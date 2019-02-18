Нганну отправил в нокаут экс-чемпиона UFC Веласкеса за 26 секунд

Тяжеловес Франсис Нганну нокаутировал экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кейна Веласкеса на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN в американском Финиксе.

Бой завершился на 26-й секунде встречи техническим нокаутом. Нганну нанес несколько ударов сверху по лежащему сопернику, после чего рефери остановил поединок, сообщает «Спорт-Экспресс».

Победа Нганну вернула его в чемпионскую гонку. Веласкес же извинился за свое провальное возвращение в турнир.

«Я был невероятно готов к этому бою. Я подошел к нему спокойно и расслабленно. <…> Конечно, я хотел показать вам гораздо больше, ребята, но ничего не поделаешь. Я прошу прощения, что всё вышло именно так», — цитирует слова бойца «Газета.ру» со ссылкой на FightNews.

Также в рамках турнира прошли другие поединки основного карда. По очкам Пол Фелдер победил Джеймса Вика, а Синтия Калвильо одержала победу над Кортни Кейси. Благодаря удушающему приему Крон Грейси в первом раунде победил Алекса Касераса, а Висенте Луке победил Брайана Барберену в третьем раунде техническим нокаутом. Единогласным решением судей Андре Фили был сильнее Майлса Джури.

27 января сообщалось, что Бейдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте чемпионского боя.