец Джо Смит-младший (24-2, 20 KO). Поединок состоится 10 марта в Вероне, штат Нью-Йорк, США, на арене Turning Stone Resort & Casino.

В своей первой защите чемпионского пояса Бивол в первом раунде нокаутировал австралийца Трента Бродхерста. Затем россиянин методично разобрался с кубинцем Салливаном Баррерой, малавийцем Айзеком Чилембой и канадцем Жаном Паскалем.

Джо Смит-младший получил известность в декабре 2016 года, когда поспособствовал завершению карьеры легендарного американского боксера Бернарда Хопкинса, отправив его в нокаут. Также Смит уничтожил именитого поляка Анджея Фонфару в первом раунде. 29-летний американский боксер — типичный панчер (боец, действующий в атакующем стиле), обладающий отличными физическими кондициями. Он старается действовать на ринге предельно просто, предпочитая агрессивную манеру ведения боя. Последнее поражение он потерпел в июле 2017 года от кубинца Салливана Барреры.

— Во время поединка Смит может быть слишком предсказуем, но он очень прочный и терпеливый боксер, который будет ждать своего шанса, — заявил «Известиям» именитый российский тренер Виктор Петроченко. — В начале поединка с Баррерой он сломал челюсть, но продолжил боксировать, находясь в экстремальных условиях.

Дмитрия Бивола специалисты неспроста называют лидером полутяжелого дивизиона. Несмотря на не самое большое разнообразие техник, демонстрируемых во время боя, обнаружить изъян в стиле россиянина и воспользоваться им довольно сложно. Встреча со Смитом-младшим — серьезный вызов для него.

— Дмитрий очень подвижен и имеет прекрасное чувство дистанции, — добавил Петроченко. — Возможно, именно в этом заключается его талант. В этом плане американец кажется удобным для него соперником, так как постоянно идет вперед.

Россиянин, вероятно, отдаст центр ринга своему оппоненту и постарается выманить его ближе к канатам. Вряд ли Дмитрий будет часто вступать в размен ударами с агрессивным американцем на средней и ближней дистанции. В отличие от своего оппонента Бивол пропускает заметно меньше, он выбрасывал в среднем по 650 ударов за бой в последних трех поединках, имея точность в 33%.

— Трудно предсказать ход боя, но думаю, класс Димы несколько выше и он переиграет Смита на ногах и в скорости за счет чувства дистанции, — заявил «Известиям» промоутер Бивола Андрей Рябинский. — Главное — не схватить случайный удар.

Бивол проведет первый бой, который покажет онлайн-сервис DAZN. Ранее поединки россиянина транслировались на канале HBO, но они отказались от показов бокса из-за не самых высоких рейтингов. То, на какой именно платформе проводит свои бои боксер, крайне важно. Это влияет на карьеру спортсмена, так как договориться о поединке между боксерами с разных каналов всегда гораздо сложнее. Встает вопрос о том, где именно транслировать бой и как распределять прибыль. Именно поэтому Бивол пока не может получить поединок за объединение поясов. Другие чемпионы в полутяжелом весе — россияне Сергей Ковалев (WBO) и Артур Бетербиев (IBF), а также украинец Александр Гвоздик (WBC) — связаны контрактными обязательствами с телеканалом ESPN.

— Пока речь идет об одном поединке на DAZN. Всё остальное мы решим позже, — пояснил «Известиям» Андрей Рябинский.

Дмитрий Бивол не самый крупный представитель полутяжелого веса и, как он сам недавно замечал, мог бы уложиться в лимит суперсреднего веса. Если 28-летний россиянин перейдет в категорию до 76,2 кг, он, вероятно, сможет встретиться с суперчемпионом WBA во втором среднем весе — англичанином Каллумом Смитом (25-0, 18 KO). Или даже с самым известным действующим боксером — мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51-1-2, 35 KO), если тот решит снова подняться во второй средний вес.