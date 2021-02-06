«Я знаю, на чем можно подловить Оверима и закончить досрочно»

В Лас-Вегасе 7 февраля состоится турнир UFC Fight Night 184, где в главном бою вечера российский экс-чемпион Bellator и М-1 Александр Волков выступит против знаменитого голландского тяжеловеса Алистара Оверима. РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 мск. Поединок продлится пять раундов по пять минут каждый. Если победитель не определится досрочно (нокаут или технический нокаут, болевой или удушающий прием, дисквалификация одного из соперников), его назовут судьи (по счету записок рефери — единогласным или раздельным решением или большинством голосов). Несмотря на заслуги Оверима, Волков — фаворит у букмекеров. Его шансы оцениваются 1,5 к 2,5.

В преддверии важнейшего боя в своей карьере, победа в котором может открыть россиянину путь к титулу, Александр Волков рассказал «Известиям» о сильных и слабых качествах соперника и своем лучшем нокауте.

— В трех из пяти последних боев Алистар Оверим побеждал граунд-энд-паундом (удерживая оппонента в партере, засыпал его градом ударов). Насколько большое внимание вы уделяете его борцовской технике в подготовке?

— Достаточно много. Есть специфические вещи, которые он делает. При этом Оверим не очень хорошо защищается, когда оказывается на спине. Если он сам сверху, то неплохо атакует, нависает, контролирует оппонента, не дает ему встать. Но не очень хорошо себя чувствует, когда сам находится снизу. Тут палка о двух концах для него. И он много раз проигрывал нокаутом, когда находился на спине и не мог нормально защищаться в гарде. Это говорит о том, что он не любит безвыходные ситуации, не любит, когда его поджимают спиной к сетке, когда он где-то внизу и не может выбраться. Моменты, где он не видит четкого выхода для себя, — вот это для него сложно. Здесь надо его подловить и закончить досрочно.

Если говорить о его физической силе, выносливости, Оверим сейчас не на пике, считает российский боец.

— Всё же обычно спортсмены обретают максимальную физическую силу в промежутке от 25 до 35 лет. А вот что касается его психологического, ментального настроя, думаю, сейчас он находится в максимально хорошей форме. Об этом говорят его бои. Он стал более грамотно рассчитывать силы, стал более умным бойцом, к 40 годам наконец-то повысил свой бойцовский IQ. Теперь Оверим разбирает оппонентов, чего не было раньше, — по крайней мере, я не видел.

Я знаю, на чем можно подловить Оверима1 Боец Алистар Оверим Фото: REUTERS/Oriental Image/Chen bo

— У Оверима еще есть такая штука: он очень любит уступать в выигранных боях. Самый свежий пример — с Розенструйком. А до этого были бои с Брауном, Антонио Силвой.

— Мы все любим... (Волков, вероятно, намекает на свое поражение от Деррика Льюиса в октябре 2018 года. — «Известия»). Это тяжелый вес. У него это происходит довольно часто, потому что он перестает верить в себя и в результате пропускает удары. Соперник же начинает его поддавливать на фоне того, что тот проигрывает поединок. Мы эти моменты изучали и берем на вооружение. Посмотрим, в какой форме будет Оверим. В себе я уверен. На любой ход поединка у нас есть свои заготовки.

— Карьера Оверима длится больше 20 лет. Его бои какого периода вы просматривали?

— Во время подготовки смотрел только его последние поединки — около десяти, пересматривал их по несколько раз. Когда он сменил тактику, стал действовать по-другому, наработал новые качества.

— Вы не особо любите вопросы из серии «кто величайший боец всех времен?», и тем не менее: кого бы поставили выше — Фабрисиу Вердума или Оверима?

— По-моему, Вердум побеждал Оверима чаще. Если не ошибаюсь. Или 1:1... Такое ощущение, что Вердум выиграл два раза. (На самом деле счет в противостоянии Оверима и Вердума — 2:1 в пользу голландца. — «Известия».) Наверное, Вердум ценится выше, так как был чемпионом UFC. Но у Оверима тоже много титулов, он до сих пор хорошо проявляет себя в UFC, у него было больше серьезных боев. Наверное, они всё же равны. Ну а для меня Оверим сейчас более серьезный соперник, чем Вердум. Все-таки с Вердумом я уже дрался (Волков нокаутировал бразильца в марте 2018 года. — «Известия»).

Я знаю, на чем можно подловить Оверима2 Александр Волков и Фабрисио Вердум в поединке UFC Fight Night в Лондоне, Англия, 17 марта 2018 года Фото: Getty Images/Brandon Magnus/Zuffa LLC/Zuffa LLC

— Вас когда-нибудь что-нибудь поражало в ММА?

— Запомнился нокаут, когда парню подхватили ногу, а он другой вертушкой в голову попал. Это меня удивило. (Речь о том, как Хоакин Бакли нокаутировал Импу Касанганая на турнире UFC в октябре прошлого года. — «Известия».) А в целом для меня всё, что происходит, обыденность, часть работы. Привлекают внимание разве что яркие, неожиданные нокауты. Хочется их разобрать, где-то даже повторить.

— У вас 21 нокаут в ММА. Из российских бойцов больше только у Шлеменко. Какой бы поставили на первое место по технике исполнения?

— Я все уже не помню, если честно (смеется). Из свежих — последний нокаут в бою с Уолтом Харрисом получился неплохим, достаточно чистым. Неплохой был удар и в бою с Вердумом. Тот не хотел идти в размен, боксировать, мне пришлось с ним побороться в партере, дать ему возможность сделать то, что он умеет, и показать, что у него это не получится. И после этого он пошел в размен. В этом размене я его и нокаутировал. Это был тактический нокаут.