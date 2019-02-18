Прямой эфир

Нганну отправил в нокаут экс-чемпиона UFC Веласкеса за 26 секунд

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тяжеловес Франсис Нганну нокаутировал экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кейна Веласкеса на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN в американском Финиксе.

Бой завершился на 26-й секунде встречи техническим нокаутом. Нганну нанес несколько ударов сверху по лежащему сопернику, после чего рефери остановил поединок, сообщает «Спорт-Экспресс».

Победа Нганну вернула его в чемпионскую гонку. Веласкес же извинился за свое провальное возвращение в турнир.

«Я был невероятно готов к этому бою. Я подошел к нему спокойно и расслабленно. <…> Конечно, я хотел показать вам гораздо больше, ребята, но ничего не поделаешь. Я прошу прощения, что всё вышло именно так», — цитирует слова бойца «Газета.ру» со ссылкой на FightNews.

Также в рамках турнира прошли другие поединки основного карда. По очкам Пол Фелдер победил Джеймса Вика, а Синтия Калвильо одержала победу над Кортни Кейси. Благодаря удушающему приему Крон Грейси в первом раунде победил Алекса Касераса, а Висенте Луке победил Брайана Барберену в третьем раунде техническим нокаутом. Единогласным решением судей Андре Фили был сильнее Майлса Джури.

27 января сообщалось, что Бейдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте чемпионского боя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сехудо за полминуты нокаутировал Диллашоу в поединке за титул чемпиона UFC
Российский боец Минаков потерпел первое поражение в карьере

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017