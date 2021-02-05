Могучий голландец: сумеет ли Волков побить Оверима

Рано утром по московскому времени 7 февраля Александр Волков проведет бой с Алистаром Оверимом. Их поединок возглавит турнир UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе. РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 мск. Наш тяжеловес должен был встретиться с именитым голландцем на турнире UFC в Санкт-Петербурге еще в апреле 2019 года, но тогда москвич снялся. Причина неизвестна до сих пор.

Положительный баланс

Волкова тогда заменил Алексей Олейник. Ветеран ММА отлично начал бой, забрасывая голландца размашистыми ударами, но стоило Овериму включить фирменные удары коленями, как Олейник отступил. Итог: победа Алистара техническим нокаутом.

Олейник стал девятым российским бойцом, с которым дрался Оверим. Первым был каратист и дзюдоист Юрий Кочкин, ему голландец проиграл дважды — оба раза по очкам. Зато потом Алистар победил Станислава Нущика, Романа Зенцова, Сергея Казновского, Бозигита Атаева, Сергея Харитонова. Причем всех — досрочно. Еще в 2005-м Оверим выиграл удушающим у украинца Игоря Вовчанчина, которого обожают российские фанаты единоборств. В 2007-м черную серию прервал Харитонов, взявший реванш за поражение годом ранее. После этого Алистар не бился с россиянами 11 лет, пока на турнире UFC в Пекине не побил перспективного Сергея Павловича. 6-3 — таков общий счет в противостоянии Оверима с российскими бойцами.

Могучий голландец Алистар Оверим Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Mark Cristino

Оверим — без вопросов легенда ММА. Он ярко выступал в Pride. Да, его рекорд там — 7-7 — не впечатляет, но молодой Алистар бился со звездами ММА. После Pride голландец сильно прибавил в весе, выросли и его результаты. В 2007-м он стал чемпионом Strikeforce, в 2010-м — чемпионом Dream. Еще в декабре 2010-го Оверим выиграл очень престижное Гран-при К-1 (профессиональный кикбоксинг). В конце нулевых он считался вторым тяжем в мире после Федора Емельяненко. Их бой ожидался в 2010-м, но Федор проиграл Фабрисио Вердуму, а затем потерпел еще два поражения. Емельяненко и Оверим в клетке так и не пересеклись.

В 2011-м Оверим дебютировал в UFC, нокаутировав звезду промоушена Брока Леснара. Планировался титульный бой между Оверимом и Джуниором дос Сантосом, но голландец попался на допинге. После возвращения и отказа от запрещенных препаратов карьера Алистара утратила стабильность — победы стали сменяться поражениями. Сейчас у него 12 побед и 7 проигрышей в UFC, причем только три боя прошли всю дистанцию. Оверим не раз падал жесткими, глухими нокаутами. Например, Франсис Нганну в 2017-м выключил его убийственным апперкотом, а Жаирзиньо Розенструйк порвал ему губу так, что Алистару пришлось делать пластическую операцию. Тем не менее 40-летний боец, выступающий с 1999 года, и сейчас верит в то, что сможет стать чемпионом UFС.

Сам голландец не сомневается в своей победе.

— Победа 6 февраля неизбежна, — подписал публикацию в своем Instagram Оверим.

Молодость и габариты

Волков — фаворит боя. Конечно, он еще не легенда ММА, но карьера у него мощная: был чемпионом Bellator и М-1 в тяжелом весе, провел 40 боев (32-8). Александр был близок к чемпионству в UFC. Карьеру в главном промоушене мира он начал с четырех побед подряд. В октябре 2018-го почти победил и Деррика Льюиса, но за 15 секунд пропустил атаку и проиграл нокаутом. Уже в следующем бою Льюис бился за титул. Затем был выигрыш у Грега Харди, поражение единогласным решением судей от топового Кертиса Блейдса (при этом Волков бился очень неплохо, забрал последний пятый раунд) и убедительная победа нокаутом над Уолтом Харрисом — фронт-киком в корпус.

Могучий голландец Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night в Москве. Александр Волков (Россия) и Грэг Харди (США) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На стороне Волкова не только молодость, но и габариты: когда-то он был худощавым, но в бою с Харрисом выглядел просто огромным — набрал 120 кг, а сейчас, за несколько дней до поединка с Оверимом, весит 122 кг (при росте 2 м).

— В первом бою в ММА я весил около 100 кг, — напомнил Волков «Известиям». — Потом вес падал до 97 кг. 97 кг — мой минимальный вес в ММА. А на турнирах по панкратиону, когда дрался в студенческие годы по любителям, у меня очень долго вес был около 85 кг. Когда перешел в профессионалы, была цель набрать вес, набрал до 103 кг и остановился. И вот оттуда потихоньку-потихоньку был долгий рост — до того веса, какой сейчас.

Оверим уверяет, что сейчас находится на пике карьеры (и это при том, что в конце нулевых он считался практически неуязвимым бойцом). Волков с ним не согласен.

— Если говорить о его физической силе, выносливости, наверное, он не на пике, — считает российский боец. — Всё же обычно спортсмены обретают максимальную физическую силу в промежутке от 25 до 35 лет. А вот что касается его психологического, ментального настроя, думаю, сейчас он находится в максимально хорошей форме. Об этом говорят его бои. Он стал более грамотно рассчитывать силы, стал более умным бойцом, к 40 годам наконец-то повысил свой бойцовский IQ. Теперь Оверим разбирает оппонентов, чего не было раньше, — по крайней мере, я не видел.

Волков отметил также, что его соперник стал делать упор не только на ударную технику, но и на борцовскую, причем применяет ее всегда вовремя — когда оппонент устает.

Могучий голландец Александр Волков Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Сам российский боец тоже в отличной форме. Как физической, так и психологической.

— Для меня главное — расти от боя к бою, — отметил Александр. — В этой подготовке я получил новые навыки, улучшил физическое состояние. С уверенностью могу сказать, что сейчас у меня максимально хорошая форма. Сужу по своим ощущениям, по спаррингам, по тренировкам.

Если Волков победит Оверима, то его следующий бой не будет титульным. Но, вероятно, он станет претендентским. 27 марта Стипе Миочичу предстоит защищать титул в поединке с Франсисом Нганну. Скорее всего, победитель этого боя встретится или с победителем боя Кертис Блейдс vs Деррик Льюис (пройдет 20 февраля), или с перешедшим в тяжелый вес Джоном Джонсом. Волков же в случае победы над Оверимом, по логике, выйдет на победителя боя между Жаирзиньо Розенструйком и Сирилом Ганом (пройдет 27 февраля). Так что прямо сейчас Александр находится примерно в двух-трех боях от титульного шанса. Тут многое зависит от того, как быстро руководство UFC хочет дать бой за пояс Джонсу — пока Джон сидит без боев.