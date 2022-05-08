Лучшая защита: как Бивол сотворил в США сенсацию
Российский боксер Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля Канело Альвареса и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). Судьи единогласно присудили победу россиянину, которого перед этим освистали трибуны и которому многие прочили поражение. Подробности – в материале «Известий».
Как встречали россиянина в США
Бой проходил в американском Лас-Вегасе, на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Нельзя сказать, что 31-летний россиянин чувствовал себя перед состязанием комфортно. Само мероприятие находилось под вопросом – его проведению пытались помешать братья Кличко, призвавшие отменить поединок с участием российского боксера из-за украинских событий. Однако Всемирная боксёрская ассоциация решила, что это будет несправедливым наказанием для обоих соперников - россиянин всегда достойно вел себя на ринге и за его пределами, а мексиканец решил сражаться за титул чемпиона мира в полутяжелом весе ещё до начала спецоперации.
Дмитрий Бивол перед боем с Саулем Канело Альваресом
Как позже признавался Бивол, перед боем он целую неделю просидел в номере отеля и очень устал от этого. Кроме того, россиянину пришлось выступать без флага и гимна, в отличие от его соперника, а когда он вышел на ринг, его освистали трибуны. Но, возможно, все это не только не помешало боксеру, а наоборот лишь добавило ему решимости и в конечном счете стало залогом его успеха.
Многочисленные эксперты соглашались, что Дмитрий Бивол сможет оказать достойное сопротивление одному из сильнейших боксеров мира, однако прочили мексиканцу победу, и, возможно, даже досрочную. Так, например, в опросе журнала The Ring из двадцати экспертов 19 поставили на Альвареса и только один предположил ничью.
Как проходил бой
Перед поединком россиянин выглядел спокойным и сосредоточенным, несмотря на активные выступления фанатов Альвареса и оскорбительный свист в его адрес. Однако это ему только помогло настроиться на победу.
- В моих последних боях я не наслаждался процессом, потому что они не были для меня вызовом - я защищал пояс против каких-то ребят, и все ставили на меня. А сегодня я наслаждался, слышал, как многие болельщики кричали, и это мотивировало меня, - рассказал он после боя.
Как следует из судейских записок, большую часть поединка Бивол проигрывал Альваресу - до 10-го раунда он уступал со счетом 85:86. Однако на это и был расчет – россиянин выбрал защитный стиль и ждал, пока соперник устанет и начнет допускать ошибки.
- Он выбрасывал только силовые удары, с вложением, и после них он немного уставал. Канело хорошо дерется, когда он контрпанчер, но я заставил его идти вперед, и я сам стал контрпанчером - вот был ключ к победе, - рассказал россиянин и добавил, что с самого начала боя «видел все его удары, видел, что он хочет делать».
В итоге бой закончился триумфом россиянина со счетом 115:113, решение судей - Дэйва Моретти, Стива Вайсфельда и Тима Читхэма - было единогласным. Это стало 20-й победой в 20-м поединке в профессиональной карьере Дмитрия Бивола.
— Есть понимание того, что я сделал свою работу, которую должен был сделать. Я верил, что я могу выиграть, у меня хватает выиграть у такого боксера, как Альваерс, — заявил победитель сразу после боя.
Для Сауля Альвареса это поражение стало вторым в его профессиональной карьере при 57 предыдущих победах. Единственным, кто до этого смог одолеть мексиканца, был непобедимый Флойд Мейвезер.
К слову, последний ожидал победы Бивола. Экс-чемпион мира по боксу поставил на него $10 тысяч и выиграл более $50 тысяч. Чек, свидетельствующий о выигрыше этой суммы, он выложил в соцсетях с комментарием «Легкие деньги».
Почему Бивол победил Альвареса
Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов уверен, что команда мексиканца совершила ошибку, выбрав в качестве соперника россиянина.
— Я уже говорил, что бои делают стили, а Дмитрий Бивол стилистически совершенно неудобен для Сауля Альвареса, — подчеркнул он.
Кудряшов сомневался в победе мексиканца еще до поединка.
— Дмитрий — это боксёр, который абсолютно не подходит Альваресу стилистически. Мексиканец больше действует на средней или ближней дистанции, сотрясает и проводит свои комбинации. Бивол совсем другой. Он на ногах раскатывает соперников на дистанции, — пояснял он.
Дмитрий Бивол празднует победу над Саулем Канело Альваресом со своей командой
Как признался Бивол, его команда заранее знала, какие приемы будет использовать соперник и старалась их отрабатывать.
— У кого-то есть прирожденная сила, у меня нет ее, у Канело я не почувствовал природной силы именно для этого веса. Он старался зарядиться, вложиться, это не природная сила, — рассказал он после боя. — Я знал, что он будет заряжаться в удары, будет бить мне по корпусу, по руке, будет бить левый хук. Я ожидал этого, и это произошло.
Альварес же заявил, что намерен воспользоваться правом на матч-реванш с Биволом.
— Сегодня я проиграл, а он выиграл, никаких оправданий, так бывает в боксе, бывают победы и поражения… он отличный боец, — сказал проигравший.