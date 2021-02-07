«Пришло мое время»: Волков приблизился к титулу UFC

Александр Волков победил нокаутом Алистара Оверима в главном бою турнира UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе, который прошел в ночь с 6 на 7 февраля. Россиянин изначально считался фаворитом боя. В его пользу говорили и возраст (32 года против 40), и габариты (рост — 2 м, вес — 120 кг), и большое число поражений нокаутом у Оверима (у Александра же 21 победа КО/ТКО). При этом голландец — бесспорная легенда единоборств. Он выступает с 1999 года, был чемпионом Strikeforce, Dream, выигрывал Гран-при К-1 (кикбоксинг).

Оверима хватило на раунд

Перед боем Алистар утверждал, что находится в лучшей форме за всю карьеру. Вот только «машиной» его считали в 2009–2011 годах, а никак не сейчас. Впрочем, два предыдущих боя он выиграл досрочно — победил крепких Уолта Харриса и Аугусто Сакаи. Волков в свою очередь в октябре 2020-го нокаутировал Харриса, а вот в июне уступил единогласным решением судей Кертису Блейдсу, хотя и забрал заключительный пятый раунд.

Пришло моё время Фото: Getty Images/Chris Unger

Бой начался с атаки Волкова. Он пробил популярный сейчас лоу-кик в голень, затем поджал Оверима к сетке и нанес несколько ударов. Александр не стал развивать преимущество, а отступил. Уж слишком явно Алистар заманивал его в ловушку, чтобы выбросить мощный встречный панч. Подобных ударов мы в его исполнении так и не увидели, зато была парочка довольно опасных левых прямых — именно таким образом он в 2016-м посадил на задницу Стипе Миочича. Волкова же челюсть не подвела, и вторую половину раунда он забрал целиком и полностью. Сначала Оверим не удержал равновесия, оказавшись в очень неудобной позиции. Потом, когда поднялся, наполучал у сетки.

Во втором раунде Волков взвинтил темп и нокаутировал великого бойца. Сначала он разбил ему лицо, но добивать не поторопился — Александр всегда действует аккуратно. Он не дал себя перевести, а затем пробил двойку правый прямой — левый хук, после чего Оверим упал на четвереньки. Рефери остановил поединок. Блестящая победа Волкова, возможно лучшая в UFC, а то и во всей карьере.

— Чувствую, что пришло мое время, — сказал после боя Александр Волков. — Я иду за титулом. Я много работаю над своей ударной техникой, борьбой, над всем. Сегодня я комфортно чувствовал себя на ногах, почувствовал, что смогу финишировать Оверима. Увидел, что все его лицо в сечках, и просто ждал возможности донести хорошие удары. Лучшая ли моя версия была сегодня? Я буду работать над тем, чтобы быть еще лучше. Теперь буду тренировать то, чему удалял не так много внимания.

Пришло моё время Фото: Getty Images/Chris Unger

Александр вклинился в гонку за титул. Сам он хочет получить титульный бой здесь и сейчас, но, скорее всего, ему придется встать в очередь. 27 марта Стипе Миочич будет защищать титул в поединке с Франсисом Нганну. Скорее всего, победитель этого боя встретится или с выигравшим поединок Кертис Блейдс vs Деррик Льюис (пройдет 20 февраля), или с перешедшим в тяжелый вес Джоном Джонсом. Волков же в случае победы над Оверимом по логике выйдет на победителя боя между Жаирзиньо Розенструйком и Сирилом Ганом (пройдет 27 февраля), так что пока Александр находится в одном-двух боях от титульного шанса. Но многое зависит от того, как быстро руководство UFC захочет дать бой за пояс Джонсу, — пока тот сидит без боев.

Кто следующий

Менеджер Волкова Иван Банников считает вероятным вариант, при котором уже следующий бой Александра будет титульным.

— Сейчас важно, что решит UFC, — сказал Банников «Известиям». — Нужно посмотреть, что будет в бою Нганну — Миочич. Если выиграет Стипе, то нам не нужно будет драться ни с кем, а будем сразу выходить на чемпионский бой. Если выиграет Нганну, то дадут подраться еще с победителем боя Льюис — Блейдс.

Менеджер не сомневается в победе Волкова над Дерриком Льюисом и Кертисом Блейдсом, хотя ранее он проигрывал обоим.

Пришло моё время Фото: Getty Images/Chris Unger

— В прошлом бою с Блейдсом Саше не хватило подготовки, — продолжил Банников. — Блейдс тогда чуть не умер, пытаясь переводить Сашу, а переводить 120-килограммового Сашу с той физической силой, что у него есть... Думаю, он умрет уже ко второму раунду, а потом Саша его уничтожит. Льюис же не переживет и первого раунда, получая удары Волкова. Сирил Ган — очередной хайп-трейн, я не верю в него. Розенструйк — неплохой боец, но мы все видели, как он подрался с Алистаром, мы понимаем, что с ним сделает Александр. Если уж Оверим бил его все пять раундов и просто расслабился в конце, то Александр бы просто не выпустил его из второго раунда, это точно.

На вопрос, каковы шансы Волкова в потенциальном бою с Джоном Джонсом, Банников ответил: «Я думаю, Джонс ни за что не начнет карьеру [в тяжелом весе] с боя с Сашей, он [Волков] убьет его».

По мнению Банникова, Оверим вышел на бой с Волковым в лучшей своей форме в карьере. А вот Сергей Харитонов, хорошо знающий и Александра, и Алистара, выразил мнение, что голландец отправился биться в очень плохом состоянии.

— У него пузо висело, никогда раньше такого не было, — сказал Харитонов «Известиям». — Так или иначе Волков сокрушил бесспорную легенду ММА, и Оверим до боя говорил о себе, что он хорош, как никогда.

Теперь Драго ждут еще более серьезные испытания. Нганну уже дал понять, что видит в нем потенциального соперника. Самый опасный панчер UFC написал в Твиттере: «Отличная работа, Волков. Теперь ты на территории сильнейших ребят. Будь осторожен, тут скользко».