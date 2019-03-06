Самый популярный бойцовский промоушен планеты — UFC — всё активнее проявляет себя на российском рынке. 20 апреля в нашей стране пройдет второй турнир под эгидой американской организации. В этот раз вечер смешанных единоборств примет питерский дворец спорта «Юбилейный» (предыдущий состоялся в столичном «Олимпийском»). Главным поединком станет бой российского тяжеловеса Александра Волкова (30-7-0) с легендарным голландцем Алистаром Оверимом (44-17-0). В интервью «Известиям» 30-летний Волков рассказал о подготовке к схватке, чести драться на родине, а также выразил мнение относительно длительной дисквалификации Хабиба Нурмагомедова.

— Для вас важно участвовать в главном бою турнира в России?

— Конечно, для меня это большая честь. Кроме того, меня ждет бой с очень статусным соперником. Честно, когда-то я и представить не мог, что буду драться с Оверимом в UFC, да еще и в Санкт-Петербурге.

волков Алистар Оверим — профессиональный нидерландский боец ММА и кикбоксер Фото: Global Look Press/Scott Taetsch

— И всё же все самые значимые поединки UFC проводит в США. Не беспокоит, что после поражения в прошлом бою (Волков проиграл нокаутом Деррику Льюису. — «Известия») вас отправили драться на родину?

— Вообще не беспокоит, и я не вижу здесь никакой связи. Чувствую, что после поражения от Льюиса я стал еще более сильным.

— Вы говорили, что Оверим — один из ваших любимых бойцов. Встреча с ним — поединок мечты? Или есть еще кто-то, с кем вы бы хотели выйти в октагон?

— Для меня не существует такого понятия «бой мечты». Я вообще драться не люблю (смеется). Просто хочу быть самым сильным бойцом на планете и при этом не выходить в октагон. Но все-таки это спорт, и приходится доказывать, что ты сильнее других. Сейчас все мои мысли сосредоточены исключительно на поединке с Оверимом. Победа над ним — это самое главное.

— Вы будете драться на результат или постараетесь показать максимально зрелищный бой?

— Моя главная задача — быть лучше самого себя в прошлых боях. Конечно, каждый поединок — это испытание меня как бойца. Если я выиграю, то захочу проверить себя на еще более высоком уровне. Схватка с таким опытным бойцом, как Оверим, — серьезный вызов.

влков Деррик Льюис (красные перчатки) сражается с Александром Волковым (синие перчатки) во время UFC 229 на T-Mobile Arena Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie

— В чем вы должны быть сильнее самого себя, если вспоминать ваш прошлый бой с Льюисом?

— Никогда нельзя выделить один явный аспект, в котором надо прибавлять. Не бывает такого, что ты поработал над чем-то одним и всё сразу стало хорошо. Всегда надо смотреть на полную картину происходящего. Если тянуть одеяло в одну сторону, другие аспекты начинают ухудшаться, а твои показатели — падать. В целом после боя с Льюисом была проделана серьезная работа над ошибками. Я получил еще больше мотивации для дальнейшего роста. Чувствую, что у меня появилось больше сил, чтобы усерднее работать на тренировках.

— Сейчас один из ваших спарринг-партнеров — Сергей Павлович, который в конце прошлого года уступил Овериму. Он делился с вами какими-то личными наблюдениями?

— Мы особо не обсуждали с Сергеем его бой с Оверимом. Меня в меньшей степени интересует именно его опыт, так как у нас с Павловичем совершенно разное видение стратегии ведения боя. У нас разные сильные стороны, поэтому то, что он подметил для себя, может быть неактуально в моем случае. В первую очередь Павлович для меня — еще один сильный боец на сборах. Мы помогаем друг другу, спаррингуя и тренируясь вместе. То есть весь мой опыт тренировок с Сергеем заключается в том, что я могу справиться с его сильными сторонами. Но некоторые из них присущи и Овериму. Поэтому в лагере мне необходимы такие большие и опытные ребята, как Павлович. Есть и другие бойцы, которые сильны в своих компонентах. С их помощью и получается комплексная подготовка.

волков Алистер Оверим (красные перчатки) и Сергей Павлович (синие перчатки) во время UFC Fight Night на Cadillac Arena, Пекин, Китай, 24 ноября 2018 года Фото: REUTERS/Jerry Lai

— Многие говорят, что вести подготовку к боям в США даже дешевле, чем в России. Как вы будете готовиться к питерскому турниру?

— Подготовка идет уже очень долго — месяца два. Тренируюсь традиционно в своей команде «Стрела» в Москве. Там созданы все условия для подготовки бойцов-профессионалов, тренеров, спарринг-партнеров, менеджеров и есть даже юридическая поддержка, если она необходима. Все организовано идеально, мои мысли только о тренировках, ни о чем больше у меня голова не болит. Наш зал достаточно известен, и в него приходят бойцы из других клубов. В том числе и вышеупомянутый Сергей Павлович.

— На недавней пресс-конференции у вас спросили, не будете ли вы отвечать на возможные провокации оппонента. Вы отшутились, сказав, что не собираетесь выпрыгивать из октагона и бить секундантов Оверима. Не боитесь, что Хабиб Нурмагомедов такую шутку не поймет?

— Не боюсь. Думаю, он поймет (улыбается).

— А как вы относитесь к решению атлетической комиссии штата Невада о девятимесячной дисквалификации, которую дали Хабибу за ту самую потасовку?

— При определенных условиях срок дисквалификации мог истечь уже в апреле (его сократили бы до шести месяцев, если бы Хабиб согласился сняться в социальной рекламе, но он отказался. — «Известия»). А что касается штрафа в $500 тыс., считаю — это перебор. Многие бойцы таких денег даже не получают в качестве гонорара за свои бои. Это очень крупная сумма и неоправданно высокий штраф.

волков Хабиб Нурмагомедов во время потасовки после боя с Конором Макгрегором, Лас-Вегас, 6 октября 2018 года Фото: Getty Images/Brandon Magnus/Zuffa LLC

— Вы в день той потасовки также проводили свой бой и находились на том же стадионе. Можете вспомнить свои впечатления?

— Наблюдал за этим из раздевалки по телевизору. То есть видел всё то же самое, что и другие зрители, которые смотрели поединок Хабиба и Конора. Только без комментаторов.

— У вас не было желания подойти к октагону, когда началась потасовка?

— Даже если бы у меня такое желание было, мне бы никто не позволил этого сделать. В каждой комнате с бойцами также находится офицер атлетической комиссии, который четко отслеживает местонахождение всех официальных лиц и не позволяет делать лишних движений.

волков Александр Волков позирует во время торжественного взвешивания UFC 229 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, 5 октября 2018 года Фото: Getty Images/Ethan Miller

— То есть если бы вы вышли из раздевалки, то тоже могли быть дисквалифицированы?

— Я бы просто не дошел до самой арены. Локации находятся друг от друга очень далеко.

— Отец Нурмагомедова рассказал, что, когда он смотрел ваш бой с Льюисом, у него сильно подскочило давление и его чуть не забрала «скорая». Знали об этом? Вы с ним общались после этого?

— Я читал это в одном из его интервью. Но после боя мы не общались. Последний раз виделись на московском турнире UFC. Тогда он дал некоторые советы перед боем с Льюисом.