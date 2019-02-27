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Стали известны цены билетов на турнир UFC в Петербурге

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Фото: commons.wikimedia.org/S.Troshchenko
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Минимальная стоимость билета на поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге между россиянином Александром Волковым и нидерландским бойцом Алистаром Оверимом составит 3 тыс. руб. Об этом рассказал вице-президент UFC Андрей Громковский.

Он также добавил, что максимальная цена билета на поединок составит 25 тыс. руб. В продажу они поступят 1 марта, сообщает «Спорт-Экспресс». Турнир UFC состоится 20 апреля в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Посетить его смогут более 7 тыс. человек.

23 февраля сообщалось, что российский боец UFC Халид Муртазалиев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Взятые у Муртазалиева в октябре и декабре прошлого года допинг-пробы дали положительный результат. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 3 октября 2018 года.

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