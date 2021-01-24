Удар ниже колена: почему Конор впервые проиграл нокаутом в UFC

Конор Макгрегор впервые в карьере проиграл техническим нокаутом Дастину Порье в Абу-Даби. Главные поединки UFC 257 эксклюзивно для России транслировал телеканал РЕН ТВ. Ирландец подходил к бою с американцем в статусе фаворита и человека, для которого эта схватка должна стать трамплином к реваншу с Хабибом Нурмагомедовым. Макгрегор и Порье уже дрались в 2014 году, и тогда Конор довольно легко выиграл нокаутом — всего-то за 106 секунд. Многие болельщики считали, что сценарий может повториться, но Дастин доказал обратное.

Моя нога убита

Конор хорошо начал — сразу попал коронным левым прямым. Затем Порье сделал проход в ноги, свалил соперника и прижал к сетке. Цель американца была ясна — измотать Макгрегора, чтобы тот потерял динамит в руках. Но Конор довольно быстро поднялся и забрал раунд. Он перебил Порье в стойке, причем где-то за полторы минуты до конца сильно потряс его. Левая Макгрегора работала прекрасно.

Удар ниже колена Фото: Getty Images/Jeff Bottari/Contributor

Во втором раунде Порье приступил к плану Б. Дастин поменял стойку и начал осаживать правую ногу Макгрегора лоу-киками. Заготовка сработала отлично. Поначалу Конор лидировал, чаще попадал, но в итоге замедлился, стал мазать, а затем пропустил в челюсть, был прижат к сетке и разбит в пух и прах. Подобные ТКО (у сетки, с многоударными сериями) — фишка Порье. Сразу после боя Макгрегор попросил реванш. А поражение он объяснил как раз жесткими лоу-киками Порье.

— Такое поражение разбивает мне сердце, — сказал ирландец на пресс-конференции. — Моя нога полностью убита. Я опирался на переднюю ногу и как будто тонул. Вроде я делал подставки под эти лоу-кики, но все равно они заходили. Начиналось всё неплохо — я быстро встал после тейкдауна, разбирал его в клинче. Но этого оказалось недостаточно. Я не смог перестроиться в нужный момент. Теперь надеюсь вернуться в клетку в моем 11-м главном событии вечера.

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко согласился с тем, что Порье переиграл Макгрегора тактически. При этом реванш Конора и Дастина стал бы логичной историей, но справедливее будет организовать бой между Порье и Майклом Чендлером, который на UFC 257 нокаутировал в первом раунде Дэна Хукера. Шлеменко считает именно Чендлера главным героем турнира.

Удар ниже колена Фото: Getty Images/Jeff Bottari/Contributor

— Майкл Чендлер меня очень порадовал, — сказал «Известиям» экс-чемпион. — Человек, который якобы не уровень UFC и он ничего не сможет, с одного удара вырубил шестого номера своего веса. Он ломает идиотские стереотипы. Уилл Брукс, достаточно уверенно победивший Чендлера в Bellator, дальше пошел по наклонной. Теперь все думают — если у Брукса ничего не получилось, то и у Чендлера не получится. Я болел за Майкла и раньше, хорошо его знаю. Мы с ним вместе выстраивали карьеру в Bellator, много пересекались, общались. Будет очень приятно поболеть за него в UFC. Сейчас он может мотивировать других. Без разницы, какой у тебя рост и вес — главное, что в голове.

Уходя из зала, Чендлер кричал: «Хабиб, я иду за тобой!» Шлеменко полагает, что американец сможет составить конкуренцию непобежденному российскому бойцу. Но пока всё идет к тому, что Нурмагомедов все-таки не возобновит бойцовскую карьеру. Перед UFC 257 Хабиб говорил президенту UFC Дане Уайту, что подумает над возвращением, если его впечатлит кто-то из квартета Макгрегор, Порье, Чендлер, Хукер. На пресс-конференции Уайт сообщил журналистам, что Хабиба никто не впечатлил.

Удар ниже колена Фото: Getty Images/Jeff Bottari/Contributor

— У меня был разговор с Хабибом. И он сказал мне: «Дана, не обманывай себя. Я на несколько уровней выше всех этих ребят, я уже побеждал их». Не знаю, что он думает, но это не звучало обнадеживающе. Посмотрим, — рассказал глава UFC.

Хабиб сделал пост в Instagram, в котором поблагодарил Уайта за всё и выразил ему уважение, а в Twitter написал про поражение Макгрегора: «Вот что бывает, когда меняешь команду, спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, спаррингуясь вместо этого с маленькими детьми вдали от реальности».

Ответ Макгрегора не заставил себя долго ждать.

— Моя команда всё та же с самого первого дня, я ничего не менял, — сказал Конор. — Такой твит показывает характер человека без маски. Он сам думает, возвращаться или нет. Что он будет делать против лоу-киков ниже колена сам? Я вставал из-под Дастина сегодня, вязал его, перебарывал в клинче. Но стили делают бои. Сегодня лоу-кики Дастина сыграли роль. Ты либо возвращаешься, либо нет — определись. Если хочешь выразить неуважение, то давай вернись в клетку сам и подерись со мной. Я здесь. Если ты возвращаешься — то возвращайся.

Удар ниже колена Фото: Getty Images/Jeff Bottari/Contributor

Макгрегор проиграл нокаутом впервые в UFС. Александр Шлеменко считает, что Конор уже никогда не будет прежним — просто потому, что раньше он стремился к славе и большим деньгам, а сейчас у него всё это есть. Примерно такого же мнения и Дана Уайт.

— Мне кажется, поражение сделает Конора более голодным. Здесь два пути — либо новый голод, либо конец карьеры, — сказал президент UFC.

Судя по словам Макгрегора, завязывать с ММА он не собирается и всё еще голоден. Это замечательно — пока он всё еще очень нужен индустрии смешанных единоборств. Но звезда его тускнеет.