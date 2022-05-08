Лучшая защита: как Бивол сотворил в США сенсацию

Российский боксер Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля Канело Альвареса и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). Судьи единогласно присудили победу россиянину, которого перед этим освистали трибуны и которому многие прочили поражение. Подробности – в материале «Известий».

Как встречали россиянина в США

Бой проходил в американском Лас-Вегасе, на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Нельзя сказать, что 31-летний россиянин чувствовал себя перед состязанием комфортно. Само мероприятие находилось под вопросом – его проведению пытались помешать братья Кличко, призвавшие отменить поединок с участием российского боксера из-за украинских событий. Однако Всемирная боксёрская ассоциация решила, что это будет несправедливым наказанием для обоих соперников - россиянин всегда достойно вел себя на ринге и за его пределами, а мексиканец решил сражаться за титул чемпиона мира в полутяжелом весе ещё до начала спецоперации.

Лучшая защита Дмитрий Бивол перед боем с Саулем Канело Альваресом Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Joe Camporeale

Как позже признавался Бивол, перед боем он целую неделю просидел в номере отеля и очень устал от этого. Кроме того, россиянину пришлось выступать без флага и гимна, в отличие от его соперника, а когда он вышел на ринг, его освистали трибуны. Но, возможно, все это не только не помешало боксеру, а наоборот лишь добавило ему решимости и в конечном счете стало залогом его успеха.

Многочисленные эксперты соглашались, что Дмитрий Бивол сможет оказать достойное сопротивление одному из сильнейших боксеров мира, однако прочили мексиканцу победу, и, возможно, даже досрочную . Так, например, в опросе журнала The Ring из двадцати экспертов 19 поставили на Альвареса и только один предположил ничью.

Как проходил бой

Перед поединком россиянин выглядел спокойным и сосредоточенным, несмотря на активные выступления фанатов Альвареса и оскорбительный свист в его адрес. Однако это ему только помогло настроиться на победу.

- В моих последних боях я не наслаждался процессом, потому что они не были для меня вызовом - я защищал пояс против каких-то ребят, и все ставили на меня. А сегодня я наслаждался, слышал, как многие болельщики кричали, и это мотивировало меня, - рассказал он после боя.

Как следует из судейских записок, большую часть поединка Бивол проигрывал Альваресу - до 10-го раунда он уступал со счетом 85:86. Однако на это и был расчет – россиянин выбрал защитный стиль и ждал, пока соперник устанет и начнет допускать ошибки.

Лучшая защита Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Joe Camporeale

- Он выбрасывал только силовые удары, с вложением, и после них он немного уставал. Канело хорошо дерется, когда он контрпанчер, но я заставил его идти вперед, и я сам стал контрпанчером - вот был ключ к победе , - рассказал россиянин и добавил, что с самого начала боя «видел все его удары, видел, что он хочет делать».

В итоге бой закончился триумфом россиянина со счетом 115:113 , решение судей - Дэйва Моретти, Стива Вайсфельда и Тима Читхэма - было единогласным. Это стало 20-й победой в 20-м поединке в профессиональной карьере Дмитрия Бивола.

— Есть понимание того, что я сделал свою работу, которую должен был сделать. Я верил, что я могу выиграть, у меня хватает выиграть у такого боксера, как Альваерс, — заявил победитель сразу после боя.

Для Сауля Альвареса это поражение стало вторым в его профессиональной карьере при 57 предыдущих победах. Единственным, кто до этого смог одолеть мексиканца, был непобедимый Флойд Мейвезер.

Лучшая защита Фото: Getty Images/Al Bello

К слову, последний ожидал победы Бивола. Экс-чемпион мира по боксу поставил на него $10 тысяч и выиграл более $50 тысяч . Чек, свидетельствующий о выигрыше этой суммы, он выложил в соцсетях с комментарием «Легкие деньги».

Почему Бивол победил Альвареса

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов уверен, что команда мексиканца совершила ошибку, выбрав в качестве соперника россиянина.

— Я уже говорил, что бои делают стили, а Дмитрий Бивол стилистически совершенно неудобен для Сауля Альвареса, — подчеркнул он.

Кудряшов сомневался в победе мексиканца еще до поединка.

— Дмитрий — это боксёр, который абсолютно не подходит Альваресу стилистически. Мексиканец больше действует на средней или ближней дистанции, сотрясает и проводит свои комбинации. Бивол совсем другой. Он на ногах раскатывает соперников на дистанции, — пояснял он.

Лучшая защита Дмитрий Бивол празднует победу над Саулем Канело Альваресом со своей командой Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Joe Camporeale

Как признался Бивол, его команда заранее знала, какие приемы будет использовать соперник и старалась их отрабатывать.

— У кого-то есть прирожденная сила, у меня нет ее, у Канело я не почувствовал природной силы именно для этого веса. Он старался зарядиться, вложиться, это не природная сила, — рассказал он после боя. — Я знал, что он будет заряжаться в удары, будет бить мне по корпусу, по руке, будет бить левый хук. Я ожидал этого, и это произошло.

Альварес же заявил, что намерен воспользоваться правом на матч-реванш с Биволом.

— Сегодня я проиграл, а он выиграл, никаких оправданий, так бывает в боксе, бывают победы и поражения… он отличный боец, — сказал проигравший.