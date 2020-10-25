Последний полет Орла: Хабиб «задушил» Гэтжи и завершил карьеру

Российский боец Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Это случилось сразу после его победы над американцем Джастином Гэтжи в главном бою вечера UFC 254 в Абу-Даби (схватку в прямом эфире транслировал телеканал РЕН ТВ). Для 32-летнего Нурмагомедова это была третья защита титула в легком весе. Поединок закончился во втором раунде в результате удушающего приема «треугольник». Гэтжи стучал, рефери этого не видел, и американец в результате потерял сознание. После того, как бой остановили, Орел (прозвище Хабиба) не смог сдержать слез — это было первое состязание чемпиона, которого не видел его отец. Знаменитый тренер Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года от осложнений после коронавируса.

Короткие встречи

Президент UFC Дэйна Уайт в этот раз собрал великолепный основной кард на «Бойцовском острове» в ОАЭ. Фанаты смешанных единоборств увидели яркую победу Магомеда Анкалаева в долгожданном реванше с Ионом Куцелаба (нокаут от россиянина в первом раунде); поражение Лилии Шакировой в дебютной схватке в UFC (уступила опытной американке Лорен Мерфи); стремительный успех Фила Хэйвиса в бою с Джейкобом Малкуном (второй по быстроте нокаут в истории средневесов UFC). А также отличное возвращение Александра Волкова — россиянин, проигравший в очень важном бою Кёртису Блейдсу в июне 2020-го года, на этот раз не оставил своему оппоненту никаких шансов. Уолт Харрис старался сопротивляться в первом раунде, но уже в его концовке пропустил пару мощных ударов и серьезно пострадал. Во втором раунде Волков добил американца, и теперь наверняка поднимется в рейтинге тяжеловесов.

Последний полет Орла Фото: Getty Images/Josh Hedges

Такими быстрыми темпами вечер подошел к самому главному бою в мире смешанных единоборств в нынешнем календарном году. Хотя Хабиб Нурмагомедов и считался очевидным фаворитом в поединке с Джастином Гэтжи, 31-летний американец имел свои весомые козыри. Это и знаменитый нокаутирующий удар (пять из семи побед в UFC нокаутом), и жёсткие лоу-кики (разновидность удара ногой по нижней части тела), которые могли доставить серьезные неприятности россиянину. На его счету также была уверенная победа над Тони Фергюсоном 10 мая — Гэтжи не только прервал длинную победную серию Тони, но и окончательно лишил его шансов подраться с Хабибом.

Однако все эти доводы остались грозными лишь в теории, на практике они разбились о силу Нурмагомедова. Хотя в первом раунде Гэтжи был хорош. Плотно бил, нанес пару ощутимых лоу-киков и до поры до времени держал удобную для себя дистанцию. В концовке Хабиб все же сделал тейкдаун и даже попробовал исполнить армбар. Уже после боя стало известно, что за первый раунд два судьи отдали победу Гэтжи и один Нурмагомедову.

Последний полет Орла Фото: Getty Images/Josh Hedges

Пока комментаторы по всему миру восторгались стартовой пятиминуткой, Хабиб так мощно начал второй раунд, что Джастин стремительно капитулировал. Хабиб перевел его в партер, где и задушил «треугольником». Причем в прямом смысле — рефери не сразу остановил бой, и на какое-то время американец потерял сознание. Таким способом Хабиб впервые победил в UFC. Для него это была третья защита титула и 29-я подряд победа в смешанных единоборствах. Фантастический результат.

— Хабиб победил Гэтжи по всем компонентам — в борьбе, в стойке, в психологии — сказал «Известиям» экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко. — Не только у Джастина, но и у любого бойца в этот вечер не было бы шансов в клетке с Нурмагомедовым. Он был на высочайшем уровне, не боялся, рисковал, шел в обмен ударами. Так россиянин удивил своего оппонента и уверенно взял столь важный для себя бой.

Долгие проводы

Но самое сенсационное случилось после поединка. Чемпион, комментируя итоги очередной безоговорочной победы, заявил об окончании карьеры. «Это был мой последний бой. Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, и я пообещал, что это будет мой последний бой. Единственное, что я хочу — поставьте меня во вторник на первое место в рейтинг вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29-0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо», — сообщил спортсмен.

Последний полет Орла Фото: Getty Images/Josh Hedges

На прощание Нурмагомедов обратился к российским болельщикам на русском языке: «Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана. Приехал сюда. Вчера мне брат сказал: Google выдает, что ты самый обсуждаемый человек на планете. Я не мог в это поверить. Мы просто вместе с отцом шли по своему пути, я просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все. У меня осталась только мама. Я хотел бы побольше времени уделить ей».

Нет сомнений, что UFC выполнит просьбу Хабиба, и на следующей неделе он станет лучшим бойцом промоушен вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound).

— Нурмагомедов — один из самых крепких людей на планете и номер один в мировом рейтинге pound-for-pound, — заявил на пресс-конференции Дэйна Уайт. — Мы должны присудить ему статус величайшего на все времена. Кого еще таковым считать? Вернется ли Хабиб? Если человек хочет драться, он дерется. Дайте ему время отдохнуть и подлечиться, не физически, а эмоционально. Он ведь потерял отца. Как я и сказал, нам повезло, что он дрался с Гэтжи.

Кстати, по словам Уайта, за три недели до этого боя Хабиб сломал два пальца и стопу, но вышел на бой, ни сказав о своей травме журналистам.

Последний полет Орла Фото: Getty Images

— Окончание карьеры Хабиба — это плохая новость и потеря для всего MMA, — отметил в разговоре с «Известиями» известный промоутер Камил Гаджиев. — Когда дерется этот парень, по всему миру у экранов телевизоров собираются десятки миллионов зрителей. Но самое важное, что Хабиб победил, несмотря на все проблемы, с которыми столкнулся в 2020 году. Может ли он вернуться? Думаю, нет. Он не производит впечатление человека, который меняет свое мнение. Вряд ли это было просто эмоциональное заявление.

В этот вечер многие знаменитые бойцы, включая Даниэля Кормье и Джастина Гэтжи, в своих социальных сетях написали, что Хабиб величайший боец в истории UFC.