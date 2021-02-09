Скандальный ринг: что ждать от боев Кокляева и Дацика

Боксерский турнир «Бойцовского клуба» РЕН ТВ, организованный совместно с Федерацией бокса России, пройдет в Москве 20 февраля. В главном бою вечера сразятся Федор Чудинов и Айзек Чилемба, а основной кард будет состоять из поединков с участием непрофессиональных боксеров, но зато известных людей в медиапространстве. Так, стронгмен Михаил Кокляев выйдет против блогера Артема Тарасова, скандально известный боец Вячеслав Дацик — против чемпиона Камеруна по боксу Тайсона Дижона, самбист Максим Новоселов — против звезды турниров «по спортивным пощечинам» Дениса Вильданова (он же — Большой Папа).

— Бокс — это уникальный вид спорта, он помогает социализировать людей, — сказал «Известиям» новый генсек Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. — В данном случае 20 февраля мероприятие покажет, что бокс умеет еще и воспитывать даже своеобразных людей, блогеров с определенной историей. Это первое. Второе — мероприятие направлено на популяризацию бокса. Чем больше таких мероприятий будет, тем больше будет людей заниматься нашим видом спорта. Это две миссии этого мероприятия. Популяризация и демонстрация того, что бокс — это спорт джентльменов, где даже самые заклятые враги, которые всё время пытаются выяснить свои отношения на улице, могут выйти на ринг, где в преддверии последнего раунда всегда идет рукопожатие. Соперничество идет только на ринге, за его пределами они — друзья, а не соперники. Федерация бокса России поддерживает такие мероприятия. Мы надеемся, что и дальше будем проводить что-то подобное.

Вторая попытка Кокляева

В МИЦ «Известия» 8 февраля прошла пресс-конференция участников «Бойцовского клуба», а также боксерского промоутера Владимира Хрюнова. Михаил Кокляев немного опоздал. Тарасов, пока его ждал, пошутил, намекнув на то, что стронгмен его боится: «Позвоните ему, скажите, что Тарасова тут нет».

— Я скажу после поединка, почему я выбрал бой именно с Артемом Тарасовым, — сказал Михаил Кокляев. — Между нами черная кошка не пробегала, но есть причина.

Тарасов допустил, что Кокляев «хочет дать урок молодому поколению». У Артема уже был опыт боя с соперником, в два раза тяжелее, чем он сам (сейчас Тарасов весит примерно 70 кг, а Кокляев — около 130 кг). Это поединок по правилам ММА с Вячеславом Дациком, который состоялся в апреле 2019 года. Тарасов тогда победил, так как Дацик получил дисквалификацию за запрещенные удары.

— Встретились два одиночества, — прокомментировал тот бой Михаил Кокляев. — А Славе нужно было не пузом давить, а хотя бы болячку сделать.

Дацик в ответ улыбнулся.

Бой с Тарасовым — второй для Кокляева в профессиональном боксе. В ноябре 2019-го стронгмен проиграл нокаутом Александру Емельяненко — уже в первом раунде. После того поединка Кокляева критиковали из-за того, что он не сумел оказать Емельяненко вообще никакого сопротивления. Но Тарасов считает, что Михаил проявил себя в том бою достойно — все же бился с профи: «Мише уважение», — отметил блогер.

Реальный поп-бокс

У соперника Дацика — Тайсона Дижона — нет профессиональных боев, так что Вячеслав затруднился дать оценку боксерскому уровню оппонента.

— Я его никак не оцениваю, — сказал Вячеслва Дацик. — Тайсон на минималках. Его бои в интернете не искал, мне это вообще неинтересно. Все знают, кто я. А эти темные лошадки... Всё увидите в ринге.

Дацик больше десяти лет провел в местах лишения свободы. Да и известен он своей исключительной даже для единоборств скандальностью. «Рыжий Тарзан» на пресс-конференции заверил: хулиганить он больше не будет.

— Я вышел по УДО, сейчас на надзоре, — отметил он. — Я культурный человек, ничем [противозаконным] не занимаюсь. Хотя в боях без правил у меня полсотни нарушений и дисквалификаций. Хватит мне заниматься своими старыми махновскими развлечениями. В тюрьме делать нечего. Занимайтесь спортом, не надо тратить деньги на вред своей печени, на курево. Да и вообще гадость всю эту надо запретить. Занимайтесь боксом.

По словам Дацика, когда он освободился из колонии (в ноябре 2020-го), весил 153 кг, а сейчас его масса составляет 127–129 кг.

— Жесткая диета, тренировки два раза в день, — подчеркнул боец.

Дижон пришел на пресс-конференцию последним — весь в ожерельях.

— Это из Африки, да, но ничего шаманского, просто украшения, — сказал боксер.

Камерунец назвал Дацика хорошим спортсменом, но на дуэли взглядов вел себя довольно агрессивно — бросил в соперника связку бананов и даже попытался испугать «Рыжего Тарзана» ложным замахом. Вячеслав не шелохнулся.

Федор Чудинов сейчас находится на сборе во Владикавказе, так что участвовал в пресс-конференции по видеосвязи. Когда у него спросили, как он относится к боям типа Кокляев vs Тарасов, то есть к поп-боксу, Федор вспомнил, как ходил на бокс в США.

— И там в первых боях дрались ребята, у которых нет вообще никакой техники. Но было реально интересно!, — вспомнил Федор Чудинов.

Артем Тарасов также ответил хейтерам, которые всерьез не воспринимают такие бои.

— Я хочу ответить тем, кто называет нас клоунами и циркачами, — сказал блогер в интервью «Спорт-Экспрессу». — Мы два взрослых мужика, у которых есть семьи и дети. Нам есть чем заняться, но сегодня мы решили выйти в ринг, показать, что мы сильные. Также хочется сделать шоу для зрителей, для моей аудитории, для аудитории Михаила и для всех зрителей, которые нас смотрят.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».